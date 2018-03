Eugenia Osipov (von links), Bärbel Bergmann, Nina Kontny und Katharina Wottschel machen mit beim neuen Quartier-Mode-Projekt. (PETRA STUBBE)

Kreativprojekt dieser Serie, wie Projektleiterin Ingeborg von Hantelmann nicht ohne Stolz erklärte. Jedes Mal haben die Frauen aus dem Stadtteil dazu „wunderbare eigene Mode-Performances“ geliefert, die in einzelnen Broschüren dokumentiert sind. „Muster“ lautet das Thema 2018.

Gemeinsam mit der freischaffenden Künstlerin Elke Prieß aus dem Steintor geht es jetzt wieder um bunte Textilien, genauer gesagt um Stoffmusterdruck mit verschiedenen Farben, Formen und Techniken. Immer wieder hat sich Elke Prieß mit künstlerischem Textildruck beschäftigt und auch auf Studienreisen durch den Nahen Osten vielfältige Eindrücke darüber gesammelt, wie sich Muster im Einfluss verschiedener Kulturen entwickeln. Wo sind welche typischen Strukturmuster, Streifen, Ornamente oder Karos zu Hause? Was bedeuten sie in der Gesellschaft? Wie sind Muster zum Beispiel aus historischen Trachten entstanden? Was ist gerade modern? Diesen Fragen ist die Künstlerin nachgegangen, und möchte vermitteln, dass Muster jeweils Identität, Tradition und einen gewissen Kulturstil abbilden. „Nicht nur für unsere Kleidung sind Muster spannend, sondern auch für die alltägliche Verwendung im Haushalt oder zur Dekoration im Wohnbereich“, schwärmt Elke Prieß und präsentiert auf einem Tisch eine wunderschöne Auswahl von bedruckten Stoffen, die sie als Anregung mitgebracht hat.

Ingeborg von Hantelmann mit den Broschüren über die die bisherigen fünf Mode-Projekte. (PETRA STUBBE)

Farbenfrohe Inszenierungen

Starke farbenfrohe Stoffmuster könnten in Räumen eine dekorative Rolle übernehmen, als Vorhang, Decke, Kissen, Teppich oder Wandbespannung. Dazu zeigte die Künstlerin auch Bildbände, in denen Motiv-Vorbilder für ganze Muster-Inszenierungen dargestellt sind. Mittendrin ist eine Person mit passend abgestimmter Kleidung zu sehen.

Elke Prieß (links) und Ilka Hövermann bringen viele Ideen mit. (PETRA STUBBE)

Die Frauen-Gruppe soll erst einmal Stoffe herstellen, große Stücke bis zum Sommer

bedrucken. Dabei wird Recyclingmaterial verwendet, das sind zum Beispiel gebrauchte

Leinentücher und einfarbige Baumwolltischdecken oder weiße Bettbezüge. Man kann mit ganz einfachen Stempeln, zum Beispiel aus einem Kosmetikschwamm geschnitten, klare Musterformen mit Textilfarbe aufbringen, auch mehrfach übereinander. Oder Stofftücher werden per Batiktechnik mit Mehlpaste oder Wachs filigran eingefärbt. Für manche Dessins sind kunstvoll gestaltete Druckstöcke erforderlich.

„In der ersten Projektphase finden auch Exkursionen statt“, erklärt Elke Prieß. „Bei Besuchen im Überseemuseum und in anderen Heimatmuseen im Umkreis von Bremen können wir traditionelle Muster kennenlernen und uns davon inspirieren lassen.“ Dabei könne man nicht nur schmuckvolle Textilkreationen aus Afrika, Indien oder Asien entdecken, sondern auch handwerkliche Stoffdruck-Techniken aus Norddeutschland. Unter anderem das 200 Jahre alte Handwerk des Blaudrucks, bei dem zierliche weiße Muster auf indigoblauem Grund entstehen.

Nach den Stoffdruck-Workshops folgt eine Sommerpause, und ab September geht es weiter mit dem Anfertigen von Kleidern, Accessoires und modischen Objekten. Genäht

wird unter fachlicher Anleitung von Ilka Hövelmann, die auch schon bei den bisherigen

„Quartier“-Mode-Aktionen dabei war. Die erfahrene Kostümbildnerin möchte das freie, fantasievolle Gestalten von Modellen vermitteln. „Wir wollen dann alle bedruckten Stoffe in wunderbare Kreationen verwandeln und dabei auch experimentieren“, verspricht sie. Bis zum Jahresende sollen dann ganze „Schaufenster“ entstehen, mit Kleidungsstücken in einer passend gestalteten Umgebung.

In der Schlussphase des Projektes wird für die öffentliche Präsentation im Frühjahr 2019

eine eigene Choreografie erarbeitet. Diesmal übernimmt Marion Amschwand diese Aufgabe. Die versierte Choreografin ist vertraut mit dem Bremer Osten, sie wirkte schon an mehreren Stadtteilopern in Tenever mit.

Jetzt wollen die Frauen mit ihrem Modeprojekt beginnen, zu wöchentlichen Werkstattstunden treffen sie sich immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr bei „Quartier“ in Tenever, im Atelier in der Ludwigshafener Straße, gegenüber dem OTe-Bad. Material, Werkzeug und Geräte werden gestellt. Gefördert wird dieses Projekt durch Finanzmittel aus Los (Lokales Kapital für soziale Zwecke).

Anmeldungen sind noch möglich unter Telefon 222 36 20 oder www.quartier-bremen.de.