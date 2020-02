Beiratssprecher Wolfgang Haase (links) zeigt das Bild von "König Ralf" Schumann (zweiter von rechts), im Gespräch mit Wiltraud Steenken (rechts, Eigentümerin Weserpark). Dazwischen Sabine Prioletti (von links) und Sarah Lott vom Mütterzentrum Tenever. (PETRA STUBBE)

Das waren Worte, die in Osterholz mit viel Wohlfallen aufgenommen worden sein dürften: „Die Stadtteile sind die Herzkammern unserer Stadt und Osterholz ist eine davon, vielleicht mit Problemen, aber eben auch mit Chancen.“ So hat Frank Imhoff, Bürgerschaftspräsident und Ehrengast beim inzwischen 19. Neujahrsempfang im Ortsamt Osterholz, seine Nähe zu den Quartieren in Worte gefasst.

Zuvor hatte Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter, inzwischen der dienstälteste Ortsamtsleiter in Bremen, Aktive für ihr besonderes Engagement in Osterholz geehrt. Darunter mit Sabine Prioletti und Sarah Lott zwei Frauen aus der Geschäftsleitung des Mütterzentrums Tenever. Beide seien für die Arbeit ganz wichtig und die idealen Ergänzungen zu Geschäftsführerin Christa Brämsmann, erklärte Schlüter.

Geehrt wurde außerdem Ralf Schumann, der langjährige Gebietsleiter der Gewoba, der Ende Januar bei dem Wohnungskonzern aufgehört hat und inzwischen für die Linken in der Bremischen Bürgerschaft sitzt. „Ralf Schumann ist eine Institution für Tenever“, betonte Ortsamtsleiter Schlüter. „Du saßt bei den Stadtteilgruppen in der ersten Reihe und hast die Beschwerden der Bewohner aufgenommen.“ Es habe nie ein Nein seitens der Gewoba gegeben. „Wir haben uns meist in der Mitte getroffen“, sagte Schlüter.

Aus Münster schließlich die vierte Geehrte: Wiltraud Steenken, Investorin und Eigentümerin des Weserparks. „Das Ehepaar Steenken hat das Projekt Weserpark in Osterholz umgesetzt und damit die Einkaufslandschaft in Bremen positiv verändert“, sagte Ulrich Schlüter in seiner Laudatio. Und: „Nach der Modernisierung vor ein paar Jahren haben sie außerdem 2500 Arbeitsplätze abgesichert, und natürlich ist die Steenken-Gruppe auch Steuerzahler in Bremen.“ Schlüter hob außerdem das Engagement der Gewoba und der Steenken-Gruppe hervor, die viele Projekte und Vorhaben im Stadtteil finanziell unterstützten.

Tatsächlich hat die Zusammenarbeit in Osterholz eine besondere Verbindung zwischen der Unternehmerin und dem Linken-Politiker Schumann entstehen lassen. „Uns verbindet eine große Freundschaft“, sagt Wiltraud Steenken, um dann ironisch ans Publikum gewandt anzumerken: „Auch wenn er den Weserpark als ‚Krämerladen‘ bezeichnet.“

Etwas ernster dagegen war der Rückblick auf das vergangene Jahr von Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD), bei dem allerdings die guten Nachrichten überwogen. Seine Rede hatte vor allem die Veränderungen im Stadtteil zum Inhalt. „Es waren besondere zwölf Monate für unseren Stadtteil. Es ist nicht zu übersehen: In allen fünf Ortsteilen stehen Baukräne, Osterholz wächst.“ Auf dem Ellener Hof seien inzwischen Wohnungen heiß nachgefragt, von Menschen, die man sonst eher im Viertel oder in der Neustadt vermutete. Sein Highlight sei aber die Unterzeichnung des Kaufvertrags zwischen Immobilien Bremen und der Gewoba für ein Grundstück im Schweizer Viertel gewesen. Dort soll an der St.-Gotthard-Straße das Stadtteilzentrum Schweizer Foyer entstehen.

Das Jahr 2020 dagegen habe mit der Schließung der Recyclingstation im Weserpark gleich mit einem Aufreger begonnen. Die Verärgerung des Beiratssprechers über die schleppende Kommunikation des städtischen Unternehmens mit dem Stadtteil ist ihm noch anzumerken. „Wir hören anfangs gar nichts und erst als die Wut der Bürger hochkocht, erklärt sich die Stadtreinigung bereit, im Beirat Informationen zu präsentieren.“ Ihn ärgere maßlos, dass ein städtischer Betrieb die Beteiligungsrechte der Bürger und des Beirats nicht beachte. „Beiräte und Bevölkerung müssen so früh wie möglich mitgenommen werden.“

Mit Frank Imhoff sprang dem Beiratssprecher ein Bürgerschaftspräsident zur Seite, der in seiner bisher kurzen Amtszeit genau diese Punkte auf seiner politischen Agenda hat. „Die Stadtteile sind mir sehr wichtig und ich möchte dahin, wo die Menschen leben, wo das Zentrum ihres Leben ist“, sagte Imhoff. Der Umgang mit den Stadtteilen, den Ortsämtern und den Beiräten sei von größter Wichtigkeit. „Wenn wir diese Arbeit nicht ernst nehmen, werden wir keinen mehr finden, der dieses freiwillige Ehrenamt macht“, mahnte Imhoff. „Aber wir brauchen ihr Engagement: Sie wissen wo der Schuh drückt, sie kennen jede Straße, jedes Schlagloch.“ Politik müsse von unten nach oben gemacht werden. „Und dafür brauchen wir die Beiräte, denn nur gemeinsam sind wir stark.“ Brücken zwischen Stadtteilen und Menschen sollen entstehen. „Nehmen sie mich an die Hand, zeigen sie mir, was gut läuft oder wo es Probleme gibt“, lautete seine Forderung an die Engagierten im Stadtteil.