Sinah Evers misst am Stand von Pflege Connection bei Visar Bajredine den Blutdruck. (fotos: PETRA STUBBE)

Hemelingen. Früh die Fühler nach einem Praktikum ausstrecken, beliebte Plätze sind begehrt. So lautete der allgemeine Tenor bei der siebten Auflage der Messe „Praktisch“, eine von der Stadtteil-Stiftung Hemelingen initiierte Schau zur beruflichen Nachwuchsförderung, die vom Netzwerk „Job4u“ begleitet wird und über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert wird. 24 Firmen und Unternehmen zeigten einen Tag lang in der Turnhalle der Wilhelm-Olbers-Oberschule in Hemelingen, was sich hinter großen Namen wie Airbus, Deutsche Bahn, Aldi und SWB-AG verbirgt und welche Ausbildungsgänge und Berufsprofile auch kleinere Betriebe, Veranstaltungstechniker, Tanzpädagogen und Änderungsschneider haben.

Rund 600 Mädchen und Jungen der achten und neunten Klassen aus sechs verschiedenen Schulen aus dem Bremer Osten, von der Albert-Einstein-Oberschule, der Oberschule an der Julius-Brecht-Allee, der Gesamtschule Ost, der Schule an der Ronzelenstraße, der Oberschule Sebaldsbrück und der Wilhelm-Olbers-Oberschule, nutzten die Chance, sich über Praktikumsplätze und Lehrstellen zu informieren und in die Berufswelt zu schnuppern.

Das Schnuppern beschränkte sich dabei nicht auf ein nüchternes Flyer-Mitnehmen und kurze Beratungsgespräche. Praktische Übungen mit Bezug zum Beruf, ob Löten, Teig zu Zöpfen flechten, oder, wie am Stand der Pflege-Connection, Erraten der Einstiegsgehälter von Pflegeberufen lockten die Jugendlichen an die Stände. Und die Mädchen und Jungen waren auch nicht unvorbereitet. Im Unterricht wurde im Vorfeld monatelang über verschiedene Berufsfelder gesprochen und ein persönliches Interessenprofil erarbeitet. Mit einem individuellen Laufpass in der Hand steuerten die Schülerinnen und Schüler gezielt vier, fünf Stände an.

Konzentriert sitzt Maximilian Schladenhaufen am Tisch bei Sikora. Das Industrieunternehmen für Mess- und Regeltechnik mit Hauptsitz in Mahndorf fertigt Schläuche zur Kabelisolierung an. Der 14-Jährige lötet routiniert dünne Drähte zusammen. „Ich habe zuhause eine eigene Lötstation“ verrät er, ohne aufzuschauen. „Leider sind die Praktikumsplätze hier für 2019 schon ausgebucht“, bedauert der Schüler. Katja Mühlenbruch von Sikora schwärmt: „Diese Messe ist für uns trotzdem ein absoluter Gewinn.“ In den vergangenen Jahren sei es durch neue Kontakte zu Lehrern gelungen, Gruppenführungen für Jugendliche im Betrieb zu organisieren. Auf diese Weise habe das Unternehmen schon drei Auszubildende gewinnen können.

Auch Veranstaltungstechniker Christoph Lankenau ist angetan von dem Projekt. „Wir brauchen in unserer Branche immer Nachwuchs“, bekräftigt er. Auch wenn der Beruf, bei dem man einen Führerschein benötigt und Wochenenddienste und Nachtschichten die Regel sind, noch nichts für die jungen Schüler sei, habe er viele gute Gespräche gehabt, in denen er sein eigentliches Ziel verfolgt habe: seinen Beruf bekanntzumachen. So auch mit Robin Reiche, der sich nicht nur von Lankenau genau erklären lässt, was es mit dem Beruf auf sich hat. Der 15-Jährige hat sich bereits beim Zollamt informiert, weiß nun mehr als vorher über Isoliertechnik und hat sich bei der Firma Nehlsen über die verschiedenen Ausbildungsgänge im Bereich Abfallwirtschaft, Chemielaborant und Berufskraftfahrer ein Bild gemacht.

In vielen Branchen sei es schwer, noch einen Praktikumsplatz für das kommende Jahr zu bekommen, resümiert Reiche nach seinem Rundgang. Doch er habe bereits einen, ganz ohne Vitamin B, auf Eigeninitiative bei Thalia bekommen, erzählt er stolz.­Jana Hoffhenke, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadtteil-Stiftung, erzählt, wie es ursprünglich zu der Idee für die Messe kam. Die Zahl der Ausbildungsabbrüche sei relativ hoch, weil viele Jugendliche keine konkreten Vorstellungen von dem Beruf hätten. Das versuche „Praktisch“ zu ändern. In welchem Beruf ist Fingerfertigkeit gefragt? In welchem eine hohe soziale Kompetenz? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Antworten auf diese Fragen vermeiden Desillusionen und schaffen konkrete Vorstellungen vom Job.

Das, was zum Beispiel beim Stand der Deutschen Bahn so spielerisch wirkt, aus Schweißdraht ein Geduldspiel löten, testet die Fähignkeit zur Feinarbeit, eine Stärke, die im Beruf gefordert ist, erläutert Sabine Kampe vom DB-Werk. „Die Messe macht, was sie verspricht“, schwärmt sie.

Großer Andrang herrscht beim Ratespiel von Aldi. Wer möglichst viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten erkennt, bekommt Kugelschreiber, Gummibärchen oder eine Tasche geschenkt. Für diejenigen, die mehr über Ausbildung beim Discounter-Konzern erfahren möchten, stehen Vanessa Rabe und Angelika Seiferling Rede und Antwort. Sei es über die zweijährige Ausbildung zum Verkäufer, die Aufstiegsmöglichkeiten zum Filialleiter oder das von Aldi finanzierte Studium als Vor­aussetzung für eine weitere Karriere-Sprossenstufe zum Bezirksleiter.

Nicht minder engagiert zeigen sich die ­Aussteller bei der Pflege Connection. „Wir wollen den Pflegeberuf attraktiver machen“, betont Sinah Evers mit Blick auf den Fach­kräftemangel bei Alten- und Krankenpflegern und Pflegeassistenzberufen. Visar Bajredine hört interessiert zu, als es um die Einstiegsgehälter der Branche geht und darum, was nicht auf der Lohnabrechnung steht, aber als Gegenwert für die Arbeit kommt. „Wir wollen hier nicht verharmlosen wie anstrengend der Job ist. Aber neben der Wertschätzung und Dankbarkeit, die wir erhalten, wissen wir nach der Arbeit, dass wir etwas sehr Sinnvolles getan haben“, erzählt Evers mit Überzeugung.

Wie in den vergangenen Jahren ziehen sowohl Aussteller als auch Schüler eine durchweg positive Bilanz der Messe „Praktisch“. Ein Problem, Aussteller zu finden, habe es nicht gegeben, berichtet Hoffhenke. Viele Firmen seien zum wiederholten Male dabei gewesen. Ein Beleg dafür, wie gewinnbringend das Projekt sei.