Über ein Tempolimit für die Autobahn 1 im Bereich Hemelingen sind sich die Beiratsmitglieder nicht einig.

Beim Tempolimit auf Autobahnen gehen die Meinungen weit auseinander. Während Auto-Fetischisten und PS-Freaks in der Geschwindigkeit eine der wenigen verbliebenen Freiheiten des ansonsten offenbar entmündigten Bürgers erkennen wollen, argumentieren andere, dass eine Temporeduzierung CO2 einsparen würde, ein Beitrag für mehr Sicherheit sei und den Lärm reduziere. Letzteres wiederum ist das Kernargument eines Antragsentwurfs im Hemelinger Beirat gewesen. Durchsetzen konnten sich die Hemelinger Grünen mit ihrer Forderung nach einem generellen und deutlich verschärften Tempolimit auf der A1 bei ihren Beiratskollegen aber nicht.

„Wir hatten das Thema Lärmschutz in aller Ausführlichkeit in der letzten Sitzung erörtert und hatten den Eindruck, dass es einen Beschluss braucht“, sagte der Fraktionssprecher der Grünen, Ralf Bohr, dessen Partei den Antrag in die Diskussion eingebracht hatte. In der vorigen Sitzung waren Vertreter des ASV (Amt für Straßen und Verkehr), zuständig für den Autobahnzubringer Hemelingen, und der Autobahn GmbH, zuständig für die Autobahn A1, eingeladen worden. Konkrete Aussagen zu einem verbesserten Lärmschutz konnten sie damals aber nicht machen. „Ich denke, da macht es Sinn, noch einmal nachzulegen“, so Bohr über die Beweggründe mit dem Antrag einen Beschluss auf den Weg zu bringen. Schon seit Jahren diskutiere der Beirat darüber, wie er die Bewohner besser vor Lärm schützen könne. „Deswegen sehen wir da die Notwendigkeit, dass wir an den Senat und die Autobahn GmbH Forderungen stellen.“

Im Einzelnen beinhalten diese Forderungen, dass ein Konzept zum Lärmschutz erarbeitet und der vorhandene Lärmschutz überprüft werden soll. Außerdem soll der Lückenschluss zwischen Weser und Eisenbahnbrücke Osnabrück-Hamburg kommen sowie ein Tempolimit auf der A1 von 100 Kilometern pro Stunde für Autos und 60 für Lastwagen eingeführt werden.

Während die ersten Punkte von allen anderen Fraktionen mitgetragen wurden, war insbesondere die Temporeduzierung umstritten. „Im Grundsatz ein guter Antrag, aber wir sind gegen Punkt 4. Wir wollen eine vernünftige Lösung und keine, die auf dem Rücken der LKW-Fahrer ausgetragen wird“, sagte Hans-Peter Hölscher (SPD). Uwe Janko (FDP) bezweifelte, ob es überhaupt sinnvoll sei, eine solche Forderung zu stellen. „Wir können als Beirat den Punkt gar nicht beeinflussen. Das ist eine Sache des Bundes und des Verkehrsministeriums.“ Ähnlich argumentierte auch Christian Meyer (CDU): „Das können wir nicht beeinflussen.“ Ansonsten sei der Antrag aber „eine richtig gute Sache“. Unterstützung bekamen die Grünen von der Partei und den Linken im Beirat. „Es ist nachts, wenn der Wind ungünstig steht, unmöglich, mit offenem Fenster zu schlafen“, sagte der Mahndorfer Carsten Koczwara. „Die Partei schließt sich dem Antrag vollumfänglich an.“ Tatsächlich ist eine Temporeduzierung aus Lärmschutzgründen nicht einfach durchzusetzen. Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele. Zum Beispiel aus Bayern, dem Bundesland, aus dem Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) stammt, ein vehementer Gegner von Tempolimits. So sind auf der Autobahn A 8 zwischen München-Perlach und Neubiberg nur noch 100 Stundenkilometer erlaubt, bis auf 60 runterbremsen muss man auf der A 9 zwischen Frankfurter Ring und Schwabing. Der Grund: Lärmschutz.

Ralf Bohr entgegnete den Kritikern der Forderung nach einem Tempolimit: „Es geht doch darum, dass wir die Bürger entlasten und ein Tempolimit hilft schnell, bevor andere langfristigere Lösungen kommen.“ Ein Argument, das nicht verfing. In der Abstimmung wurde die Forderung nach einem Tempolimit mit elf Nein-Stimmen abgelehnt, sechs Beiratsmitglieder votierten für den Vorschlag. Einheitlich war die Linie innerhalb der Parteien nicht.

So bemerkte Beiratssprecher Uwe Jahn (SPD) nach Ende der Abstimmung etwas säuerlich: „Wir waren uns einig, dass wir etwas Gutes für die Hemelinger Bürger machen wollen. Ich schließe mal aus der Abstimmung, dass ein Tempolimit nicht dazu gehört.“ Die übrigen Punkte dagegen fanden eine breite Mehrheit in den Fraktionen.