Frieda Banik (66 Jahre) ist Landesvorsitzende der Landesgruppe des Vereins der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Seit 25 Jahren engagiert sich die Schwachhausenerin ehrenamtlich im Vorstand. Sie selbst lebt seit 1991 mit ihrer Familie in Deutschland. Sie kam aus Westsibirien aus Omsk nach Bremen und ist heute als Lehrerin am Gymnasium Links der Weser tätig.

Frieda Banik: Die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland ist die älteste und größte Organisation der Russischstämmigen in der Bundesrepublik Deutschland und offen für alle aus der ehemaligen Sowjetunion. Koordiniert wird die Arbeit der LM durch die in Stuttgart ansässige Bundesgeschäftsstelle, und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Das Wichtigste ist wohl die Unterstützung der Russlanddeutschen bei der Eingliederung in Deutschland. Außerdem besteht aber auch ein Schwerpunkt in der Förderung, Aufrechterhaltung und Weitergabe der Kultur der Russlanddeutschen.

Den Bremer Verband gibt es seit 1950 und wir arbeiten derzeit auch sehr viel in den Bereichen der Aktivierung der Menschen für die Politik. Wir möchten, dass sich die in Bremen lebenden Russlanddeutschen mehr in der Öffentlichkeit mit ihren unterschiedlichen Interessen und Erfahrungen beteiligen.

Es sind Aussiedler und Spätaussiedler aus dem heutigen Russland oder eben der ehemaligen UdSSR. Dabei spielt aber nicht die Sprache, die Herkunft oder die Abstammung die zentrale Rolle, sondern das Kriegsfolgenschicksal, dass jede Familie in irgend einer Weise erlitten hat. Und zwar entweder während des Zweiten Weltkrieges oder im Anschluss daran durch die sowjetischen Machthaber. Auch für diese Menschen wurde 1953 das Bundesvertriebenen -und Flüchtlingsgesetz geschaffen. Wir versuchen auch als Verein, den Kontakt zur alten Heimat in Russland zu erhalten. Das sind keine leeren Worte, wir bilden eine mögliche Brückenfunktion nach Mittel- und Osteuropa. So können wir aktiv zur Völkerverständigung aller Menschen hier und darüber hinaus beitragen.

Sehr unterschiedlich. Viele haben geliebte Menschen, Verwandte verloren, entweder durch Verfolgung, Verhaftung oder während der massenhaften Deportationen in den 40er-Jahren. Fast alle wurden nach der Auflösung der Wolgarepublik enteignet. Was man noch wissen muss: Laut Erlass des Obersten Sowjets von 1948 waren die Deutschen in Russland „auf ewige Zeiten“ aus dem europäischen Teil Russlands nach Sibirien, Kasachstan und Mittelasien verbannt und der Sonderkommandatur unterstellt. Dabei haben viele von uns erst sehr spät von dem Schicksal ihrer Eltern und Großeltern erfahren. Auch ich habe erst hier erfahren, dass meine Eltern als 16-, 17-Jährige in die Arbeitskolonne im Ural als Zwangsarbeiter eingezogen wurden – für sieben Jahre. Der Großvater wurde erschossen.

Es ist allgemein wenig bekannt, dass Deutschland und Russland durch eine Jahrtausende währende Geschichte immer wieder in Verbindung standen, besonders in drei Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur. Bis ins 10. Jahrhundert reicht dies zurück. Aber im 18. Jahrhundert entwickelte sich hier eine bis dahin nie da gewesene Wanderungsbewegung von Deutschen ins damalige russische Zarenreich. 1762 wurde die Zarin Katharina die Große gekrönt und schon 1763 erließ sie ein Einladungsmanifest, um ausländische Fachkräfte und Landarbeiter nach Russland zu holen. Es gewährte den Siedlern eine Reihe von Rechten und Privilegien.

Dazu gehörten neben einem Neustart in ein neues Leben, auch großzügige Angebote, wie die Religionsfreiheit, Steuerfreiheit für 30 Jahre, Freistellung vom Militärdienst, zinslose Kredite, die Möglichkeit einer örtlichen Selbstverwaltung und die Beibehaltung der deutschen Sprache in den neuen Gemeinschaften in Russland.

Zwischen 1763 und 1772 waren es etwa 40 000 Auswanderer und Ende des 19. Jahrhunderts gut 1,8 Millionen Deutsche, die im Baltikum, in Wolhynien, Kaukasus, im Schwarzmeergebiet, in der Wolgaregion, Bessarabien und in den Städten Moskau, St. Petersburg lebten und wirtschaftlich erfolgreich aufstiegen.

Schon zu Beginn des Ersten Weltkrieges wuchs das Misstrauen gegen „die Deutschen“. Bereits unter Zar Nikolaus II. war für alle Deutsche die Deportation geplant. Zu diesem Zeitpunkt wurden über 200 000 deutsche Kolonisten aus Wolhynien/Ukraine vertrieben beziehungsweise nach Sibirien deportiert. Dazu gehören auch meine Vorfahren. Zudem verstärkte der Neid gegenüber den durchschnittlich wohlhabenden Russlanddeutschen die anti-deutsche Stimmung im Lande. Sie waren leider die Ersten, die enteignet wurden. Noch härter traf es die Russlanddeutschen durch die „stalinistischen Säuberungsaktionen“ vor und während des Zweiten Weltkrieges. Unzählige wurden verhaftet oder deportiert und sind in Vernichtungslagern ums Leben gekommen.

Die große Mehrheit hat ihren Platz hier in Bremen gefunden. Ich finde es bemerkenswert, mit welcher Ausdauer und Beharrlichkeit sie ihre Zukunft in der neuen Heimat gestalten. Nur ein paar Beispiele: Eine erfüllte sich ihren lang gehegten Berufswunsch und leitet jetzt einen Frisiersalon in der Vahr. Eine weitere ist Schauspielerin und Regisseurin, gründete ihr Theater in Bremen, das sowohl in Deutschland als auch im Ausland bekannt ist. Ein anderer ist selbstständiger Unternehmer, bekannt auch als Sänger und Organisator von Kulturfestivals für Kinder und Erwachsene. Eine ist Trainerin im Sportverein 1860, zweifache Sportlerin des Jahres, zahlreiche Podestplätze bei Deutschen- und Europameisterschaften. Ein Weiterer gewann erst kürzlich mit seinem Eishockey-Team die dritte Meisterschaft in der Regionalliga Nord. Dazu kommen viele, die als Ärzte, Lehrer, Erzieherinnen oder bei Polizei und Bundeswehr tätig sind. Ich könnte die Liste noch lange fortsetzen.

Weitere Informationen

Der Vortrag "Ohne Kenntnis, kein Verständnis" von Frieda Banik im Rahmen der "Universität der 3. Generation" der Awo ist am Dienstag, 29. Mai, um 15 Uhr im Nachbarschaftstreff Vahrer See, nahe der Berliner Freiheit, zu hören. Es wird um Anmeldung unter Telefon 0421/79 02 57 gebeten.