Die symbolische Staffelübergabe steht für die kontinuierliche Bürgernähe der Polizei in der Vahr: Der alte Kop, Joachim Wendt (rechts), übergibt die Verkehrskelle an den neuen Kop in der Neuen Vahr Nord, Frank Stumper. (STUBBE)

Die Vorfreude auf seinen neuen Job ist Frank Stumper anzumerken. Ab dem ersten April ist er Kontaktpolizist (Kop) in der Vahr. Genauer: in der Neuen Vahr Nord. Er übernimmt die Arbeit von Joachim "Jockel" Wendt, der in den Ruhestand gehen wird.

Damit die Übergabe reibungslos funktioniert, bereitet sich Frank Stumper seit Februar auf seinen neuen Tätigkeitsbereich vor und lässt sich von seinem Kollegen Joachim Wendt einweisen. "Die Netzwerke übergeben, die wichtigen Telefonnummern, die Ansprechpartner nennen", zählt Joachim Wendt auf, was alles dazu gehört. Daneben stehen Besuche in den Schulen und den Kitas auf dem Programm des Übergabeprotokolls. "Die Feinheiten kommen dann im Laufe der Zeit", sagt Frank Stumper. "Und es ist ja auch noch ein Monat Zeit."

Frank Stumper hat in den 80er-Jahren in Walle beim Einsatzdienst seine Karriere bei der Polizei begonnen. Später war er bei der Bereitschaftspolizei, fuhr unter anderem den Wasserwerfer. Danach ging es wieder zurück in den Streifendienst im Revier Steintor. Zuletzt war er als Kontaktpolizist am Hauptbahnhof eingesetzt. Nun also der Wechsel in die Neue Vahr, die für ihn zunächst Neuland war. "Ich werde mit Rad und zu Fuß den Stadtteil erkunden." Sein Ziel: "Ich möchte hier lange tätig sein und als Ansprechpartner erkannt und akzeptiert werden." Ihn interessiere besonders der enge Kontakt zu den Menschen: "Menschen kennenlernen, das mache ich sehr gerne, das macht mir Spaß." Ideale Voraussetzungen also, um als Kontaktpolizist zu arbeiten.

Für ihn und auch Joachim Wendt verkörpert der Kop den alten Schutzmann auf der Straße – eben ein Freund und Helfer. "Dieser alte Begriff gilt immer noch", meint Joachim Wendt. Zur Arbeit der Kops gehöre aber auch eine gewisse Strenge – wenn es nötig sei. "Normenverdeutlichende Gespräche", nennt Joachim Wendt als Beispiel. Die Kops suchen jugendliche Ersttäter zuhause auf und suchen das gemeinsame Gespräch mit den Jugendlichen und ihren Eltern. "Das macht Eindruck", ist sich Joachim Wendt sicher. Das Ziel ist, weitere Straftaten schon im Vorfeld zu verhindern. "Ganz klar verdeutlichen, dass Taten Folgen haben", sagt Revierleiter Michael Häntsche dazu. Er sieht in der Präventionsarbeit eine Kernaufgabe der Kontaktpolizisten. "Wir wollen uns schon vorher zeigen und etwas machen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist." Es gehe darum, gemeinsam mit allen Akteuren im Ortsteil eine gute Nachbarschaft aufzubauen.

Für Joachim Wendt heißt es ab dem 1. April erst mal ausschlafen: Der bisherige Berufspendler muss dann nicht mehr um kurz nach fünf aufstehen. Und dann: "Urlaub machen, und ich habe noch einiges im Garten zu tun." Aber eigentlich könne er sich den Ruhestand noch gar nicht richtig vorstellen. "Nach 45 Jahren im Polizeidienst, muss ich den Ruhestand erst mal lernen."