In den Kalenderwochen 44 und 45 des vergangenen Jahres führte Osterholz die Statistik an. (WESER-KURIER · MAJETIC)

Nachdem der Stadtteil Osterholz im Herbst einer der Stadtteile mit der höchsten Anzahl an Corona-Neuinfektionen war, sind die Zahlen noch vor dem Jahreswechsel zurückgegangen. Eine Entwicklung, die dem allgemeinen Trend bei den Fallzahlen in Bremen folgt.

Die Aufregung war groß, als die Gesundheitsbehörde erstmals Zahlen zum Infektionsgeschehen in den Stadtteilen veröffentlichte. Unter den Spitzenreitern: der Ortsteil Tenever. Über die Ursachen dafür konnte allerdings nur spekuliert werden. Einige Gründe, die genannt wurden: enge Wohnverhältnisse, prekäre Beschäftigung, keine Möglichkeit, das Homeoffice zu nutzen. Aber auch unzureichende Deutschkenntnisse und uneinsichtige Bewohner wurden ins Feld geführt.

Rückgang bereits für Oktober verzeichnet

Bessere Informationen, Streetworker und auch die Ausweitung der Maskenpflicht an belebten Orten des Stadtteils sollen seitdem zu mehr Schutz führen. Allerdings: Aus den Zahlen des Ressorts von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) geht hervor, dass die Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Oktober kontinuierlich zurückgingen, also schon bevor an weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz gedacht wurde.

In Hemelingen gibt es Überlegungen, sogenannte Gesundheitslotsen einzusetzen. Quartiersmanagerin Heike Schilling wies in der jüngsten Sitzung des Beirats darauf hin, dass dies kein Allheilmittel sei. „Es ist keine Frage des Verständnis, sondern eher eine Frage der Ignoranz und der Einstellung.“ Das bedeute nun nicht, dass die Gesundheitslotsen eine schlechte Idee seien. „Aber das müssen Leute sein, die sehr nah dran sind an den Menschen.“ In Hemelingen wird hinter den Kulissen außerdem an einem Beschluss gearbeitet, der den Senat auffordern soll, die Versorgung von einkommensschwachen Menschen mit sogenannten FFP2-Masken sicherzustellen.

War Osterholz in der letzten Oktoberwoche noch Spitzenreiter der Bremer Stadtteile sank die Zahl der Neuinfizierten in den Wochen bis zum Jahreswechsel. In den beiden Wochen vor Weihnachten hob sich die Zahl nicht mehr von anderen Stadtteilen ab. Die Zahl der Neuinfizierten lag damals bei 3,07 pro 1000 Einwohnern.

Im Vergleich hebt sich kein Stadtteil im Bremer Osten ab

Zum Vergleich: In der Vahr waren es 3,96 und in Hemelingen 2,36. In Gröpelingen hingegen, ebenfalls ein Hotspot im Herbst, waren es in denselben Wochen 3,11 Neuinfizierte pro 1000 Einwohner und in Huchting 3,81 Neuinfektionen. Damit hebt sich im Vergleich kein Stadtteil im Bremer Osten besonders ab.

Allerdings sagen die Zahlen wenig über die aktuelle Entwicklung aus. Zum einen wurde rund um den Jahreswechsel weniger getestet, zum anderen können einzelne Ausbrüche in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen die Zahlen schnell nach oben treiben. Dies ist zuletzt in Woltmershausen geschehen, wo bei mindestens 90 Bewohnern eines Pflegeheimes eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde und den Inzidenzwert nach oben trieb.

In absoluten Zahlen betrachtet, steht Osterholz für das Jahr 2020 gesehen, an der Spitze: Auf 1000 Einwohner kommen auf das gesamte Jahr gerechnet 30,63 Infizierte, gefolgt von Gröpelingen mit aufsummierten 28,89 infizierten Bewohnern im Stadtteil.