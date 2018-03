Wipptier und Stehkarussell: So oder ähnlich sehen die Spielpunkte in Osterholz aus, für die jetzt dringend Paten gesucht werden, die die Spielgeräte im Auge behalten. (frei)

Entlang der Osterholzer Dorfstraße gibt es insgesamt drei Spielpunkte, die zum Spielen einladen. 2012 hatte der Verein Spiellandschaft die Idee für die Mini-Spielplätze im Ausschuss für Arbeit und Gesundheit des Beirates Osterholz vorgestellt. Ein Jahr später wurden sie schließlich eingeweiht. Finanziert wurden die Spielgeräte – unter anderem Wipptiere, ein Stehkarussell und ein Balancierbalken – aus dem Programm „Impulse für den Sozialen Zusammenhalt“ und aus dem Förderfonds „Spielräume schaffen“. Die Spielpunkte bieten einen Ersatz für einen zunächst geplanten dann aber zugunsten von zusätzlichen Wohngebäuden verworfenen Spielplatz in dem Bebauungsgebiet.

(Frank Thomas Koch)

Die Initiative ging von Nachbarn aus dem damals neuen Wohngebiet zwischen Osterholzer Dorf- und Osterholzer Heerstraße aus. Damals hatte der Verein aus der Nachbarschaft für jeden Spielpunkt Paten gefunden, die sich um ihren Punkt kümmerten, nach dem Rechten schauten und Reparaturen in Auftrag gaben.

Ausdrücklich möchten das Ortsamt und der Verein daher auch diesmal Freiwillige aus der unmittelbaren Nachbarschaft als Ehrenamtliche gewinnen. „Es wäre schön, wenn sich Eltern aus dem betreffenden Gebiet melden würden“, sagt Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter. Die Paten müssten nur ein wenig Zeit investieren, kein Geld. „Es geht darum, ein Auge drauf zu haben und nötigenfalls Reparaturen in Auftrag zu geben.“ Das Geld für Reparaturen – einige Geräte sind schon in die Jahre gekommen und mussten zum Teil gesperrt werden – könne dann über den Verein Spiellandschaftstadt beim Förderfonds beantragt werden. Von der Stadt fühlt sich keine Behörde für die Spielgeräte zuständig: Weder der Umweltbetrieb Bremen noch das Amt für Straßen und Verkehr sehen die Spielgeräte in ihrem Verantwortungsbereich. Behörden selbst können bei dem Förderfonds keine Mittel beantragen, das müssen Privatinitiativen oder auch Sportvereine sein. Daher nun der Aufruf des Ortsamtes an die Nachbarschaft.

Für Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter ist die Erhaltung der Spielgeräte für die Nachbarschaft auch ein Stück Lebensqualität: „Wir haben großes Interesse daran, dass Kinder und Familien sich in den Grünbereichen aufhalten können.“ Denn dies sei ein Signal an die Familien, öffentliche Flächen zu nutzen und zu beleben. Interessierte können sich direkt an das Ortsamt wenden, das auch Hilfestellung gibt. Weitere Informationen unter Telefon 361–3014. Informationen zum Verein Spiellandschaftstadt gibt es in Internet unter: www.spiellandschaftstadt.de.