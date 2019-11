Architekt Mike Wilshusen vor dem Bunker am Sebaldsbrücker Bahnhof. Tausende Blumenkübel stehen auf dem Boden, die Überreste einer Cannabis-Plantage im Bunker. Genau an dieser Stelle sollen zukünftig Menschen Sport treiben können. (PETRA STUBBE)

Revitalisierung – unter diesem Oberbegriff stehen für Architekt Mike Wilshusen die Pläne für den Bunker in der Sebaldsbrücker Heerstraße. Wohnungen, Geschäfte und ein Fitnesscenter sollen in dem wuchtigen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg direkt am Sebaldsbrücker Bahnhof entstehen. Dafür müssen nicht nur die Hinterlassenschaften von einer der größten illegalen Pflanzenzuchten in Bremen entsorgt werden, sondern auch Spezialmaschinen anrücken.

Mike Wilshusen vom Büro Architektenplus führt in das finstere Herz des Bunkers, durch eine schwere Stahltür geht es hinein. Die zwei Meter dicken Betonwände sind hier besonders gut sichtbar. Im Erdgeschoss türmen sich Müll und Elektroschrott, zerrissene Belüftungsschläuche liegen herum. Das Treppenhaus aber ist geräumt, gibt den Weg in das erste Geschoss frei.

Dort sind einzelne Räume mit Baustrahlern beleuchtet, deren tastende Lichtstrahlen sich allerdings in der Tiefe der Bunkerräume verlieren. Die Luft ist kühl, ein wenig feucht, es riecht leicht nach Erde. In dutzenden Reihen stehen die Hinterlassenschaften der vormaligen Nutzer des Bunkers auf dem Boden: tausende und abertausende von schwarzen, eckigen Blumentöpfen. Sie sind Zeugnis einer der größten aufgeflogenen Cannabis-Plantagen in Bremen. Den nötigen Strom zapften die klandestinen Gärtner offenbar an einer Trafo-Station ab – und flogen so wegen des Stromdiebstahls auch auf.

„Finanziell ist das eine nicht unerhebliche Belastung“, sagt Mike Wilshusen über die Entsorgungskosten für die Blumentöpfe. Aber natürlich ist das nur ein Nebenaspekt. Teurer wird es sein, Tageslicht in das Gemäuer zu bringen. „Das Betonschneiden ist schon eine Wissenschaft für sich“, erklärt der Architekt.

Schnitte durch zwei Meter Beton

Die großen Türdurchgänge im Erdgeschoss, wo später Geschäfte einziehen sollen, und die Fensteröffnungen für das Fitnesscenter mit Sauna im ersten Geschoss müssen durch zwei Meter dicke Betonwände geschnitten werden. „Da müssen Spezialfirmen ran“, sagt Wilshusen. Die Schnitte sind konisch, damit die herausgeschnittenen Teile überhaupt rausgehoben werden können. „Die werden sofort auf einen Lkw gehievt.“ Auf 3,6 Tonnen schätzt Mike Wilshusen das Gewicht eines nur ein mal ein Meter großen Stückes. „Ein LKW kann dann vielleicht zwei Blöcke tragen.“ Knapp 3000 Euro koste ein Schnitt von einem Meter Länge „Da überlegt man natürlich auch ökonomisch, wie viele Öffnungen man in so einen Bunker reinschneidet.“

Mit großer Staubentwicklung, die die Nachbarn belasten könnte, rechnet Wilshusen bei den Schneidearbeiten nicht. „Man schneidet hier nass, das geht gar nicht anders.“ Es sei mehr ein Sezieren und kein „Abbruch mit der Abrissbirne.“ Herausgenommen werden soll auch ein Teil der erdrückenden Decke im ersten Geschoss, um Raum für das Fitnesscenter zu schaffen. Knapp 2600 Quadratmeter Nutzfläche sollen nach dem Umbau zur Verfügung stehen.

Die dicken Wände und Decken verursachen aber nicht nur Kosten, sie haben auch Vorteile. „Man hat eine sehr gute Dämmung. Das Raumklima ist im Sommer kühl und im Winter hat man die Wärmespeicherkapazität der Wände.“ Außerdem seien sie ideal für den Schall- und Lärmschutz. Und noch ein Vorteil gibt es: Die 1,40 Meter dicke Bunkerdecke hat eine hohe Traglast und dient als Fundament für die Wohnungen, die auf dem Dach entstehen.

Wohnen auf dem Bunkerdach

16 barrierearme Wohnungen sind dort auf zwei Geschossen geplant, ein Teil davon rollstuhlgerecht. Die Wohnungsgrößen liegen dabei vor allem zwischen 50 und 80 Quadratmetern – es handelt sich also größtenteils um Single- und Pärchenwohnungen. Einzelne Wohnungen eignen sich von ihrer Größe her auch für kleine Familien.

Die Voraussetzungen für den Wohnungsbau im Sebaldsbrücker Bunker nennt Mike Wilshusen „fast ideal“. So seien zum Beispiel Fahrstuhlschächte schon vorhanden, die entsprechend genutzt werden könnten. Parkplätze sollen hinter dem Bunker entstehen, dort, wo derzeit junge Birken und hochschießende Pionierpflanzen in Gesellschaft mit einer Brathähnchen-Kutsche stehen. Insgesamt 28 Stellplätze. Geplant ist außerdem ein kleiner Spielplatz. Der Bunker wird auch mit den zwei zusätzlichen Geschossen die benachbarten Gebäude nicht überragen. Er wird wird nach dem Umbau knapp 15,40 Meter hoch sein, die benachbarten Häuser haben Firsthöhen von 18 Metern.

Mike Wilshusen sieht den Bunkerumbau als einen Teil der Revitalisierung des Stadtteils, also einer Wiederbelebung. „Der Bunker steht in direkter Linie zur Hemelinger Bahnhofstraße.“ Diese, so sieht es der Architekt, werde zukünftig das Zentrum Hemelingens bilden. Die Verbindung zur Bahnhofstraße und dem in den kommenden Jahren entstehenden neuen Quartier auf dem Cola-Könecke-Gelände ist mit der Bahnunterführung momentan noch sehr unansehnlich. An der Stelle sieht Mike Wilshusen die Stadt in der Pflicht. Konkrete Details, wie der Übergang mal aussehen soll, gibt es noch nicht.

Baubeginn voraussichtlich im Sommer 2020

Die Pläne für den Bunker dagegen sind weit vorangeschritten. Im Dezember will der Investor den Bauantrag einreichen, dann wird es abhängig vom Bauamt etwa ein halbes Jahr dauern, bis die Genehmigung vorliegt. Die eigentliche Bauzeit schätzt Mike Wilshusen auf 18 Monate.

Dem Bauausschuss wurden die Pläne im September in einer nicht-öffentlichen Sitzung präsentiert. Dieser begrüßte die Pläne. Nachfragen habe es vor allem zu den Parkplätzen gegeben, sagt Ausschussmitglied Gerhard Scherer (CDU). „Das darf natürlich nicht zu Belastungen für die Anwohner führen.“ Er persönlich halte die Pläne für gelungen.

Bauprojekte an und in Bunkern sind inzwischen keine Seltenheit mehr in Bremen. Beispiele für Umbauarbeiten gibt es im ganzen Stadtgebiet. Allerdings: Was Bomben widerstehen sollte, macht einen einfachen Meißel schnell schartig. Sprich: Der Umbau ist aufwendig und damit auch teuer. Mit zunehmenden Grundstücks- und Immobilienpreisen wächst aber das Interesse an den grauen Betonkolossen.

Auf circa drei bis dreieinhalb Millionen Euro schätzt Mike Wilshusen allein die Umbaukosten am Bunker in Sebaldsbrück. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt. Die Bremer Investorengruppe hinter dem Projekt, die noch nicht namentlich genannt werden will, legt also einen großen Batzen Bares in einen großen Brocken Beton in Hemelingen an.