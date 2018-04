April, ab 20 Uhr präsentiert sie ihre Show "Push-up, Pillen & Prosecco" im Kultursalon der Gewoba, Emil-Sommer Straße 1A.

Was fängt eine Frau mit dem Leben an, wenn sie nicht mehr als Teenager durchgeht, bis zur Rente aber noch eine Weile durchhalten muss? Selbst im fünften Lebensjahrzehnt hat sie atemberaubend auszusehen. Der Mann an ihrer Seite wird so runzlig wie ein chinesischer Faltenhund, gleichzeitig pubertieren die eigenen Söhne und schleppen Eroberungen nach Hause, die sehr an die kleine Schwester von Daniela Katzenberger erinnern. Da helfen der Mutter nur Selbstfindungskurse. Und die schaut sich Maria Vollmer ganz genau an.

Der Eintritt zum Comedyabend kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Weitere Informationen und Termine auf www.gewoba.de/kultursalon.