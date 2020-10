Derzeit eher Normalzustand als die Ausnahme: Ein völlig überfüllter Textilcontainer in Hemelingen. (Petra Stubbe)

Kaum ein Thema beschäftigt die Menschen in ihren Quartieren so sehr wie achtlos weggeworfener oder illegal entsorgter Müll. In der jüngsten Sitzung des Beirats Hemelingen näherten sich die Stadtteilparlamentarier diesem Thema von allen Seiten, ein konkreter Beschluss und Forderungen an die zuständigen Stellen wurden allerdings auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Zu seiner Sitzung hatte der Beirat Vertreter der Bremer Stadtreinigung (DBS), des Ordnungsamtes und des Senators für Inneres eingeladen. Damit standen diejenigen, die für die Müllentsorgung und diejenigen, die für die Überprüfung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zuständig sind, Rede und Antwort. Jens Gatena von der Bremer Stadtreinigung stellte zunächst klar, welchen Bereich die DBS abdeckt. „Grundsätzlich ist es so, dass wir für die Reinigung der öffentlichen Flächen in Bremen zuständig sind.“ Das geschehe mit Maschinen, aber auch klassisch manuell mit Kehrblech und Besen. Ärger machten nach seiner Beobachtung vor allem größere illegale Müllansammlungen. „Das ist wohl das, was immer wieder für Ärger sorgt.“ Solche illegalen Sperrmüllhaufen könnten entweder direkt an die Bremer Stadtreinigung oder über die Internetseite Mängelmelder gemeldet werden.

Hans-Peter Hölscher (SPD) sind derzeit vor allem die Textilcontainer ein Dorn im Auge. „Da sammeln sich kilometerlang die Säcke“, hat er beobachtet. Für die Entleerung der Container ist die Abfalllogistik Bremen zuständig – eine gemeinsame Tochter der DBS und dem Entsorgungsbetrieb Nehlsen. Diese hat aber offenbar mit Personalengpässen zu kämpfen. „Jetzt im Herbst sind die Corona-Verdachtsfälle und die Erkältungssyndrome so stark angestiegen, dass wir den gesamten Einsatz nicht mehr aufrecht erhalten konnten, deswegen wurde die Textilsammlung reduziert beziehungsweise eingestellt“, so Gatena. Priorität habe die Leerung der Restmüll- und Biotonnen. „Sobald sich die Situation verbessert, werden wir die Textil-Container abholen.“ Gatena widersprach im Übrigen dem Eindruck, dass die Müllmengen immer größer würden. „Wenn wir auf die Menge schauen, die angeliefert wird, ergeben sich nur marginale Unterschiede.“

Gatena wies außerdem daraufhin, dass es schwierig sei, Müll-Sündern auf die Spur zu kommen. „Wir versuchen, die Täter zu ermitteln, aber das ist nicht leicht.“ Für die Verfolgung und die Bestrafung ist ohnehin das Ordnungsamt zuständig, das beim Senator für Inneres angesiedelt ist.

Diskussion um Informationskampagnen

„Unsere Arbeit wirkt, wenn wir gemeinsamen Aktionen machen und die Leute aufklären“, sagte Uwe Papencord, Chef des Ordnungsamts. Dafür sei man aber auf lokale Netzwerke und die Beiräte und Ortsämter angewiesen. „Dann kann man etwas bewirken, aber das ist auch nicht von heute auf morgen getan. Aber davon sollten wir uns nicht entmutigen lassen.“ Sebastin Eickenjäger vom Senator für Inneres warb für Informationskampagnen. „Das finden wir ganz wichtig.“

Im Beirat ist die Meinung über den Sinn solcher Kampagnen allerdings gespalten. „Wir brauchen Informationskampagnen, denn wir haben viele Menschen im Stadtteil, die nicht gut Deutsch können und viele haben das System nicht verstanden, es ist ja auch nicht leicht zu verstehen“, meinte Ralf Bohr (Grüne). Carsten Koczwara (Die Partei) widersprach: „Das sind Kampagnen, die unheimlich viel Geld kosten und meiner Meinung nach vor allem die Leute erreichen, die sowieso schon alles richtig machen.“ In eine ähnliche Richtung argumentierte auch Nurtekin Tepe (SPD). „Ich bezweifle, dass so viele Migranten das System nicht verstehen.“ Er vermute, dass viele der illegalen Müllhalden eher durch Geschäftsinhaber entstünden, die ihren Abfall so kostenlos entsorgen. „Die machen das dann wissentlich.“

Bessere Zustände möchte die DBS zukünftig an den Sammelcontainern erreichen. „Wir arbeiten daran, dass die Bekanntheit steigt, dass man neben die Container keinen Sperrmüll hinstellen darf“, kündigte Gatena an. Neue sechssprachige Informationsschilder seien in der Vorbereitung.

Zu viele Menschen auf zu wenig Raum

Auf einen anderen Aspekt wies Jens Dennhardt, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Hemelingen, hin. „Ich habe den Verdacht, dass Müll auch mit überbelegten Häusern zusammenhängt.“ Der Hintergrund: Es gibt in Hemelingen mehrere Häuser, die in Verdacht stehen, dass dort zu viele Menschen, häufig Arbeitsmigranten, auf zu wenig Raum unter prekären Bedingungen leben. „Wir haben mit dem neuen Wohnungsaufsuchungsgesetz ein neues Instrumentarium“, so Uwe Papencord. Zuletzt habe es sich in der Neuwieder Straße in Tenever als nützlich erwiesen, um einen Vermieter unter Androhung von Zwangsgelder zum Handeln zu zwingen. Generell stehen Vermieter in der Pflicht, für genügend Abfallvolumen für ihre Mieter zu sorgen. „Grundsätzlich ist es so, dass pro Bürger pro Woche 15 Liter zur Verfügung stehen müssen“, so Jens Gatena. Das könne auch überprüft werden, wenn Missstände gemeldet werden.

Einen Beschluss fasste der Beirat an diesem Abend noch nicht. Dieser soll in einer kommenden Fachausschusssitzung ausgearbeitet werden. Eine Forderung deutete sich schon in der Sitzung an: stärkere Kontrollen durch Ordnungsdienst und Straßenreinigung.

Zur Sache

Strafen für illegale Entsorgung

Wer in Bremen Müll dort entsorgt, wo er nicht hingehört, muss mit Strafen rechnen – wenn es ihm nachgewiesen werden kann. Bei Hundekot können es bis zu 75 Euro sein, bei größeren Mengen Bauschutt bis zu 5000 Euro. Aber auch das Wegwerfen kleinerer Gegenstände wird geahndet: Bei Zigarettenkippen, Pappbechern und -tellern, aber auch Bananenschalen, beträgt das Verwarngeld 20 Euro. Teuer wird es bei auchkleineren Mengen von Lacken und Altölen: Wer diese illegal entsorgt, muss mit einer Strafe von bis zu 2500 Euro rechnen.