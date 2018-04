Dieses Mal sind es sechs Nistkästen, die in die Bäume der näheren Umgebung gehängt werden sollen. Neben Jochen Schlüter sind noch Heil- und Erziehungspflegerin Imke Drewitz und Florian Scheiba vom Nabu dabei. Sie leiten die Aktion und unterstützen die drei Besucherinnen und Besucher der Förderstätte: Raffaela Reuter, Anna Friedrich und Michael Schulz sind in der Ton- und Gartengruppe aktiv und an diesem Tag dabei. „Wir arbeiten auf einem Level, wo wir niemandem den Job wegnehmen, aber dennoch sinnvolle Arbeit leisten“, erklärt Jochen Schlüter das Konzept, während er nach geeigneten Bäumen Ausschau hält. Raffaela Reuter zieht den Bollerwagen mit den Nistkästen, Anna Friedrich hält die Stange, die zur Verankerung der Kästen in den Bäumen dient, der im Rollstuhl sitzende Michael Schulz hat einen Nistkasten auf dem Schoß. „Wir versuchen immer, Arbeitsschritte in Teilhandlungen wie zum Beispiel `Wagenziehen´ zu unterteilen“, erklärt Schlüter weiter.

60 Beschäftigte

Neben diesen Tätigkeiten seien Kontakte wichtig für die Menschen, die die Tagesförderstätte besuchen. „Uns ist wichtig, einen weiten Kreis von Kontakten zu erarbeiten, um unseren Leuten Erfahrungen und neue Tätigkeitsfelder zu schaffen. Dadurch entwickeln nicht nur wir uns, sondern auch der Stadtteil“, betont Schlüter. Ziel ist es, Arbeitsmöglichkeiten für Menschen zu finden, die aufgrund ihrer Behinderung viel Unterstützung benötigen, um am sozialen Leben teilhaben zu können.

60 Beschäftigte, die das Erwachsenenalter erreicht haben, aber noch zu Hause wohnen und aufgrund ihrer Behinderung nicht in den normalen Behindertenwerkstätten etwa vom Martins-Club beschäftigt werden können, besuchen derzeit die Tagesförderstätte. „Seit 2012 überlegen wir, wie wir unsere Arbeitsangebote in den Stadtteil bringen können, die Tagesstätte selbst bietet ja nicht so viel Austausch“, sagt Schlüter. Und so ist auch seit Kurzem der Nabu Partner der ASB-Tagesförderstätte.

Deren Vertreter Florian Scheiba hat derweil einen geeigneten Platz für einen Nistkasten gefunden: „Der Abstand zwischen zwei Kästen sollte vier bis sieben Meter betragen, denn Meisen haben ein Brutrevier. Auch sollten die Kästen wegen der Diebstahlsgefahr nicht allzu offensichtlich aufgehängt werden.“ Raffaela Reuter hält den Haken und Imke Drewitz fädelt die spezielle Stange ein, um den Kasten dann in luftiger Höhe in den Baum zu hängen. „Sonst ist die Ton- und Gartengruppe der Förderstätte zum Nabu-Gelände in den Vahrer Feldweg gefahren, um beispielsweise im Garten zu helfen, dann kam aber die Idee, im Umfeld der Tagesstätte Vogelschutz zu machen“, erzählt Scheiba. Inzwischen hängen zehn Nistkästen auf dem Förderstätten-Gelände und bereits 50 im gesamten Stadtteil. Die Mittel dazu kamen unter anderem vom Beirat Osterholz, die Nistkästen bezieht der Nabu von einer Behindertenwerkstätte in Soltau.

Neben dem sozialen Aspekt spielt der Gedanke des Vogelschutzes natürlich auch eine Rolle. „Es gibt immer weniger natürliche Nisträume. Gerade Meisenkästen sind gut und einfach anzubringen und es gibt einen schnellen Erfolg bei der Besiedelung“, kann Florian Scheiba berichten. 80 Prozent der Kästen sind inzwischen belegt. Neben den Kästen, die der Nabu mit der Tagesförderstätte aufhängt, betreibt der Naturschutzbund auch eine Nistkasten-AG, seither hat die Gruppe knapp 400 Kästen installieren können.

„Wir suchen immer neue Leute“

„Wir suchen immer neue Leute, die innerhalb der AG die Kästen einmal im Jahr säubern und nach dem Zustand schauen“, sagt Scheiba, „besonders Spechte hauen da gerne mal die Platten auf. Das ist für die Tiere anscheinend auch ein Klangkörper, außerdem sind sie Nesträuber und wollen an den Inhalt.“

Die kleine Gruppe hat inzwischen die restlichen Nistkästen in den Bäumen verteilt. Jochen Schlüter ist zufrieden: „Wir wollen im Stadtteil ja auch mit einer sinnvollen Tätigkeit auftreten, vielleicht ergeben sich dann auch noch neue Kontakte.“

„Uns ist wichtig, einen weiten Kreis von Kontakten zu erarbeiten.“ Jochen Schlüter vom ASB