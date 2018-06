Beim 14. Vahrer Seen-Lauf konnte jeder mitmachen. Hier der Start der Schülerinnen und Schüler. (FR)

Der 14. Vahrer-Seenlauf bot in diesem Jahr perfekte Bedingungen für mehr als 900 angemeldete Läuferinnen und Läufer. Bei bestem Laufwetter gingen die kleinen und großen Teilnehmer des Vahrer Sportevents in den verschiedenen Disziplinen auf die Strecke. Um 9 Uhr fiel der Startschuss zum Nordic Walking: 29 Sportbegeisterte mit ihren charakteristischen Stöcken nahmen an der ersten Disziplin des Tages teil. Zu den Hauptläufen über die Distanz von zehn und 5,5 Kilometer zählten die Veranstalter vom Lauftreff Bremen-Vahr insgesamt 548 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die restlichen Anmeldungen verteilten sich auf den Bambinilauf und die beiden Schülerläufe I und II.

Mit insgesamt 845 gestarteten Läuferinnen und Läufern gab es in diesem Jahr einen neuen Teilnahmerekord. Damit zählt der Vahrer-Seen-Lauf zu einer der größten Laufsport-veranstaltungen in Bremen, erklärten die Veranstalter im Anschluss. „Wir freuen uns, dass in diesem Jahr wieder so viele ­laufbegeisterte Menschen an diesem tollen Event teilgenommen haben“, sagt Michaela Kuhn vom Lauftreff „Die Läuferinnen und Läufer hatten jede Menge Spaß, und auch wir sind sehr zufrieden.“

Beim 5,5 Kilometer-Lauf gingen Thomas Blohme, Marvin Krüger und Auke Hieronimus (Männer) sowie Teresa Vetter, Ute Hawranke und Tania Hessing (Frauen) als Erste ins Ziel, die drei Ersten beim Hauptlauf auf der zehn Kilometer langen, sehr reizvollen Strecke, die von der Vahr bis zum Hockeyclub Oberneuland und ein kurzes Stück über die Rockwinkeler Landstraße führte, waren Sebastian Kohlwes, Erik Couzijn, und Andrew Tobben (Männer) sowie Jenny Vico, Manuela Richter und Jun Buchmann (Frauen). Sebastian Kolwes vom ATS Buntentor erreichte nach exakt 32 Minuten und 23 Sekunden die Ziellinie. Als erstplatzierte Frau kam Jenny Vico vom Turnerbund Uphusen nach 41 Minuten und 28 Sekunden ins Ziel.

Bei den Schülern I setzte sich Tom Stephan vom TV Lilienthal mit einer Zeit von fünf Minuten und zwei Sekunden durch. Kaddy Sanneh von der Schule Paul-Singer-Straße stand bei den Schülerinnen I auf dem Siegertreppchen. Beim Schülerlauf II waren Jannik Lippert und Julia Werner die schnellsten Läufer.

Stürze beim Bambinilauf

Die ganz Kleinen waren derweil ganz ohne Zeitwertung unterwegs: Der jüngste Laufnachwuchs ging beim Bambinilauf an den Start und wurde sowohl von den Eltern als auch den restlichen Zuschauern begeistert angefeuert. Dennoch war der Wetteifer so groß, dass es gleich nach dem Startschuss zu einigen Stürzen kam. Ein Schreck für die Eltern und Zuschauer, die den Start des Laufnachwuchses bis zu diesem Moment noch begeistert verfolgt hatten. Den anschließenden Einsatz der Helfer lobt Martin Ploghöft, Geschäftsführer des Bürgerzentrums Vahr und Initiator des sportlichen Stadtteil-Events. „Sie waren sofort zur Stelle und haben kleinere Schürfwunden und Kratzer schnell mit Pflastern versorgt.“ Es seien in diesem Jahr wahrscheinlich zu viele Teilnehmer in der Bambinigruppe gewesen, vermutet Ploghöft. Im kommenden Jahr werde es eine Veränderung geben, um einen weiteren Vorfall dieser Art möglichst von vornherein zu verhindern, kündigt er an. Der sportbegeisterte Nachwuchs könnte sich künftig also in mehreren Gruppen messen.

Neben den sportlichen Ergebnissen zählte aber vor allem auch das Drumherum. Wer nicht selbst an einem Lauf teilgenommen hatte, feuerte entweder seine Freunde und Familienmitglieder an oder vertrieb sich beim abwechslungsreichen Rahmenprogramm die Zeit.

Fast 300 Veranstaltungsbesucher blieben auch nach dem Lauf noch bis zum Schluss, um die Startnummern-Tombola zu verfolgen. Die moderierte Verlosung mit den auch diesmal wieder kuriosen Preisen ist längst zum festen Programmpunkt des Vahrer Seenlauf geworden. In der dritten Disziplin des Tages müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich vor allem in Humor beweisen. Als Gewinner halten sie schon mal eine WC-Bürste als Siegerpokal in den Händen oder bekommen einen WC-Sitz als Ehrenkranz umgehängt. Hinter den Losnummern verbergen sich aber auch ernst gemeinte Preise. Darunter Einkaufs- und Essensgutscheine und eine Familienkarte für das Universum Bremen.

INFO: Weitere Informationen zum Vahrer-Seen-Lauf und die vollständigen Ergebnislisten sind auf der Internetseite www.vahrer-seen-lauf zu finden.