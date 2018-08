Rechnerisch ist die Vahr ausreichend mit Kita- und Krippenplätzen ausgestattet. (Peter Kneffel/DPA)

Das Zahlenwerk stimmt: Rein rechnerisch sind in der Vahr die vom Senat beschlossenen Quoten zur Kinderbetreuung in Krippen und Kitas erfüllt. Ein paar kleinere Haken und Fragezeichen gibt es dennoch, das wurde auf der jüngsten Sitzung des Beirates Vahr deutlich.

Ansonsten eher spärliches Lob für die Bildungsbehörde bekam Fatmanur Sakarya-Demirci, die im Bildungsressort von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) unter anderem für den Stadtteil Vahr zuständig ist, am Ende ihrer Präsentation von den Beiratsmitgliedern zu hören. "Wir haben gehört, dass die Perspektiven sehr gut sind", sagte Beiratssprecher Bernd Siegel (SPD). "Wir haben außerdem gehört, dass die Mittel für Sprachförderung aufgestockt wurden, etwas, wofür wir uns seit langem eingesetzt haben. Erstmal sind wir zufrieden, wenn alles so klappt, wie vorgesehen."

Dass die Versorgungsquote in der Vahr erfüllt werden kann, hängt vor allem mit einem großen Projekt zusammen. In der Sonneberger Straße möchte ein privater Investor eine leerstehende Gewerbe-Immobilie zu einer Kita umbauen. "Sobald dort die Baugenehmigung vorliegt, soll der Umbau starten", sagte Fatmanur Sakarya-Demirci. Träger ist die Gesellschaft Global Education, die zum Bildungskonzern PME aus Frankfurt gehört. Mit der neuen Kita in der Sonneberger Straße, die Ende Dezember ihren Betrieb aufnehmen soll, dem Ausbau in der Haverbecker Straße und des katholischen Kindergartens St. Hedwig entstehen insgesamt zwölf neue Krippen- und Kitagruppen in der Vahr.

"Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres großes Projekt: die August-Bebel-Allee", sagte Fatmanur Sakarya-Demirci. Ob diese Kita nun, wie angekündigt, nun tatsächlich bis 2020 fertig gestellt sein wird, daran mochten die Beiratsmitglieder noch nicht so recht glauben. Denn ursprünglich war die Kita für das Jahr 2016 geplant. Um das Verfahren zu beschleunigen plane Immobilien Bremen, die für die Vergabe zuständig ist, den Auftrag an einen Generalunternehmer zu vergeben. "Das geht dann schneller, als wenn alle Gewerke einzeln ausgeschrieben werden müssen", sagte Fatmanur Sakarya-Demirci. Das ist nämlich der große Nachteil, wenn die Stadt selber baut: Alle Aufträge müssen mit bestimmten Fristen ausgeschrieben werden. Ein privater Investor wie in der Sonneberger Straße dagegen kann, sobald die Baugenehmigung vorliegt, mit den Bauarbeiten beginnen. Nötig wird die Kita in der August-Bebel-Allee sein, denn, das legen die neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes nahe, es wird weiter mit einem steigenden Bedarf und Nachfrage an Kita- und Krippenplätzen zu rechnen sein. Möglich sei außerdem, so Fatmanur Sakarya-Demirci, eine Umnutzung eines Teiles der Räume des Jugendfreizeitheims Bispinger Straße. "Und wir haben noch Interessenbekundungsverfahren für Ausbaupläne, die sind aber noch nicht entscheidungsreif." Sprich: Träger von Kindertageseinrichtungen in der Vahr wollen ihre Einrichtungen ausbauen.

Beiratsmitglied Martin Michalik (CDU) wollte wissen, wie weit die Ideen zu der geplanten Online-Anmeldung sind, von der sich die Politik ein einfacheres Anmeldeverfahren für die Eltern verspricht. "Es gibt den Auftrag ein Projekt zu installieren, wo sich Eltern benutzerfreundlich ihre Kinder für die Kitas anmelden können", antwortete Fatmanur Sakarya-Demirci. Es gebe die Idee, die Benutzoberfläche in verschiedenen Sprachen und mit Piktogrammen zu entwickeln. Genauere Angaben konnte sie auf der Beiratssitzung allerdings noch nicht machen.

Jens Emigholz (FDP) sprach sich für weitere Plätze über die Zielquote hinaus aus. "Ich schätze den Bedarf für die Vahr höher ein als in anderen Stadtteilen. Wir sollten nicht bei der Quote stehen bleiben." Die Zielquoten in der Kinderbetreuung, auf die sich der Senat verständigt hat, betragen bei den Krippenkindern 50 Prozent und im Kindergarten 98 Prozent. Ins gleiche Horn stieß auch Bernd Siegel. "Wir haben jetzt erstmals den Fall in der Vahr, dass mehr Plätze vorhanden sind als nachgefragt werden." Es sollte alles getan werden, um die Kinder in die Kitas zu bringen. "Ich habe gesehen, wie es ist, wenn Kinder in die Grundschule kommen, die weder in der Krippe noch in der Kita waren." Es mangele an Sozial-, und Bewegungsverhalten, vor allem aber an der Sprache. "Mit einem Kitabesuch verbessern wir deutlich die Lebenschancen der Kinder."