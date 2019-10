Neue Ideen für ein lebenswertes Hemelingen

Urban Gardening soll künftig auch in Hemelingen die Menschen zusammenführen. (Rumpenhorst)

Was macht einen Stadtteil lebens- und liebenswert? Zuallererst ein friedliches Miteinander und angenehmes Wohnen. Das erreicht man nicht unbedingt mit einem großen Wurf, sondern eher mit vielen kleinen Veränderungen: Möglichkeiten für Austausch und Begegnungen, Bänken im Grünen, Angstfreiheit. Am 24. Oktober soll es beim WiN-Forum im Familienzentrum Mobile genau um solche kleinen, aber wichtigen Dinge gehen. Auch die kosten Geld und deshalb muss darüber abgestimmt werden. Das Quartiersmanagement lädt zu dem 7. WiN-Forum ein: um 17.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Hinter den Ellern 11.

WiN heißt „Wohnen in Nachbarschaften“. Beraten werden sollen neue Anträge des Täter-Opfer-Ausgleichs, der Gesellschaft für Seelische Gesundheit, der kirchlichen Begegnungsstätte, des Freundeskreises im Haus der Familie. Zum Beispiel: Urban Gardening, Gärtnern in der Stadt, ist ein aktuelles Schlagwort. Es meint Gärtnern auf kleinstem Raum zwischen Häusern und parkenden Autos. Und was andernorts funktioniert, soll künftig auch in Hemelingen Menschen zusammenführen und ihnen den Anblick blühender Blumen schenken, vielleicht auch Erdbeeren und Tomaten in den Mund wachsen lassen. Das fördert das Miteinander und beruhigt, denn alle sollen mit anpacken. Die Gesellschaft für Seelische Gesundheit hat den Antrag eingebracht und Kosten von insgesamt 32 564 Euro errechnet, zum Beispiel für große Kästen mit Erde.

Die evangelische Kirchengemeinde in Hemelingen setzt sich für Seniorinnen und Senioren ein und speziell für Menschen mit Demenz. Der Umgang mit dieser Erkrankung ist für Angehörige mitunter schwierig, Uneingeweihte wissen oft gar nicht, wie damit umzugehen ist. Hemelingen soll deshalb „demenzfreundlicher“ werden: Beratung, Information und Aktivierung der Betroffenen sind das Ziel. Es sind Veranstaltungen geplant, Demenzbotschafter sollen für Verständnis werben, Beratungsstellen sollen eingerichtet werden. Dafür ist eine Förderung von 1470 Euro errechnet worden, mit der rund 200 Betroffene in Hemelingen erreicht werden sollen.

Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), eine Einrichtung, die sich bewährt hat, schlägt Folgendes vor: Ist jemand straffällig geworden und kann die Strafe nicht bezahlen, denn soll er oder sie die Möglichkeit haben, durch Wiedergutmachung mit sozialer Arbeit für die Allgemeinheit – hier speziell für Hemelingen – einen Ausgleich zu leisten. Das sei niedrigschwellig, entlaste die Justiz und fördere das Miteinander, argumentiert man beim Täter-Opfer-Ausgleich. Das habe auch den Nebeneffekt, dass sich Straftäter eher mit dem Stadtteil identifizieren könnten. Mit einer detaillierten Fallstatistik soll die Wirkung dieser Idee überprüft werden. Die Kosten sind mit 13 000 Euro veranschlagt.

Ganz alltagspraktisch denkt der Freundeskreis Haus der Familie: Viele Menschen leiden unter Rückenbeschwerden – also werde es Zeit, etwas dagegen zu tun. Ab 16. Dezember bietet der Freundeskreis unter dem Motto „Fit und stabil“ zunächst für ein Jahr im Mehrgenerationenhaus einen Rückenstärkungskurs für jeweils etwa zehn Personen an. Die Kosten sind mit 2530 Euro überschaubar.