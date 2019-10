Grundschule am Ellenerbrokweg: Seit Mai dieses Jahres verzeichnete die Schulleiterin dort sechs Einbrüche, bei denen zwar nichts gestohlen wurde, die aber stets einen Sachschaden hinterließen. (Viola Heinzen)

Genervt – so hat Hans-Martin Utz, Schulleiter der Gesamtschule Ost, seinen Gemütszustand auf der Sitzung des Ausschusses für Inneres in Osterholz beschrieben. Auf sein Gemüt schlägt ihm der immer wiederkehrende Ärger mit abendlichen und nächtlichen Besuchen auf dem Schulgelände, die mit Lärm, Scherben und Müll einhergehen. Ein Problem, das es so auch an weiteren Schulstandorten in Osterholz, aber auch in ganz Bremen gibt. Als mögliche Antworten zieht der Ausschuss Kameras, Zäune und Anzeigen in Betracht.

Nach den Schilderungen vor dem Ausschuss ist eines klar: Besonders Einrichtungen mit eher dunklen, große und schlecht einsehbare Geländen sind betroffen. Beispiel Grundschule am Ellenerbrokweg: Der Schulhof ist weitgehend abgeschottet, nur eine Stichstraße führt dorthin. Zudem ist er von den umgebenden Wohnhäusern schlecht einsehbar. Für alle, die ungestört sein wollen, also ein guter Aufenthaltsort.

Im Mai habe eine ganze Serie von Einbrüchen begonnen, schilderte Schulleiterin Gudrun Bleker. „Sechsmal wurde bei uns eingebrochen, immer wurden die Fenster aufgebrochen.“ Es sei aber nicht darum gegangen, etwas zu klauen. „Es ging wohl eher darum, sich dort aufzuhalten.“ Dennoch: Zu dem Sachschaden an den Fenstern kamen Schäden im Inneren. Ein Scherz, aber mit nachhaltigen Folgen: Eine mit Kreide an eine Tafel geschriebene Bombendrohung. Diese führte zu einem umfassenden Polizeieinsatz, ein teurer Spaß für die Allgemeinheit. „Die Einbrüche wiederholten sich dann in Abständen von Tagen und Wochen“, so Gudrun Bleker. Kameras durfte die Schule allerdings nicht aufstellen – der Datenschutz setzt für eine Kameraüberwachung in öffentlichen Einrichtungen hohe Hürden. „Wir wollten dann wenigstens Bewegungsmelder.“ Letztlich seien nach dem sechsten Einbruch Verdächtige in der Nähe gefasst worden. „Seitdem hat der Spuk ein Ende und damit auch alle Bemühungen um mehr Sicherheit“, sagte Gudrun Bleker. Die Ansprechpartnerin in der Behörde habe aufgehört, bisher sei unklar, wer die Aufgabe nun innehabe. „Wir haben uns nachts selbst geholfen und die Gebäude von innen beleuchtet sowie die Laternen im Hof länger angelassen.“ Außerdem habe die Polizei versprochen, häufiger Streife zu fahren.

Nach wie vor gebe es allerdings Partys auf dem nicht einsehbaren Teil des Schulgeländes und sogar Autos fahren dort herum. „Morgens müssen die Scherben weggeräumt werden.“ Im Moment fänden sich außerdem viele Sperrmüllsachen. Immerhin: Mit den Anwohnern sei verabredet, dass bei Vorkommnissen sofort die Polizei gerufen werden solle. Auf Besserung hofft Gudrun Bleker, wenn das Mehrgenerationenhaus an der Graubündener Straße bezogen ist. „Da fallen dann mehr Blicke auf das Gelände.“

Mit ganz ähnlichen Problemen hat die Gesamtschule Ost zu kämpfen. „Ich gehe jede Wette ein, dass das dieselben Leute sind wie bei uns“, sagte Hans-Martin Utz. Das große Problem sei, dass es teils Leute seien, die Mitte zwanzig, Anfang dreißig seien. „Die sind mit Jugendarbeit nicht zu erreichen.“ Es kämen Leute mit Autos mit einem Neuwert von 90 000 Euro. „Und die fahren dann auf den Schulhof. Das sind Leute, denen stinklangweilig ist und die ihr Geld in Autos stecken und andere, die ihre Haschstäbchen rauchen“, mutmaßt Hans-Martin Utz. Letztlich sei es Glück, wo sie am Abend im Stadtteil hingingen. Das gehe so weit, dass Schranken, die Zufahrten blockieren, mit Abschleppseilen umgebogen würden.

Untätig ist die Schule nicht gewesen: Sie hat einer Reihe von Menschen Hausverbote für das Gelände erteilt. In der Sitzung wollte Hans-Martin Lutz diese Liste, eine ganze Mappe, der Polizei überreichen. „Eigentlich will ich, dass in jedem Streifenwagen so eine Liste liegt, damit man die Leute auch identifizieren kann, die bei uns Hausverbot haben.“ Wolfgang Haase (SPD), pensionierte Lehrer: „Die Probleme sind auf fast allen Schulhöfen identisch.“ Er erinnerte an vergangene Zeiten. „Ich hatte eine Dienstzeit, in der die Schulhöfe geöffnet wurden und Zäune abgebaut wurden.“ Jetzt sei allerdings eine Zeit, wo offene Schulhöfe kaum zu handhaben seien. „Es sind ja auch große Sachschäden.“

Zäune keine praktikable Lösung

Brigitte Sauer (CDU) sieht den möglichen Bau von Zäunen skeptisch. „Das ist schön und gut, aber nach dem Schulgesetz sollen Schulhöfe öffentlich zugänglich sein. Irgendwie müssen wir das Problem aber in den Griff kriegen.“ Auch Gudrun Bleker sieht in Zäunen keine praktikable Lösung: „Die müssten schon sehr hoch und stabil sein.“ Wolfgang Haase (SPD) brachte einen anderen Aspekt ein. „Die Frage ist auch, ob wir Zäune wollen. Wir haben lange für die offene Gesellschaft gebraucht.“ Andererseits böten Zäune und Verbotsschilder bei widerrechtlichem Eindringen die Möglichkeit, die Täter polizeilich anzuzeigen.

Dass Zäune einerseits wirken, andererseits das Problem nicht lösen, beschrieb Aykut Tasan, Quartiersmanager Schweizer Viertel. Nach dem Bau eines Zauns am Kinder- und Jugendhaus im Ute-Meyer-Weg seien dort die Probleme stark zurückgegangen. „Das ist positiv für das Haus, aber leider hat sich das nur verlagert, das Problem ist nicht beseitigt.“

Hans-Martin Utz brach eine Lanze für Bildungs-Campusse, also der örtlichen Konzentration von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen. „So ein Campus muss ein Kulturzentrum sein, wo es auch am Wochenende brummt und nicht um 16 Uhr Schluss ist.“ Der Hintergedanke: Die soziale Kontrolle verhindert Randale, Lärm und Müll.

Der Ausschuss einigte sich darauf, gemeinsam mit der Polizei und der Bildungsbehörde bei Ortsterminen an deen Schulen nach jeweils konkreten Lösungen zu suchen.