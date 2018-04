Für das weitläufige Gelände der bisherigen Galoppprennbahn werden Ideen für die Bebauung gesucht. (Christian Walter)

Der letzte Wettschein ist abgegeben, die letzte Runde im Führring abgeschritten: Was passiert jetzt auf dem Rennbahngelände? Eine Antwort auf diese Frage wird sich in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren immer weiter konkretisieren. Einen allerersten Aufschlag wird es am heutigen Montag, 9. April, ab 19 Uhr im Martinshof, Geord-Gries-Straße 1, geben. Die Ressorts Bau und Umwelt und Wirtschaft und die Wirtschaftsförderung Bremen laden zu einem öffentlichen Treffen unter der Überschrift „Informieren und Mitreden“ ein.

Keine Hoffnungen dürfen sich Besucher auf die Ergebnisse der mit Spannung erwarteten Gutachten zu Flora, Fauna und zu Wasser, Boden und Kampfstoffe machen – diese können noch nicht vorgestellt werden, könnten aber einen Vorgeschmack darauf geben, was auf der Rennbahn überhaupt möglich ist.

Als mögliche Herausforderungen für die Bebauung nannte Ronald Risch von der Stadtplanung im vergangenen Herbst unter anderem den hohen Grundwasserspiegel und geologische Besonderheiten wie eine Sandblase unter dem Gelände. Thema werden dagegen die Ergebnisse der Untersuchung zu den Umgebungsverhältnissen wie Bebauung, Verkehr und Grünflächen sein.

Zuletzt hatten im Februar im Regionalausschuss Galopprennbahn der Beiräte Vahr und Hemelingen alternative Vorschläge zur Grundstücksvergabe auf dem Gelände für Aufsehen gesorgt. Der Berliner Stadtsoziologe Andrej Holm hatte damals über die Möglichkeit eines Erbbaurechtsystems gesprochen. In solch einem System bleibt die Stadt Eigentümer und verpachtet die Grundstücke langfristig an Investoren.

Kompensation gefordert

Ein Prinzip, das die Baukosten senkt – Bauwillige müssen keine Grundstücke kaufen, wohl aber einen Erbzins zahlen. Das System wird genutzt, um auch Menschen mit niedrigeren Einkommen den Bau von Eigenheimen zu ermöglichen, und ist in Österreich und der Schweiz verbreitet, gewinnt aber auch in Deutschland aufgrund der hohen Grundstückspreise zunehmend an Bedeutung. Gängig ist bisher der Verkauf zum Höchstgebot.

Für Kontroversen dürfte außerdem die mögliche Anzahl der Wohnungen auf dem Gelände sorgen. Einige Experten empfehlen eine dichte Bebauung mit bis zu 1500 Wohnungen für ein attraktives urbanes Quartier. Im Regionalausschuss dagegen sieht die Mehrheit der Mitglieder bei 1000 Wohneinheiten die Höchstgrenze. Diese Zahlen sind allerdings aus der Luft gegriffen, denn noch ist völlig ungewiss wie ein Quartier „Galopprennbahn“ mal aussehen könnte.

Offen ist auch noch die Frage, ob es eine Kompensation für die Stadtteile zum Beispiel in Form von Sportstätten geben wird – eine Forderung des Forums Sport der SPD. Mit der Rennbahn und der Golfanlage fallen zwei Sport- und Freizeitangebote für die Stadtteile Vahr und Hemelingen weg. Der Betrieb auf der Golfanlage geht allerdings noch bis zum Jahr 2020 weiter.

Das Gelände der Rennbahn ist eines von drei großen Bauvorhaben im Bremer Osten. Auch auf dem Gelände der ehemaligen Wurstfabrik Könecke und des Brause-Herstellers Coca-Cola in Hemelingen sollen Wohnraum und Kleingewerbe entstehen. Auf dem Ellener Hof in Osterholz entsteht ein soziales Dorf der Bremer Heimstiftung. Beim Könecke-Areal sind in einem Werkstattverfahren gemeinsam mit der Bevölkerung und Lokalpolitikern erste konkrete Ideen entstanden.

Dort laufen zur Zeit Gutachtenverfahren. Das Gelände der ehemaligen Industrieanlagen gilt als viel schwerer zu bebauen als die ebene Fläche der Rennbahn. Auf dem Ellener Hof dagegen haben die ersten vorbereitenden Baumaßnahmen schon begonnen.

Zur Sache

Das Treffen zum Quartier "Galopprennbahn" ist am heutigen Montag, 9. April, um 19 Uhr im Martinshof, Georg-Gries-Straße 1. Einlass ab 18.30 Uhr. Zu einem zweiten Treffen „Mitreden und Mitdenken“ laden die Ressorts für Montag, 7. Mai, 19 Uhr, in den Martinshof ein.