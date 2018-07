Eine Szene aus dem Stück "Reine Herzen", das die Kindergruppe des Theater 11 in Blockdiek präsentiert. (Dzenisevich)

Die Kindergruppe des Theater 11 zeigt am Freitag, 10. August, ab 19 Uhr und am Sonntag, 12. August, ab 12 Uhr im Stiftungsdorf Ellener Hof, Ludwig-Roselius-Allee 181, das Stück „Reine Herzen“, frei nach dem Roman „Der Herr der Fliegen“ von William Golding.

Angelehnt an die Worte „Kinder haben ein reines Herz und eine weiße Seele“ geht die sehr aktuelle Geschichte folgendermaßen: Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen strandet ohne erwachsene Bezugspersonen auf einer einsamen Insel. Eigentlich müssten die Mädchen und Jungen sich zu einer trotzigen Überlebensgemeinschaft zusammenschließen und auf Rettung warten. Aber die Kinder tun etwas anderes. Am Anfang läuft noch alles gut, alle gemeinsam wählen eigenständig einen Anführer aus, verteilen untereinander die Aufgaben und bestreiten so das Leben abseits der Zivilisation. Aber es sind nicht alle mit den Entscheidungen zufrieden, die der neue Anführer trifft. Es beginnt ein Machtkampf, die Gruppe wird in zwei Lager geteilt. Auch die Unterschiede zwischen Gymnasiasten, Real- und Hauptschülern, kulturelle und soziale Unterschiede werden zum Problem. Was passiert mit den „reinen Herzen“, wenn Anarchie unter ihnen herrscht, und wie werden die Kinder es schaffen, zurück zur Normalität zu gelangen?

Unter der Regie von Theaterleiterin Kira Petrov spielen Daniel John, Amina Astamirova, Rajana Astamirova, Naura Afra Nadzifah, Sarah Disha, Yaroslava Varennikova, Nikita Vasiliu, Erika Bauch, Stephanie Bauch, Rene Scheithauer und Defne Dönmez.

Weitere Informationen

Nähere Informationen und Karten zum Preis von zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro, gibt es bei Nordwestticket und an der Abendkasse. Infos auch auf www.theater11.de.