Noch können Kunden den Service ihrer Bank und der Deutschen Post in Anspruch nehmen. (PETRA STUBBE)

Noch können Kunden der Postbank in der Max-Säume-Straße im Einkaufszentrum Blockdiek den ganzen Service einer Filiale nutzen. Damit wird voraussichtlich zum Ende des Jahres Schluss sein. Die Postbank will ihr Finanzcenter schließen. Davon betroffen ist auch die Deutsche Post, die ihr Angebot bisher in der Filiale des Geldinstituts anbietet.

Der Standort in der Max-Säume-Straße gehört der Postbank, die diesen eigenständig betreibt und dafür verantwortlich ist. Nach außen wird die Filiale von vielen aber als "die Post" wahrgenommen. Postbank und Deutsche Post sind aber nicht identisch, blicken allerdings auf eine gemeinsame Vergangenheit zurück. Zum 1. Juli 1989 wurde die Deutsche Bundespost im Zuge der ersten Postreform in drei eigenständig öffentliche Unternehmen aufgespalten. Die zweite Postreform Mitte der 1990er-Jahre wandelte die drei Unternehmen der Bundespost in Aktiengesellschaften um, die Bundespost wurde aufgelöst. 1995 erlangte die Deutsche Postbank als Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost Postbank die Selbständigkeit. 1999 kaufte die Deutsche Post die Postbank, die 2008 wiederum an die Deutsche Bank verkauft wurde.

Die Deutsche Post kündigt an, zu versuchen ihre Serviceangebote für Briefe und Pakete in Blockdiek durch Partnergeschäfte zu erhalten, so wie es auch an anderen Standorten üblich ist, zum Beispiel in Bäckerfilialen oder Einzelhandelsgeschäften. Erste Kontakte seien bereits aufgenommen worden, heißt es seitens der Deutschen Post. Es sei aber zu früh, um einen neuen konkreten Standort zu nennen.

Die vorgesehene Schließung der Bankfiliale fügt sich ein in eine allgemeine Entwicklung in der Finanzbranche: Filialen werden in der Fläche geschlossen, einzelne Standorte dagegen ausgebaut. So hat auch die Sparkasse Bremen Filialen geschlossen, unter anderem in der Walliser Straße in Tenever. In Tenever-Zentrum wurde außerdem ein Geldautomat abgebaut. Die Sparkasse nennt, wie auch andere Finanzinstitute, stark zurückgehende Nutzerzahlen als Begründung für die Schließung. In Blockdiek unterhält die Sparkasse eine größere Filiale.

Die Postbank nennt wirtschaftliche Gründe für die Aufgabe der Niederlassung. So heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, dass sich das Verhalten der Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändere. Darauf wolle die Postbank neue "Filialformate" mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten reagieren. Kontinuierlich werde außerdem die Wirtschaftlichkeit von Filialen untersucht und in diesem Zusammenhang beschlossen, die Filiale in der Max-Säume-Straße zu schließen. Sprich: Die Filiale in Blockdiek ist zu teuer und das Filialgeschäft nicht mehr so nachgefragt. Auch das geplante Wohngebiet auf dem Ellener Hof, das neue Kunden und Nachfrage mit sich bringen könnte, hat die Entscheidung der Postbank offensichtlich nicht verhindern können.

Stetig wachsend ist der Anteil an Menschen, die Online-Banking nutzen. 2017 betrug der Anteil der Menschen in Deutschland, die über das Internet ihre Finanzgeschäfte abwickelten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 53 Prozent. 2010 lag der Anteil noch bei 43 Prozent. In Deutschland wurde Online-Banking im Jahr 2016 am häufigsten in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen (74 Prozent) genutzt. Mit zunehmendem Alter sank der Nutzeranteil, bei den 65- bis 74-Jährigen betrug er nur noch 28 Prozent. Zudem gilt: Je höher der Bildungsabschluss und je höher das Haushaltseinkommen, desto höher der Nutzeranteil.

Der Blick auf die Zahlen macht aber eines deutlich: Auch wenn der Anteil am Online-Banking steigt, gibt es einen hohen Anteil gerade an älteren Menschen, die auf Filialen angewiesen sind. Bewegungseinschränkungen und niedriges Einkommen machen für diese den Weg zu weiter entfernten Filialen mühsam bis unmöglich, sagen Kritiker des Filialsterbens. Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter bewertet die drohende Schließung dann auch als einen Verlust für den Stadtteil. "Es ist ein weiterer Einschnitt in die Infrastruktur des Ortsteils. Zum Glück ist die Sparkasse in Blockdiek noch vorhanden, aber andere gar nicht mehr." Neben Bankfilialen hat Osterholz auch mit dem Schwinden von Nahversorgern zu kämpfen. So gibt es beispielsweise noch keinen Ersatz für den Aldi-Markt in Tenever.

Eine Alternative zur Postbankfiliale in Blockdiek gibt es in der Berliner Freiheit. Geldautomaten finden sich im Weserpark und in der Hemelinger Bahnhofstraße.