Etta Küker (links) und die Ölmaler, die jetzt wieder im Bürgerhaus Mahndorf ausstellen. (fotos: PETRA STUBBE)

Die Bilder der Ölmaler um Etta Küker hängen im Café des Mahndorfer Bürgerhauses. Und es sind nicht nur Ölbilder, die den Raum in eine ganz neue Stimmung tauchen. Viele Bilder sind in kräftigen, fröhlichen Farben gemalt. Es sind Werke dabei, die herausragen. Allen gemein ist ein hohes handwerkliches Niveau. Heike Halfer zum Beispiel zeigt eine formal sehr reduzierte Stadttotale in Blautönen „Ohne Titel“. Sabine Köster nennt ihr Bild „Feuerpfanne“. Es zeigt ein loderndes Birkenholzfeuer in einem pfannenartigen Gefäß. Otto Michel hat eine Kate aus dem Jahr 1900 gemalt. Er hat dafür die erdigen Farbtöne der Moorlandschaft gewählt. Einer der Hingucker stammt von Heinz Helmken: ein blaues Boot am Strand. Das Boot ist sehr genau in kräftigen Farben gemalt.

Wenn einer einen Gedanken kundtun möchte, kann er ihn aufschreiben – muss allerdings vorher eine Sprache und das Schreiben erlernen. Wer Gedanken bildlich vermitteln möchte, muss lernen, sich bildlicher Mittel zu bedienen. Wenn er den Gedanken malen möchte, muss dieser durch die Spitze eines Pinsels wollen. Und Pinsel sind zickig. Manchmal wollen sie nicht, wie der Maler will. Und da hilft keine Therapie, da hilft nur üben, üben und nochmals üben. Und natürlich hilft es, wenn man einen guten Lehrer, eine gute Lehrerin hat.

Sabine Köster mit "Feuerpfanne". (PETRA STUBBE)

Etta Küker malt seit ihrer Kindheit. Ihr Vater war vom Malen beinahe besessen. Also wurde er ihr erster Lehrer. Der Vater war ausgesprochen detailverliebt und er war ein Perfektionist. Folgerichtig verlangte er auch von der Tochter, was ihm wichtig war. Er war ein strenger Lehrer und erfolgreich, wie Küker erzählt. Er hat den kreativen Virus übertragen. Das Malen wurde für Etta Küker sehr, sehr wichtig. Sie besuchte Malkurse, etwa in der Volkshochschule.

Bald traf sie den Bremer Maler Dirk Mühlenstedt, einen ausgesprochen vielseitigen Künstler, der auch Malkurse gibt. Er wurde ihr Lehrer. Sie sagt, sie verdanke ihm sehr viel: handwerkliche Grundlagen, Tricks und Kniffe und vor allen Dingen ermutigte er sie dazu, die Welt des Gegenständlichen zu verlassen und konzeptionell zu malen. „Er ermutigte mich dazu, auch mal etwas Verrücktes zu machen.“ Das tat sie und fand darin viel Befriedigung.

Heinz Helmken hat ein „Blaues Boot“ gemalt. (PETRA STUBBE)

Seit 13 Jahren leitet Etta Küker eine eigene Malgruppe, eben die „Ölmaler.“ Diese ­treffen sich zweimal im Monat im Atelier von Boesner in Osterholz. Boesner ist ein Geschäft für Künstlerbedarf, in dem praktisch alles zu erwerben ist, was ein Künstler so brauchen könnte. Das Unternehmen hat Etta Küker eingeladen, ihr Atelier zu benutzen. Endlich haben die Ölmaler nun genug Platz zum Arbeiten, zum Austausch untereinander, und sie haben genug Luft zum Atmen. „Unser Motto lautet, wir lernen miteinander und voneinander“, betont Etta Küker.