Wie schützt man die Bewohner der Rennbahn West vor Lärmbelästigung durch das benachbarte Hotel? Mit dieser Frage beschäftigt sich jetzt die Stadtplanung. (Laura Jahn Architekten)

Hemelingen. Die geplanten rund 100 Wohnungen auf einem Grundstück westlich der Galopprennbahn, Rennbahn West genannt, brauchen mehr Lärmschutz (der WESER-KURIER berichtete). Auf der Sitzung des Ausschusses für Stadtteilentwicklung hat Stadtplaner Ronald Risch Details geben können.

„Es gibt ein Problem mit dem Lärm vom Hotel-Parkplatz, denn es gibt relativ viele Abendveranstaltungen“, fasste er die Ausgangslage zusammen. „Dieses Thema müssen wir nun in Einklang bringen mit dem geplanten Wohngebiet.“ Es bestehe die Notwendigkeit umzuplanen. „Die erste Baureihe wird wohl gedreht werden müssen“, so Ronald Risch. Das würde bedeuten, dass die Schlafzimmer der Reihenhäuser nicht mehr zum Hotel weisen. „Aber es wird sicherlich noch aktiver Lärmschutz benötigt“, so Risch weiter. Aktiver Lärmschutz könnte in diesem Fall bedeuten, dass Wälle aufgeschüttet werden.

Ralf Bohr (Grüne) wollte das so nicht stehen lassen. „Der Emittent ist ja das Hotel. Wurde mal überprüft, ob die Grenzwerte überschritten werden?“ Es sei ja schließlich die Frage, wie der Lärm verhindert werden könne. Ronald Risch machte deutlich, dass die Stadt das Hotel, das offenbar einen großen Teil seines Umsatzes mit Abendveranstaltungen und Abitur-Partys macht, nicht in Finanznöte bringen möchte. „Wir wollen dem Hotel nicht zu viele Vorgaben machen und ihm die wirtschaftliche Grundlage entziehen.“ Daneben sei es schwer, den Lärm vom Parkplatz zu verhindern.

Bauherr auf der Rennbahn West ist die Siedentopf GmbH. Geplant sind Reihenhäuser, die sich um einen Dorfplatz anordnen. Sozialwohnungen wird es dort nicht geben. Der Grund ist ein bestehender Altvertrag, der aus einer Zeit stammt, in der es noch keine Sozialwohnungsquote für Neubauprojekte gab.