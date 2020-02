Mareile Timm (links) und Karina Korfhage organisieren das Foodsaving-Projekt auf dem Ellener Hof. Nichts wegwerfen und dadurch Treibhausgase einsparen ist das Ziel. (PETRA STUBBE)

Foodsaving heißt das Projekt des Klimaquartiers Ellener Hof, es bedeutet nichts anderes, als noch gut erhaltene Lebensmittel nicht wegzuschmeißen. Die Aktion der Bremer Heimstiftung und des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Bremen ist Teil des ökologisch-sozialen Modellprojekts des Stiftungsdorfs Ellener Hof im Ellener Feld und Blockdiek. Das Ziel dabei: Treibhausgase durch Klimaschutz im Alltag einsparen. Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und der Nationalen Klimaschutz Initiative haben die Macher vier Jahre Zeit, ihre Ideen für Klimaschutzmaßnahmen für jedermann umzusetzen.

Seit September läuft das Foodsaving-Projekt. Wenige Minuten dauert das Verteilen der Lebensmittel. Jeden Montag ab 11 Uhr stehen in der evangelischen Trinitatisgemeinde in Blockdiek fünf bis sechs Kisten im Eingangsbereich mit Leckereien, die wegen geringer Haltbarkeit oder leichten Mängeln wie Druckstellen am Obst aussortiert wurden. Die restlichen Lebensmittel stehen bis 15 Uhr zur Gratismitnahme zur Verfügung.

Den Blick nach unten gerichtet kommen Frauen und Männer, zeigen auf das Gewünschte, verweilen nicht lange und gehen schnurstracks zum Ausgang des Gemeindehauses. „Essen umsonst zu bekommen, ist für Viele mit Scham behaftet“, wissen die Initiatorinnen des Projekts, Karina Korfhage und Mareile Timm. Fotografieren lassen möchte sich niemand bei der Essensvergabe. Auch Manuela aus dem vierköpfigen Helferteam, betont, dass nur ihr Vorname veröffentlicht werden dürfe. „Über allem schwebt die Angst, der Nachbar könne denken, dass man sich Essen nicht leisten kann“, erklärt Mareile Timm die Scheu beim Thema kostenlose Lebensmittel. Dabei gehe es hier nicht um Spenden für Bedürftige, sondern um umweltbewusstes Handeln für Jedermann.

Für jedes Kilogramm weggeworfene Lebensmittel wird der CO2-Ausstoß in die Atmosphäre mit 4,5 Kilogramm befeuert, beruft sich Korfhage auf eine Stellungnahme des BUND. Auch Timm und Korfhage haben sich bei der Verwertung von Essbarem umgestellt.

Karina Korfhage, die sich in privaten Gruppen und auf Facebook sehr mit dem Thema auseinandersetzt, und Mareile Timm haben in ihrem privaten Haushalt in den vergangenen Jahren komplett neu gewirtschaftet. „Man muss einfach besser planen. Dann ist es erstaunlich, wie leer auf einmal die Biotonne ist“, berichtet Timm von ihren Erfahrungen.

Für das Foodsaving-Projekt fanden sich gleich zu Beginn zwei örtliche Supermärkte, der angrenzende Rewe-Markt und ein Maribondo-Supermarkt sowie ein Bäcker. Letzterer möchte nicht namentlich genannt werden, damit Kunden nicht Ansprüche stellen, Brote, die eventuell aussortiert werden, gleich umsonst zu bekommen.

Auch beim Verteilen der Ware, berichtet Manuela, sei ein sensibles Händchen gefragt. „Ich überschlage kurz wie viele Interessierte in der Reihe stehen und biete dann entsprechend viele Produkte an“, erklärt sie. Gedränge, Habgier, Futterneid – all das passe nicht zu der Aktion und wolle im Vorfeld vermieden werden.

Bei frischer Kühlware sei besondere Vorsicht geboten. Molkereiprodukte würden gar nicht ins Verteilersortiment kommen, sagen die Organisatorinnen. Die Gefahr, dass die Kühlkette unterbrochen werde und die Lieferanten damit in Verruf kämen, sei zu groß. Andere Ware, die eine Kühlung benötigt, wird in Isoliertaschen abgeholt und in dem gespendeten Kühlschrank im Eingangsbereich verwahrt. Für den Transport zu Fuß benutzen die Helfer ebenfalls gespendete Bollerwagen. Noch werden auf diese Weise 20 bis 30 Kilogramm Lebensmittel pro Woche transportiert. Mehr spendenwillige Betriebe, ein Lastenrad, zusätzliche Bollerwagen und weitere freiwillige Helfer wünschen sich Korfhage und Timm für die Zukunft, um das Projekt wachsen zu lassen.

„Die Sachen hier sind immer alle tip top“, freut sich eine Abholerin, die mit einem Päckchen Schokolade, Brokkoli und einem Laib Brot davonzieht. Und ganz am Ende erklärt sich doch eine Dame bereit, ihren Namen zu nennen. Annegret Riemann, die in der Gemeinde den Strickklub besucht, schaut regelmäßig bei der Essensvergabe vorbei. Sie empfindet keine Scham, die Lebensmittel kostenlos anzunehmen. „Ich weiß noch was Hungern heißt“, erzählt die 87-Jährige, die im Alter von sieben Jahren ins Sudetenland verschickt wurde und als Zwölfjährige nach Deutschland zurückkehrte. Später, als 45-Jährige, verlor Annegret Riemann ihren Mann und musste alleine ihre vier Kinder ernähren. „Ich würde niemals eine Scheibe Brot wegschmeißen – und wenn ich mir Brotsuppe daraus koche“, versichert sie. Alles, was sie am Leib trage, sei Handarbeit, erklärt Riemann stolz und weist auf ihren eleganten schwarzen Strickrock und den bunten Schal.

Die Aktion in der Trinitatisgemeinde unterstütze sie sehr. „Wenn das hier alles weggeschmissen würde“, sagt sie und hält einen Laib geschnittenes Graubrot in die Höhe, „das wäre doch jammerschade.“

Weitere Informationen

Bei Fragen oder Interesse mitzuhelfen und gegebenenfalls noch mehr Lebensmittel zu spenden, kann das Projektteam „Klimaquartier Ellener Hof“ per E-Mail an info@klimaquartier-ellener-hof.de oder Telefon 17 51 03 11 erreicht werden.