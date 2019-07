Nicht unbedingt erwünscht, aber notwendig: der neue Zaun am Spiel- und Jugendhaus. Wetterfeste Platten am Zaun können künstlerisch gestaltet werden. Wie das geht, zeigen Eduard Schütz, Sara Dahnken, Aykut Tasan, Jule Kahrig und mehrere Jugendliche. (PETRA STUBBE)

Im Schweizer Viertel ist der neue Zaun an der Westseite des Spiel- und Jugendhauses am Ute-Meyer-Weg jetzt endlich fertiggestellt. Eigentlich nicht unbedingt gewünscht, jedoch notwendig nach mehreren Vandalismus-Vorfällen und damit verbundenen Konflikten im letzten Jahr (wir berichteten). Die Akteure waren zunächst skeptisch, ob es angebracht sei, die offene Gestaltung des Außengeländes der 2015 eröffneten modernen Jugendeinrichtung komplett zu umzäunen. Hinter dem Jugendhaus war zu den Parkplätzen und Garagenhof hin ein geschwungener Weg mit Umpflanzung, Sitzelementen und Treffpunkten zum Klönen angelegt. Leider wurde diese Fläche aber wiederholt von Gruppen außerhalb des Freizeitheims missbraucht, beschädigt und immer wieder mit Müll übersät. Deshalb war diese Abgrenzung mit verschließbarem Tor zwingend erforderlich geworden.

Sara Dahnken, Leiterin der Jugendförderung beim Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Bremen, ist froh dass dafür eine solide Lösung gefunden wurde. Mit ausreichenden Finanzmitteln von Glücksspirale und Soziale Stadt konnte ein stabiler Zaun in Höhe von 1,80 Meter errichtet werden, der für Sicherheit sorgt. Gleichzeitig sind hier zahlreiche quadratische und wetterfeste Platten befestigt, die sich ideal für ein Graffiti-Kunstprojekt mit den Jugendlichen eignen. „So ist es keine reine Abschottung, sondern wir gestalten eine Grenze, ohne die unser Haus sonst nicht funktioniert.“

Demnächst beginnt also die Kunstaktion mit bunten Farben, dann können die Kinder und Jugendlichen mit der Bemalung loslegen. Dazu gibt es schon tolle Ideen, erzählt DRK-Mitarbeiterin Jule Kahrig. Die engagierte Sozialpädagogin leitet die jungen Leute für das Projekt an und kümmert sich um das geeignete Material, Sprayfarben auf Wasserbasis. Geplant sind vielfarbige Motive mit Nationalitäten-Flaggen verschiedener Heimatländer der Familien im Schweizer Viertel. Auch Aykut Tasan vom Quartiersmanagement unterstützt das Projekt und begrüßt es, dass sich diese Maßnahme mit dem Schutzzaun so gut entwickelt.

Sommerliches Grillfest

Zum Beginn der Sommerferien nahmen alle Beteiligten die ganze Zaunaktion zum Anlass, ein Grillfest am Spiel- und Jugendhaus zu organisieren. Draußen auf der Terrasse bereitete man am heißen Grill gemeinsam Leckereien zu und es wurden für alle kalte Getränke spendiert.

Im Quartier ist man sich einig, dass das Kinder- und Jugendhaus Schweizer Viertel eine ansprechende Alternative zu Treffpunkten auf der Straße oder anderen öffentlichen Plätzen im Stadtteil bietet. Das Rahmenkonzept nennt sich „Offene Tür“, jeder ist also während der Öffnungszeiten willkommen mitzumachen und dabei zu sein. Hier zählen Inklusion und Teilhabe, junge Menschen können sich treffen, spielen, an Projekten oder Aktionen teilnehmen.

Die Kinder von fünf bis zwölf Jahren haben ihren Bereich vorne auf der Spielhausseite mit dem weitläufigen und gut ausgestatteten Spielplatz.

Die Jugendlichen von zwölf bis 21 Jahren treffen sich von Montag bis Freitag immer nachmittags von 14 bis 19 Uhr auf der Jugendhausseite. Dort gibt es neben der Gemeinschaftsküche ein großes Wohnzimmer mit Billardtisch und einen Sport- und Chillraum, wo auch mal mit der Konsole „gezockt“ werden kann. Eine Tischtennisplatte und ein Kicker sowie der Bolzplatz draußen runden das Aktionsangebot ab. Rund 30 bis 50 Jugendliche nutzen es regelmäßig.

Jule Kahrig weist besonders auf den Kreativ-Werkraum hin. Hier gibt es Werkbänke und Material für handwerkliche und künstlerische Aktivitäten. Die Jugendlichen schätzten die kreative Atmosphäre, wenn hier Projekte anstehen, das trage wesentlich zur Entspannung bei, weiß sie aus Erfahrungen positiv zu berichten. Deshalb passen auch die geplanten farbigen Kunstwerke am Zaun gut ins Programm.