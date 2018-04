Beiratssprecher Bernd Siegel an der Ampelanlage über die Richard-Boljahn-Allee. (PETRA STUBBE)

Immer wieder kommt es an der Fußgängerampel an der Richard-Boljahn-Allee auf Höhe der Friedrich-Stampfer-Straße hinter dem Einkaufszentrum Berliner Freiheit zu brenzligen Situationen. Für die Autofahrer, die von der Karl-Kautsky-Straße kommend stadtauswärts auf den Autobahnzubringer wollen, sind es nur knapp 120 Meter von der Einmündung auf die Richard-Boljahn-Allee bis zur Fußgängerampel. Einige übersehen offensichtlich das Rotlichtsignal, andere scheinen es zu ignorieren. Für den Beirat Vahr ein unhaltbarer, weil gefährlicher Zustand. Nun soll eine Petition den seit Jahren geforderten Rotlichtblitzer doch noch ermöglichen.

Bisher kein Unfallschwerpunkt

Bisher ist die Ampelanlage nicht als Unfallschwerpunkt bei der Polizei und dem Straßenverkehrsamt bekannt. Die eigentliche gute Nachricht verhindert allerdings, dass dort präventiv gehandelt wird. Denn solange die Stelle nicht als unfallträchtig gilt, wird es auch nichts mit dem vom Beirat geforderten Rotlichtblitzer. Er ist mit seinem Anliegen bei der zuständigen Innenbehörde – nun ja – abgeblitzt.

Beiratsmitglieder hatten in der Vergangenheit selbst Stift und Zettel in die Hand genommen, um die Anzahl der Rotlichtverstöße zu zählen. Und sie waren erstaunt über die hohe Anzahl der Verstöße. Innerhalb von vier Stunden zählten die Beiratsmitglieder 77 Verkehrsteilnehmer, die bei Rot über die Ampel fuhren – die Mehrzahl davon stadtauswärts. Die Polizei Bremen bestätigte mit einer eigenen Zählung die Ergebnisse, kam aber zu dem Schluss, dass dies identisch mit vielen anderen Orten in Bremen sei und es bei keinem Verstoß zu gefährlichen Situationen mit Fußgängern oder Radfahrern gekommen sei.

Zu einigen Verbesserungen ist es in der Zwischenzeit aber immerhin gekommen: Die Grünanlagen wurden zurückgeschnitten und neue Markierungen angebracht, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Die Petition mit der Nummer S 19/318 fordert für den Stadtteil einen Blitzer, um Gefahr für Leib und Leben der Passanten abzuwenden, wie es in dem Petitionstext heißt. Denn auch eine Veränderung der Ampelschaltung habe das Problem bisher nicht beheben können.

Die Petition kann unter der Internetadresse www.petition.bremische-buergerschaft.de unterstützt werden.