Weil zusätzliche Fördergelder fließen, kann der Spielplatz an der Julius-Bruhns-Straße im kommenden Jahr neu gestaltet werden. (Petra Stubbe)

Knapp 40.000 Euro stehen Olesya Golovan vom Fachdienst Spielraumförderung beim Amt für Soziale Dienste für die Spielplätze in der Vahr zur Verfügung. Den Kinder- und Sozialausschuss hat sie über die Pläne ihrer Behörde für die Spielplätze im Stadtteil informiert.

„Wir sind immer froh, wenn uns jemand unterstützt“, sagte Golovan über die Mittelausstattung des Fachdienstes. „Für eine Neugestaltung ist das eigentlich zu wenig.“ Tatsächlich werden Neugestaltungen von Kinderspielplätzen häufig über Dritt- und Fördermittel kofinanziert. Im Falle der Vahr wären das zum Beispiel Mittel aus dem Förderprogramm Soziale Stadt.

Für den Spielplatz Örreler Weg ist ein Beteiligungsverfahren vorgesehen. „Das ist für März oder April geplant und ist die Grundlage für unsere Arbeit“, so Golovan. Zum Hintergrund: Bei Um- und Neugestaltungen von Spielplätzen werden Kinder, Jugendliche und Eltern einbezogen und in einem mehrstufigen Verfahren nach ihren Wünschen befragt. In Zeiten von Corona ist diese Beteiligung auf digitale Weise möglich. „Wir machen Online-Befragungen und das hat sehr gut funktioniert.“ Am Örreler Weg soll unter anderem ein Fitnessgerät ausgetauscht werden. Geschätzte Kosten: 6000 Euro.

Wie schnell das Budget ausgereizt sein kann, zeigt das Beispiel des Spielplatzes an der Wohnanlage Großer Kurfürst. „Dieses Jahr hatten wir viele Reparaturen und Pflasterarbeiten, allein diese haben 21.000 Euro gekostet.“ Das seien notwendige Kosten, denn erst so hätten auch Besucher mit Kinderwagen und Rollstühlen eine sichere Möglichkeit, den Platz zu erreichen. „Auch das erhöht den Spielwert.“ Insgesamt beliefen sich die Kosten auf 24.000 Euro also knapp zwei Drittel des Gesamtetats.

Die Kinder und Familien, die in der Nähe des Spielplatzes an der Julius-Bruhns-Straße leben, werden im kommenden Jahr eine Neugestaltung miterleben können. „Da ist die Ausschreibung raus und die Firmen können sich bewerben.“ Das Beteiligungsverfahren konnte noch im Frühjahr kurz vor dem Corona-Lockdown durchgeführt werden. Der Umbau wird möglich, weil knapp 50.000 Euro aus dem Förderprogramm Soziale Stadt in das Projekt fließen. Schon im Februar und März sollen die ersten neuen Spielgeräte kommen.

Für den Spielplatz an der Philipp-Scheidemann-Straße könnte es im kommenden Jahr eine Neuerung geben. „Da wünschen sich die Kinder eine Seilbahn“, so Golovan. Tatsächlich sei eine Fläche gefunden worden. Noch steht allerdings die Finanzierung nicht.

Ausschusssprecherin Kathrin Lammel (Grüne) wollte wissen, in welchem Maß Zerstörungen zu hohen Reparaturkosten beitragen. „Wie viel kostet sie der Vandalismus?“, fragte sie mit Blick auf den trotz deutlicher Erhöhungen in den vergangenen Jahren immer noch eher bescheidende Etat. „Wir haben keinen Extratopf für Vandalismusschäden“, erklärte Golovan. Sachbeschädigungen würden aber erfasst. „Und wenn wir Glück haben auch übernommen.“ Insgesamt trete Vandalismus in der Vahr aber nicht so häufig auf. „Darüber sind wir sehr froh.“

„Wer entscheidet letztendlich über die Gestaltung und wie wird Transparenz hergestellt?“, fragte Helmut Weigelt (SPD). „Meine Aufgabe ist es, herauszufinden, was die Eltern und die Kinder wünschen“, so Golovan. Aus den Wünschen wiederum entstehe eine Planungsskizze, die vor Ort, aber auch öffentlich bekanntgemacht würde. „Und dann kann man noch Ideen einbringen.“ Die letzte Entscheidung werde aber im Fachdienst gefällt. „Auf Grundlage der Beteiligung.“ In der Regel sei es so, dass meist nichts Unrealistisches gewünscht werde. „Immer in Zusammenarbeit mit den Planern und abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln.“