Werner Benecke hat referiert, Monika Thiele die Veranstaltung organisiert. (STUBBE)

Um „Arm sein in Bremen“ und speziell um Alter und Armut ging es im dritten Bürgertalk in Osterholz, zu dem der ehemalige Schulleiter Werner Benecke ein Impulsreferat im Zentrum für Information, Bildung und Beratung (Zibb) hielt.

Auf Zahlen möchte der Referent weitgehend verzichten, kommt aber schon beim Begriff Armut nicht ganz drum herum. Als extrem arm gelte weltweit, wer weniger als 35 Euro monatlich zum Leben habe, hat Benecke recherchiert. „In Deutschland gilt als relativ arm, wer weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens hat“, erklärt Benecke, um auch diesen vagen Wert gleich zu relativieren, denn wer ein für Bremen durchschnittliches Einkommen erzielt, hat hundert Euro weniger in der Tasche als der durchschnittliche Bundesbürger.

Nicht allein das Einkommen entscheidet darüber, ob jemand arm ist, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist eine weitere wichtige Kategorie. Benecke empfiehlt die Lektüre „Arm in Deutschland“ von Georg Cremer, ein Buch das von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben worden ist. Die Osterholzer Zuhörer listen auf, was für sie zur Teilhabe gehört: Kommunikation (Smartphone, Telefon), Bildung (wofür Sozialhilfeempfängern laut Teilnehmern monatlich ein Euro gewährt wird), die Möglichkeit, in den ersten Arbeitsmarkt zurückzukehren, öffentliche Verkehrsmittel kostenfrei nutzen zu dürfen.

Schnell wird eingestanden, Teilhabe ist sehr stark von Gesellschaft und Status abhängig. Die Diskussion kreist kurz und beispielhaft um Hundehaltung. Einerseits sei der Kontakt zum Hund wichtig, andererseits sei der Hund ein nicht unerheblicher Kostenfaktor beispielsweise für Obdachlose. Sie wenden sich allerdings selten an Behörden, um Unterstützung von Behörden zu bekommen, und sind dann von diversen Abzügen bei der Grundsicherung betroffen, da sie keine Wohnung haben, keinen Stromanschluss brauchen und so weiter. Macht es einen Unterschied, ob ein Sozialhilfeempfänger einen Hund anschaffen möchte, oder ob jemand mit Hund zum Sozialhilfeempfänger wird? Die Diskutierenden sind sich einig: Wer arm ist, sollte nicht noch in seiner persönlichen Freiheit beschnitten werden.

Wie steht es um soziale Gerechtigkeit?

Eine Schrift des europäischen Rates befasste sich bereits 1986 mit den materiellen, kulturellen und sozialen Aspekten im Zusammenhang mit Armut. Sind Studierende arm? Und wie steht es um die soziale Gerechtigkeit, wenn der Mindestlohn, abzüglich der Monatskarte, fast auf Höhe der Sozialhilfeleistungen liegt? Zumindest das Selbstwertgefühl des Arbeitnehmers sei in der Regel stabiler als beim Arbeitslosen, und damit auch die seelische Gesundheit.

Werner Benecke listet Gruppen mit erhöhtem Armutsrisiko auf: Arbeitslose, Alleinerziehende, gering Qualifizierte, kinderreiche Familien, Migranten, Kinder, Rentner, Großstädter. Mit über 20 Prozent liegt Bremen dicht bei Hannover und Berlin auf oberen Plätzen des Rankings der von Armut Betroffenen in Städten.

Werner Benecke hat nachgeschaut, seit 2014 hat Bremen 88 Maßnahmen gegen Armut beschlossen, zum Beispiel zur Versorgung von Kindern in Tageseinrichtungen. Nicht städtisch sind die drei Tafeln, die Benecke für Bremen nennt. „Warum steckt Bremen in Bezug auf Armut fest?“, fragt er, und hat Antworten zusammengetragen. Bremen habe viele Schulabgänger ohne Abschluss. Das Bildungsniveau sei gering. Großstädte hätten zudem einen schwierigen Stand (Zuzug wegen Arbeitssuche bei günstigen Mieten). Bremen habe wenig finanzielle Spielräume. Wechselnde Zuständigkeiten zwischen Land und Stadt wirkten negativ.

Dennoch möchte Werner Benecke die Talkrunde mit einer positiven Nachricht beschließen: „Laut Mechthild Schrooten, Professorin an der Bremer Universität, ist die Bereitschaft zu bürgerlichem Engagement in Bremen außerordentlich hoch.“ Allerdings würde ehrenamtliche Arbeit kaum von Politik oder Stadt gefördert und geleistet, wie Statistiken zeigten, sondern werde in Sportvereinen, in Kirchen oder auch stark im Naturschutz und für Kinder und Senioren geleistet.

„Man müsste Mal – Möglichkeiten und Verantwortung des Einzelnen“ ist der nächste Bürgertalk für politisch soziale Bildung am 3. Mai, 17.30 Uhr, im ZIBB, Sankt-Gotthard-Straße 33, überschrieben. Kontakt per E-Mail: monika.thiele@bremer-heimstiftung.de oder Telefon 0151/ 11 14 01 87.