Christine Tauke (im Vordergrund) zeigte den Ausschussmitgliedern ihren Reiterhof und wo die Autofahrer langrasen. (Petra Stubbe)

Dröhnende Motoren, wilde Fahrten über Weiden und Feuerwerk – in den vergangenen Wochen war es laut am Mahndorfer See. Einige Besucher des Mahndorfers Sees nehmen es offensichtlich nicht so genau mit der Tempo-30-Regelung und der Nachtruhe der Anlieger. Das jedenfalls berichten Anwohner in Mahndorf.

Mittendrin zwischen den als Einbahnstraßen ausgewiesenen Wegen liegt der Reitclub Mahndorf. Dort traf sich der Ausschuss Sport und Inneres des Beirates Hemelingen und hatte das Thema Raserei zunächst gar nicht auf der Tagesordnung. Der Ausschuss wollte sich vor allem über die Tätigkeit des Reitclubs informieren. Es war die Besitzerin der Anlage, Christine Tauke, die gegen Ende der Sitzung das Thema Ansprach und von einem Anwohner in ihren Aussagen bestätigt wurde. "Es ist unglaublich gefährlich, wie die Leute zum Mahndorfer See fahren", wandte sich Christine Tauke an die Ausschussmitglieder. "Wir haben hier Hunde, Kinder und Pferde." Nach ihren Worten mussten schon Reiter von ihren Pferde springen, weil sich die Tiere so erschreckten. "Die Leute hupen die Tiere sogar an." In den vergangenen Wochen seien einige Autofahrer durch ein Tor auf eine Weide gefahren und hätten dort ihre Kreise gezogen und am See Feuerwerk gezündet. "Je später der Tag, desto mehr ist los im Sommer, das muss man mal erlebt haben", sagt Christine Tauke.

Ab dem Mahndorfer Deich zieht sich der Weg schnurgerade als Einbahnstraße bis zum Parkplatz am Mahndorfer See. "Eine richtige Rennstrecke", wie Chrisinte Tauke meint. Die Polizei sei informiert worden, sei aber nicht gekommen. Ausschussmitglied Gerhard Scherer (CDU) riet: "Schreiben sie alles genau auf, dass man da auch mal drauf zurück greifen kann."

Bremsschwellen können allerdings keine Lösung gegen Raser sein – diese sogenannten "Berliner Kissen" werden in Bremen seit Jahren nicht mehr gebaut, seit die Stadt ein Verfahren gegen einen Anwohner verlor, der gegen eine Bremsschwelle vor seinem Haus klagte. Denkbar sind hingegen Verschränkungen der Fahrbahn. Dafür müsste aber zunächst das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) zustimmen. Eine Zustimmung des ASV hängt aber von der Häufigkeit von Geschwindigkeitsübertragungen ab. Diese könnten mit Geschwindigkeitsmesstafeln gezählt werden – ein Vorschlag von Ortsamtsleiter Jörn Hermening.

Vor zehn Jahren hat Christine Tauke das über 40 Hektar große Gelände erst gepachtet, dann gekauft. "Schnell waren alle Boxen voll", sagt sie über die Anfangszeit des Reitclubs am Mahndorfer See. Der Reitclub Mahndorf ist ein mittelgroßer Reitverein mit 32 Einstellern und knapp 130 Mitgliedern. Zum Angebot zählen Reitunterricht für Kinder und Erwachsene. "Und wir machen das Reitabzeichen, das Voraussetzung ist, um an Turnieren teilnehmen zu können", sagt Christine Tauke, die nach mehr als 20 Jahren als Buchhalterin ganz auf ihre Leidenschaft, die Pferde, gesetzt hat. "Ich wollte das hauptberuflich machen."

Neben dem Reitunterricht, kämen auch Kindergärten und Schulen zu Besuch. "Eine Schule hat kürzlich angefragt, ob eine Reiten-AG möglich ist", sagte Christine Tauke. Der Verein ist allerdings ausgelastet. "Wir können die Nachfrage kaum bedienen." Einige ältere Pferde, die nicht mehr zu reiten sind, bekommen ihr Gnadenbrot auf der Anlage. Christine Tauke schloss: "Man kann mit Pferden nicht reich werden, aber ein schönes Leben haben." Heinz-Hermann Hoffhenke (CDU) lobte die Arbeit von Christine Tauke und des Reitclubs: "Dafür, dass sie für Jugendliche etwas anbieten und sie in Kontakt mit Tieren bringen."