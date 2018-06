Sind für ein Jahr in Tenever und dem Schweizer Viertel angestellt: Friederike Lünnemann und Elisa Dimanski (von links). (Christian Hasemann)

Es sind zwar nur Arbeitsstellen auf Zeit, aber für Elisa Dimanski und Friederike Lünnemann eine wichtige Gelegenheit zu lernen. Sie arbeiten für ein Jahr als Anerkennungs-Praktikantinnen beim Quartiersmanagement Schweizer Viertel und Tenever und haben gleich wichtige Aufgaben übernommen.

Das Anerkennungsjahr schließt direkt an das Studium Soziale Arbeit an, das die beiden mit einem Bachelor-Abschluss beendet haben. Das praktische Berufsjahr nach dem Studium ist Voraussetzung für die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter in Bremen. "Das Anerkennungsjahr ist ein guter Übergang vom Studium zur Arbeit", wie Friederike Lünnemann meint. Seit April hat sie ihren Arbeitsplatz im Büro der Projektgruppe Tenever in der Wormser Straße, ihre Anleiterin ist Quartiersmanagerin Katrin Höpker. Friederike Lünnemann fiel der Einstieg in den ihr vorher nicht vertrauten Stadtteil nicht schwer. "Das Schöne ist, dass hier schon ein großes Netzwerk zwischen Bewohnern und Einrichtungen besteht, da ist es einfacher einzusteigen", nennt sie die Vorzüge. "Außerdem ist man hier nicht festgelegt auf eine bestimmte Zielgruppe, sondern hat Kontakt zu sehr vielen Bevölkerungsgruppen. Das erweitert den Blick", findet sie. Es sei aber nicht nur der Kontakt zu den Bewohnern, sondern auch der Austausch mit anderen Berufsgruppen, der ihre Arbeit interessant mache. "Zum Beispiel mit Menschen, die sich mit sozialem Städtebau beschäftigen." Die Arbeit im Quartiersmanagement sei eine gute Gelegenheit verschiedene Bereiche kennenzulernen. "Aber wo ich dann endgültig arbeite, entscheide ich später."

Elisa Dimanski hatte mehrere Auswahlmöglichkeiten, wo sie ihr Anerkennungsjahr hätte machen können. "Aber das Quartiersmanagement war schon das, was ich mir gewünscht habe." Sie habe ihre Wahl bisher überhaupt nicht bereut. Überrascht war sie über die vielen sozialen Angebote und Einrichtungen im Schweizer Viertel, ihrem Arbeitsort, wo sie mit Quartiersmanager Aykut Tasan zusammenarbeitet. "Das ist schon auffällig", sagt die junge Frau, die in der Neustadt wohnt. Sie organisiert unter anderem das Sommerfest des Schweizer Viertels am 22. Juni und die Stadtteilspaziergänge für Senioren.

Zusammen arbeiten Elisa Dimanski und Friederike Lünnemann außerdem an einem gemeinsamen Gesundheits-Projekt. "Das ist noch in der Planungsphase mit der Zielgruppe Männer", sagt Elisa Dimanski. Dabei soll es sich nicht um eine einmalige Aktion handeln, sondern um mehrere Veranstaltungen, die auch weitergeführt werden sollen, wenn die beiden Praktikantinnen ihre Anerkennungsjahr beendet haben.

Ihre beiden Quartieren nehmen die beiden im Vergleich zu anderen Stadtteilen als sehr lebendig wahr. "Tenever ist ein total junger Stadtteil mit enorm belebten Plätzen", sagt Friederike Lünnemann. Was allerdings auffalle, sei, dass Tenever sehr dezentral liege. "Gerade deswegen ist es aber wichtig, dass es Angebote gibt, die Lebensqualität bieten." Die zuletzt lauter gewordenen Klagen über Müll, Drogenhandel und Vandalismus sind auch ihr aufgefallen. "Es ist gut, wenn die Leute im Kopf haben, dass es nicht abwärts gehen darf, und sie versuchen, die Qualität zu halten." Nur weil irgendwo anders der Handlungsbedarf vielleicht noch größer sei, dürfe das Engagement in Tenever nicht herunter gefahren werden.

Einen ähnlich positiven Eindruck hat auch Elisa Dimanski vom Schweizer Viertel. "Ich glaube, die Leute halten zusammen, es wird viel zusammen gemacht, und ich habe den Eindruck, dass die Leute stolz sind auf ihr Quartier." Dass trotz vieler Angebote, auch im niedrigschwelligen Bereich, nicht alle Menschen erreicht werden, sehen die beiden Frauen nicht kritisch. "Es gibt immer Menschen, die sich nach vorne stellen und sich besonders engagieren, aber sie vertreten häufig auch vielen Menschen, die hinter ihnen stehen", sagt Friederike Lünnemann. Klar sei aber auch, dass es Menschen gebe, die sich lieber in ihr Wohnzimmer verkriechen. "Und das ist auch ok, wichtig ist nur, dass sie wissen, dass es Angebote gibt."