Werner Martin (von links), Wilfried Strehlau, Rita Böhlke und Stephan Hagemann von der Bürgerinitiave gegen Windräder am Bultensee fordern eine Neubeantragung für den geänderten Windradtyp. (PETRA STUBBE)

Für das geplante Windrad am Bultensee plant das Unternehmen Energiekontor nach der Senvion-Pleite mit einem Ersatztyp. Der Bremer Windanlagenbetreiber möchte eine Anlage des Herstellers Nordex über einen Änderungsantrag ohne Beteiligung der Öffentlichkeit genehmigen lassen. Dagegen formiert sich der Widerstand der Bürgerinitiative „Keine Windräder am Bultensee“.

Im vergangenen Herbst keimte Hoffnung bei den Windkraftgegnern auf: Seit Wochen rührte sich nichts mehr auf der Baustelle am Bultensee. Die unverhoffte Pleite des Windrad-Herstellers Senvion hatte die Bauarbeiten unterbrochen, denn genau eine Anlage dieses Typs wollte Energiekontor in das Landschaftsschutzgebiet pflanzen. Schließlich holten Lastwagen sogar große Teile der Stahlarmierungen für den Bau des Fundaments wieder ab. Nun allerdings wird wieder geschaufelt und gebaggert am Bultensee.

Ersatz aus Rostock

Energiekontor kündigte damals an, sich nach einem ähnlichen Typ umzusehen oder aus der Konkursmasse zumindest die nötige Gondel zu erwerben. Letzteres war offenbar nicht möglich, stattdessen soll es nun eine Windanlage des Herstellers Nordex mit Sitz in Rostock sein. Jetzt scheint sich das Blatt im jahrelangen Streit um das Windrad also wieder zu wenden.

So einfach will die Bürgerinitiative das Vorgehen des Windanlagenbetreibers aber nicht hinnehmen. Sie hat eine Petition bei der Bremischen Bürgerschaft eingebracht, in der sie fordert, das Windrad nicht über einen Änderungsantrag genehmigen zu lassen. Der Wechsel zu dem Typ Nordex sei mindestens eine wesentliche Änderung und dies müsse eine Neubeantragung nach dem neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zur Folge haben, heißt es in der Petition.

Eine Genehmigung über einen Änderungsantrag käme das Unternehmen deutlich günstiger, als ein gänzlich neues Baugenehmigungsverfahren, das dann wenigstens zum Teil neue Gutachten nach sich ziehen würde. Vor allem aber würde das Verfahren per Änderungsantrag deutlich schneller sein – maximal sechs Monate dürfte das zuständige Gewerbeaufsichtsamt sich damit Zeit lassen. Ende November 2021 muss das Windrad spätestens ans Netz gehen, denn sonst würde der im Mai 2018 erteilte Zuschlag der Bundesnetzagentur für die Anlage verfallen. Die Bürgerinitiative kritisiert außerdem, dass für das neue Windrad weitere 200 Tonnen Kies für einen Ring von sogenannten Rüttelstopfsäulen benötigt würden.

Daher sei davon auszugehen, dass ein größeres Fundament benötigt werde. „Dies halten wir für weitaus mehr als eine wesentliche Änderung“, so das Fazit der Bürgerinitiative. Stephan Hagemann, Anwohner und Mitglied der Bürgerinitiative, befürchtet mit Blick auf die wiederaufgenommenen Bauarbeiten, dass eine Genehmigung nur eine Formsache sein könnte: „Die werden da nicht etwas machen, wenn sie nicht sicher sind, dass dort ein Windrad hinkommt.“

Er vermutet, dass schon vorab Informationen geflossen sein könnten, dass einer zügigen Genehmigung nichts entgegenstehe. Hagemann kommt angesichts des zusätzlichen Kies’ und die von der Bürgerinitiative beobachtete Neuvermessung der Zufahrtsstraßen zu dem Schluss, dass das neue Windrad größer und schwerer sein könnte. Tatsächlich hatte das Unternehmen noch gar keinen Änderungsantrag eingereicht, heißt es übereinstimmend aus dem Bauressort und dem Gewerbeaufsichtsamt.

Die genauen Planungen seien nicht bekannt, so Hartmut Teutsch, Leiter des Gewerbeaufsichtsamts. Ob die Änderungen tatsächlich so umfangreich sind, wie von der Bürgerinitiative befürchtet, ist unklar. Peter Alex, Unternehmenssprecher bei Energiekontor, sagt zu der Nordex-Anlage: „Sie hat die fast die gleiche Größe und ist ein sehr, sehr ähnlicher Typ mit einer ähnlichen Leistung.“ Er bestätigt, dass am Fundament etwas geändert werden müsse. Dieses werde insgesamt aber fast dieselben Maße haben, wie das der Senvion-Anlage. Das Einreichen des Änderungsantrages stehe kurz bevor.

Die Bürgerinitiative hat in der Vergangenheit insbesondere Auswirkungen auf die Natur, den Wasserhaushalt und die Nähe der Anlage zur Wohnbebauung kritisiert. Zu den ersten Häusern und Wohnblöcken in Tenever sind es teilweise nur knapp 500 Meter, und damit weit weniger als der 1000-Meter-Mindestabstand zur Wohnbebauung, über den derzeit auf Bundesebene diskutiert wird. Energieunternehmen, aber auch Umweltschützer, sehen bei einer solchen Regelung allerdings den weiteren – und ohnehin stockenden – Ausbau erneuerbarer Energiequellen als gefährdet an.

Windkraft-Gegner argumentieren, dass der für Menschen nicht wahrnehmbare Infraschall, der beim Betrieb solcher Anlagen entsteht, die Gesundheit schädigt. Ein kausaler Zusammenhang ist bisher nicht eindeutig nachgewiesen. In einem Fachartikel kommt das Ärzteblatt zu der Einschätzung, dass sich vereinzelte Beschwerden von einzelnen Betroffenen durch niederfrequente Schallbelastung erklären lassen könnten. Daneben lässt sich eine Wirkung auf Körperzellen über bildgebende Verfahren, also zum Beispiel Hirnscans, nachweisen. Deren Bedeutung ist allerdings unklar. Insgesamt bedürfe es weiterer Studien, heißt es.