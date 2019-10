Versengold spielt bewusst mit dem Image ihrer norddeutsch-bremischen Herkunft. (Christian Barz)

Euer neues Album heißt ‚Nordlicht‘ – ist das als Tribut an Eure Heimat gemeint?

Florian Janoske: Genau, wir sind alle hier im Nordwesten aufgewachsen: die meisten im Teufelsmoor nordwestlich von Bremen und Alexander Willms (Violine/Nyckelharpa) in Wilhelmshaven an der Nordseeküste. ‚Nordlicht‘ ist ein klares Bekenntnis zu unserer Heimat, wobei wir uns für einen progressiven Heimatbegriff stark machen wollen – fern von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit. ‚Heimat‘ ist für uns eher ein subjektives Verbundenheitsgefühl zu identitätsstiftenden Dingen, die uns geprägt haben.

Eine Vertrautheit, die immer bleibt – auch wenn sich die Dinge ändern. Damit kann ein konkreter Ort gemeint sein, eine Landschaft, eine Mentalität, bestimmte Rituale, bestimmte Musik oder ein bestimmtes Essen ... Wir verbinden mit dem Bremer Umland und der Nähe zur Küste alle sehr ähnliche Gefühle, weshalb es uns leicht fiel, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.

‚Küstenkind‘ war einer der ersten Songs, die wir fertig gestellt haben. Der Song stand schon lange, bevor wir ‚Nordlicht‘ als Albumtitel gewählt haben – er hat aber vielleicht schon die Weichen in diese Richtung gestellt. Die Inspiration zu dem Lied kommt von unserem Bezug zur Küste und dem Meer, das für uns alle Sehnsuchtsort und Teil der Heimat ist.

Mehr zum Thema „Nordlicht" auf Platz vier Bremer Band Versengold in den deutschen Albumcharts Freude bei der Bremer Folk-Rockband Versengold: Ihr neues Album „Nordlicht“ ist auf Platz vier der ... mehr »

Nein, die Beschreibung des ‚roden Gerd‘ in den Strophen schließt das eigentlich aus: Jedenfalls haben wir Gerhard Schröder noch nicht auf einem Torfkahn im Nebel fahren sehen, und rote Haare hat er ja auch nicht, solange er die Färbung nicht gewechselt hat. Während der Aufnahmen sind wir im Studio aber auch auf die Möglichkeit dieses Missverständnisses gekommen, was zu dem ein oder anderen Spaß im Regieraum führte.

‚De Rode Gerd‘ ist eine historische Gestalt, als hier in der Region noch vorwiegend Plattdeutsch gesprochen wurde. Trotzdem war uns die überregionale Verständlichkeit des Textes wichtig, weil hier eine spannende Geschichte erzählt wird, die auch für Hörer andere Regionen interessant ist. Wir haben deshalb nur einen atmosphärischen plattdeutschen Abstecher eingebaut.

Wir alle haben mehr oder weniger starke Berührung mit Plattdeutsch gehabt, aber richtig flüssig spricht das leider keiner von uns in der Band. Ich glaube, die meisten von uns würden aber schon das Wesentliche verstehen, wenn ‚op Platt‘ geredet wird. Auf jeden Fall empfinden wir Plattdeutsch als einen Teil der norddeutschen Identität und als schützenswertes Kulturgut, das auch in unseren Songs seinen Platz finden soll.

Die große Winterflut 1717 ist ein wirklich einschneidendes Stück norddeutscher Geschichte, an dem man bei ein wenig Recherche nicht vorbei kommt, schließlich war sie eine der berühmtesten Fluten der letzten Jahrhunderte. Wir hatten einfach Lust, auf dem Album auch Geschichten mit historischem Bezug unterzubringen. Durch die eingearbeiteten Zeitzeugenberichte hat der Text eine bedrückende Grundstimmung, die dem Song seine intensive Wirkung verleiht.

Der Bezug zum Mittelmeer liegt hier natürlich nahe – und genauso ist das auch beabsichtigt: Die Idee zu dem Song entstand bereits, als das Thema in der Presse noch am Rande behandelt wurde. Zu der Zeit störte uns die Beiläufigkeit und der zynische Umgang mit den Menschenleben im Mittelmeer. Da wurde quasi zwischen dem Wetterbericht und den Fussballergebnissen kurz der Verlust von zahlreichen Menschenleben mitgeteilt.

Man wurde durch die Medienberichte so abgestumpft, dass solche Meldungen gar keine emotionale Regung mehr hervorriefen – als wäre das alles Normalität. Aktuell hat das Thema durch Carola Rackete und die vielen anderen Seenotretter zwar wieder an Fahrt aufgenommen. Aber die Menschen ertrinken dort auch noch, wenn die Schlagzeilen an Präsenz verloren haben. Deswegen fanden wir es angebracht, unsere Reichweite und Möglichkeiten zu nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Seit 2015 bieten wir einen Stilmix aus Folk, Rock und Pop-Elementen. Die Geschichte der frühen Band-Jahre, die sich in der Fantasy- und Mittelalter-Szene abgespielt hat, behalten wir aber im Hinterkopf, da wir noch gerne auf den Szene-Festivals unterwegs sind und uns den Fans verbunden fühlen. Allerdings wird auch dort voll akzeptiert, wie wir heute musikalisch aufgestellt sind. Unsere Musik ist mit Nordlicht stilistisch breit gefächert – das empfinden wir als eine unserer großen Stärken.

Wir sind dieses Mal mutiger dabei vorgegangen, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu kommentieren und kritisieren. Man merkt dem Album durch Songs wie eben ‚Meer aus Tränen‘ oder auch ‚Braune Pfeiffen‘ an, dass wir dem Drang gefolgt sind, uns klar politisch zu positionieren und Stellung zu beziehen.

Zur Person

Florian Janoske (33) stammt gebürtig aus ­Osterholz-Schambeck und lebt heute in Ol­denburg. Er begann mit fünf Jahren Geige zu spielen und ist seit 2011 als Musiker bei Versengold dabei.

Zur Sache

Von Osterholz aus die Republik erobert

Versengold ist eine sechsköpfige Folk-Band aus Bremen, die sich 2003 in Osterholz-Scharmbeck gegründet hat und die ersten zehn Jahre stark mit der Mittelalter- und Fantasy-Szene verbunden war. Auch durch eine nach und nach veränderte Besetzung folgte ein Stilwandel und eine Kommerzialisierung zum eingängigen Folk-Pop. 2015 erreichte ihr siebtes Album „Zeitlos“ erstmalig die Charts (Platz 22).

Darauf folgte ein Vertrag mit dem Major-Label Sony Music und 2017 der kommerzielle Durchbruch mit dem Album „Funkenflug'“, das bis auf Platz 2 der Charts kam. Das neuntes Versengold-Album „Nordlicht“ erschien Ende Juni dieses Jahres. Nach den sommerlichen Mittelalter-Spektakeln sind die Bremer jetzt auf großer Club-Tournee durch Deutschland unterwegs. Am Freitag, 18. Oktober, kommt Versengold in diesem Rahmen nach Hemelingen und steht ab 20 Uhr auf der Bühne der Aladin Music-Hall.