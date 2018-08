Das Organisationsteam vor dem Café Gabriely, das das Mütterzentrum Osterholz-Tenever betreibt. (Foto: PETRA STUBBE)

Das Mütterzentrum Osterholz-Tenever öffnet Türen. Es öffnet Türen durch Bildungsangebote, es öffnet Türen durch Integration und es öffnet am Freitag, 7. September, die Türen zu einigen Projekten wie dem Café 17 in der Neuwieder Straße, dem Erzähl- und Sprachcafé in der Otto-Brenner-Allee, dem Café Gabriely, der Second-Hand-Tauschbörse, dem Eastside Internetcafé und dem OTe-Bildungszentrum. Alle Projekte stehen zwischen 10 und 13 Uhr allen Interessierten kostenfrei offen. Das Café Gabriely hat an diesem Tag von 12.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Ins Gespräch kommen

„Wir wollen in Gespräche kommen, Menschen kennenlernen, Kulturen zusammenbringen“, sagt Mihdiye Akbulut vom Mütterzentrum. Neben dem Tag der offenen Tür gibt es dafür auch am Dienstag, 4. September, von 9.30 bis 12.30 Uhr ein internationales Frühstück mit Beratungsangeboten und am Donnerstag, 6. September, um 11 Uhr ein Infoangebot zum Projekt „Vermittlung und Integration von Alleinerziehenden in Arbeit“ (VIA), ein Unterstützungsprogramm für Alleinerziehende, die den Weg zurück in eine Beschäftigung suchen.

Erzählcafé über Feiertage

Am Tag der offenen Tür backt Heidi Ahrens im Café 17 mit den Gästen Kuchen. Beim Erzählcafé mit Mihdiye Akbulut stehen drei Feiertage im Zentrum: das Erntedankfest, der Ramadan und das jesidische Zuckerfest. Im Café Gabriely möchte die neue Chefin Helga Peckskamp mit allerhand Fisch aufwarten. Bei der Second-hand-Tauschbörse darf nicht nur gestöbert werden, sondern es wird auch angepasst, gekürzt und umgenäht. Wer sich lieber in der Welt umschaut, kann im Eastside-Internetcafé durchs Internet surfen, und im Bildungszentrum darf jeder am Selbsteinschätzungsbogen seine Deutschkenntnisse testen.

Nähstube und Bistro

Das Mütterzentrum hat neben den Angeboten, die sich am Tag der offenen Türen präsentieren, noch mehr zu bieten: eine Kinderkrippe, eine Nähstube, das Bistro Leuchtturm und den Treffpunkt Mosaik und nicht zu vergessen, die „Filiale“ in Blockdiek. Da das Mütterzentrum ein besonders offener Beschäftigungsträger ist, gibt es unter den 55 Angestellten, 20 Honorarkräften und 25 Arbeitsgelegenheiten (Agh) nach Sozialgesetzbuch viele Nationalitäten und ebenso viel Integration durch Zusammenarbeit. Die Beschäftigten betreuen Krippenkinder, die knapp 40 regelmäßigen Besucher des Erzählcafés und die 20 Teilnehmern der Sprach- und Integrationskurse. Dazu kommen noch die Besucher der Cafés und Läden und Ratsuchende.

Vielfältige Arbeitsmöglichkeiten

Das Mütterzentrum bietet viele Arbeitsmöglichkeiten. Von Hauswirtschaft und Küchenhilfe sowie Kinderbetreuung und Bürotätigkeiten, über Schneiderei und Haustechnik bis zu Verkaufs-, Lehr- und Dozententätigkeiten, interkultureller Arbeit, zum Beispiel als Kultur-Mittlerin, gibt es Aufgaben im Mütterzentrum. Über diese längerfristigen Möglichkeiten hinaus bietet das Mütterzentrum auch immer wieder Kurse, wie zum Beispiel die Ausbildung zur Fahrerlaubnis für Lastwagen oder Kurse zur Biografie-Arbeit an. Seit 2005 engagiert sich das Mütterzentrum für Hilfs-Projekte in Ghana, seit 2015 kooperiert das Mütterzentrum mit der Trinitatisgemeinde auch für Hilfsprojekte in Togo.

Modenschau und mehr

Im Frühjahr zeigte das Mütterzentrum eine große internationale Modenschau im OTe-Saal. Jährlich profitieren 20 Frauen vom Kursus „Arbeit und Leben“, der sich mit Alltagsfragen von Neubürgern beschäftigt.

Sarah Lott, vom Geschäftsleitungsteam und für Beratungen zur beruflichen Orientierung und Beschäftigungsmöglichkeiten zuständig, ist seit 2002 beim Mütterzentrum und sagt: „Hier habe ich die interessanteste Tätigkeit, die ich mir vorstellen kann. Mit Menschen aller Länder arbeiten, diese Vielfältigkeit finde ich toll.“

Weitere Informationen

Das Programm: Dienstag, 4. September, 9.30 bis 12.30 Uhr: internationales Frühstück mit Beratungsangeboten. Donnerstag, 6. September, 11 Uhr: VIA-Beratung zur Arbeit für Alleinerziehende. Tag der offenen Tür am Freitag, 7. September, 10 bis 13 Uhr: Café 17 in der Neuwieder Straße, Erzähl- und Sprachcafé, Second-hand-Tauschbörse, Eastside-Internetcafé, OTe-Bildungszentrum, Café Gabriely. Diese Angebote werden in der Otto-Brenner-Allee 44/46 gemacht und stehen von 12.30 bis 14 Uhr allen Interessierten offen.