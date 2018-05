Svetlana Tkachenkos Gemälde ist im Kutscherhaus zu sehen. (PETRA STUBBE)

Svetlana Tkachenko kam erst in späteren Jahren und durch eine Krankheit zur Malerei. Jüngst hat sie sich Figürlichem und Stillleben angenommen. Ihr gemalter Korb, der sich auf der Tischplatte spiegelt, enthält appetitliche Äpfel. Und er offenbart Tkachenkos Blick für Details. „Die tanzenden Mädchen und ihr Blick, wie sie sich gegenseitig wahrnehmen. Das ist etwas ganz Besonderes für mich“, würdigt Ulrich Schlüter, Ortsamtsleiter in Osterholz, die Malerei und Ausdruckskraft von Svetlana Tkachenko.

Joanna Sadkowska, in einem anderen Zimmer des Kutscherhauses tätig, hat in Spanien studiert, ist der Bildhauerei nachgegangen und zeigt gegenständliche Bilder, die bis ins Abstrakte gehen und immer mediterran geprägt sind.

Sadkowska ist die Künstlerin, die als Nächste der kleinen Tradition des Kutscherhauses entsprechen wird, ein Kunstwerk für öffentliche oder soziale Einrichtungen in Osterholz zu spenden. Zur Einweihung des Schwedenhauses in der Osterholzer Heerstraße 100 ist auf ein mediterranes Stillleben von Sadkowska zu hoffen.

Peter Halamoda ist für sein fotografisches Wirken in Osterholz altbekannt. Einst dokumentierte er effektvoll den Abriss teneveraner Hochhäuser, später wandte er sich dem Motorrad- und Rocker-Milieu zu. Nun sind von Halamoda Momentaufnahmen und Szenen von Menschen in bezeichnenden Situationen zu sehen. Eine Frau auf der Bettkante, ein Mann auf der Bierkiste, zwei, die sich voller Zuneigung in den Arm nehmen. Da galoppieren Fantasie und Interpretation so schnell, dass die Realität kaum hinterherkommt.

Gudrun Kämper ist neu ins Kutscherhaus eingezogen und fotografiert. Ihr Werk wirkt noch weniger festgelegt. Ein Oldtimer, mal in Gänze, mal aufs Detail reduziert, ein altes Telefon, dessen Abbildung stark bearbeitet, fast verfremdet, eher zur Symbolik entwickelt scheint, Kollagen, zusammengestellt aus farblich veränderten Gebäudeansichten, Landschaften, Kunstobjekten. Freude am Ausprobieren, am Spielen spricht hier aus den Fotografien.

Ludmilla Schulz, Gründungsmitglied der Künstlergemeinschaft im Kutscherhaus, war aus familiären Gründen bei dieser Gelegenheit nicht anwesend. Neben den genannten Künstlern hat sich im Kutscherhaus eine Werkgruppe von Männern gefunden, die mit dem Einrichten und Ausstatten ihres Raumes beschäftigt sind. Auch die Geschichtswerkstatt Osterholz hat hier ihren Archivraum. „Noch ist nicht Sommerpause“, sagt Ulrich Schlüter, Ortsamtsleiter in Osterholz und weist auf den Donnerstag, 8. Juni, hin, an dem zwischen 16 und 18 Uhr die Einweihung des Spielplatzes Kölner Straße stattfindet. Am Freitag, 9. Juni, läuft von 14 bis 18 Uhr das Stadtteilfest Schweizer Viertel und ab 18 Uhr das Spargelessen des Bultenwegvereins (nur mit Anmeldung).

