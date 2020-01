Die neuen Räume des Beratungs- und Bildungszentrums Gewitterziegen wurden mit einer Feier eingeweiht. (Roland Scheitz)

„Wir reden über das, worüber wir reden wollen. Einfach über offene Themen“, berichtet Loah Keylan Hennig. Die 19-Jährige besucht die Gewitterziegen seit knapp vier Jahren regelmäßig. Damals hat eine gute Freundin sie gefragt, ob sie einmal mit zu dem offenen Treffen in dem Beratungs-und Bildungszentrum für Mädchen und junge Frauen kommen möchte – das tat Hennig auch. Sofort war sie begeistert von der guten Atmosphäre und Offenheit der Gewitterziegen und kam einmal wöchentlich in das Zentrum. Mittlerweile besucht die 19-Jährige die Gewitterziegen nicht mehr so regelmäßig wie früher. Das liegt vor allem daran, dass sie in den Stadtteil Horn gezogen ist und vorher in Woltmershausen gelebt hat. „Das soll sich aber wieder ändern“, sagt Hennig. In Zukunft will die 19-Jährige wieder öfter in das Beratungszentrum kommen, weil sie sich dort sehr wohl fühlt.

Die Gewitterziegen feierten in der vergangenen Woche nicht nur ihre neuen Räumlichkeiten, sondern können sich in diesem Jahr auch über ihr 30-jähriges Bestehen freuen. Neben einem Buffet, einer Mitmachaktion im Tanzen im neuen Bewegungsraum, kreativem Gestalten im mitgezogenen Kreativ-Atelier und einer Runde Just-Dance im Seminarraum, feierten die Mädchen und jungen Frauen zwischen sechs und 26 Jahren ihre neuen alten Gewitterziegen. Im vergangenen Oktober musste das Beratungszentrum überraschend und ohne Begründung in andere Räumlichkeiten ziehen, weil ihnen in ihrem vorherigen Standort gekündigt worden war. Fast zehn Jahre waren sie in der Sedanstraße gewesen.

Der Umzug war eine finanzielle Herausforderung für das Beratungszentrum. Vor allem weil es auch in diesem Jahr in der Mittelverteilung der offenen Kinder- und Jugendarbeit nicht mehr Geld gab als in dem Jahr davor, doch das hätten sie gut gebrauchen können. „Mit finanzieller Unterstützung von Unternehmen, Stiftungen und sogar Privatpersonen haben wir den Umzug geschafft. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Ruken Aytas. Die Leiterin der Gewitterziegen arbeitet bereits seit 25 Jahren in dem Beratungszentrum, seit 2002 leitet sie es. „Wenn ich merke, dass ich die Mädchen in ihrem Werdegang begleiten kann und ihnen eine Hilfe bin, dann macht mir das Spaß“, berichtet die Leiterin. Die Mädchen fühlen sich wohl bei den Gewitterziegen und sie dürfen ihnen ein Zuhause sein. „Ich sehe sie aufwachsen, teilweise kommen die Kinder der Mädchen, die vorher hierher kamen, heute zu uns. Es ist sehr wertvoll, das zu beobachten“, sagt Aytas. Mit ihrer Liebe zum Beruf steckt sie auch andere an.

Teresa Nguyen absolviert derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst bei den Gewitterziegen. Für die Eröffnungsfeier designte sie Flyer und das neue Programmheft. Seit Anfang September ist sie für ein Jahr Teil des Gewitterziegen-Teams und organisierte den plötzlichen Umzug mit. „Der Bewegungsraum mit der Spiegelwand ist neu, durch die komplette Etage, die uns gehört, ist hier alles viel offener“, sagt sie. Vorher befand sich das Beratungszentrum in einem Einfamilienhaus.

Gemeinsam mit der hauptamtlichen Mitarbeiterin Sophia Hoes arbeitet Nguyen vormittags im Büro. Ab 15 Uhr kommen meistens die ersten Mädchen ins Haus. Nguyen darf als Freiwillige allerdings keine Gruppen alleine beaufsichtigen, deswegen ist immer noch jemand dabei.

Mit den neuen Räumlichkeiten bieten die Gewitterziegen ab Februar bis August auch ein neues Programm. Wie gewohnt kochen die Mitarbeiterinnen weiterhin von montags bis freitags mit den Mädchen zusammen. Der neue Bewegungsraum bietet immer montags einen Tanzkurs an. Außerdem bietet das Kreativ-Atelier auch in dem neuen Zuhause weiterhin einen Raum für kreatives Gestalten. Neben den wöchentlichen Kursen organisiert das Beratungszentrum auch Ausflüge in den Ferien, sowie eine Städtereise nach Berlin vom 1. bis 3. Mai.

„Alles ist so, wie ich es mir gewünscht habe“, sagt die hauptamtliche Mitarbeiterin Sophia Hoes. Der Umzug sei ohne Problem und glatt verlaufen. Jetzt fehlen nur noch Kleinigkeiten. Doch erst einmal verabschiedet sich Hoes von den Gewitterziegen – denn sie freut sich über Nachwuchs und geht in Mutterschaft. Es steht jedoch fest: Sie kommt wieder und bleibt ein fester Bestandteil des Beratungszentrums.