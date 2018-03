Vor 60 Jahren wurden sie aus der Volksschule Sebaldsbrück entlassen, jetzt traf sich etwa die Hälfte der Ehemaligen vor Ort wieder. (PETRA STUBBE)

Die Stimmung unter den ehemaligen Schulkameraden ist gut, und es wirkt fast so, als hätte sich in den vergangenen 60 Jahren wenig verändert. Denn so lange ist es schon her: Vor genau 60 Jahren, am 24. März 1958, haben 22 Schülerinnen und Schüler die Volksschule in der Sebaldsbrücker Heerstraße 100 verlassen. Rund ein Dutzend von ihnen hat sich jetzt für diesen besonderen Erinnerungstag an der ehemaligen Schule wiedergetroffen.

Was ist von den gemeinsam verbrachten Schultagen am stärksten in Erinnerung geblieben? Vor allem die damals sehr harten Strafen der Lehrer: „Unser Lehrer hat uns immer gerne an den Koteletten hochgezogen“, erzählt Rolf Hoppe. „Da geht man automatisch mit dem ganzen Körper mit.“ Auch habe es öfter Schläge gegebenen mit dem Zollstock auf die flache Hand, oder völlig unvermittelte Backpfeifen, wie aus dem Nichts. Mittlerweile können die ehemaligen Schülerinnen und Schüler auch über diese Erfahrungen lachen, schließlich sind die Strafen überstanden. „Das bleibt trotzdem in Erinnerung, weil das so link war“, sagt Rolf Hoppe, „aber wir haben dadurch auch Respekt und Ordnung gelernt.“

Gegründet wurde die Schule im Jahr 1882. Damals wurde an der Sebaldsbrücker Chaussee, der heutigen Sebaldsbrücker Heerstraße, eine Gemeindeschule errichtet, die vier Klassen Platz bot. Nach und nach wurde das Schulgebäude um weitere Räume ergänzt, so dass bis 1938 an der Volksschule zwölf Klassen in insgesamt 13 Räumen unterrichtet werden konnten. 1961 wurde aus der Volksschule dann die Berufsschule für Hauswirtschaft und Haushaltungsschule Bremen.

Neben den harten Strafen der Lehrer erinnert sich Anke Schnakenberg auch an die erste Liebschaft in ihrer Schulzeit. „Rolf war immer toll angezogen, er hatte immer die beste Jeans an“, erzählt sie. Irgendwann hätten sie angefangen, sich nach Schulschluss in dem nahen Schlosspark zu treffen, schließlich habe man sich noch nicht per Smartphone verabreden können. „Das hat Spaß gemacht“, sagt sie. „Es war wirklich eine schöne Zeit.“ Einige der ehemaligen Schülerinnen und Schüler sind für das Treffen aus Hamburg, Heidelberg oder Heilbronn angereist. Es ist das siebte Treffen, das die Klasse veranstaltet – der Kontakt sei ziemlich eng geblieben, sagt Rolf Hoppe. Leider seien einige der ehemaligen Schulkameraden schon verstorben und andere zurzeit von der aktuellen Grippewelle betroffen. Insgesamt nahm rund die Hälfte der 22 ehemaligen Schülerinnen und Schüler an dem Klassentreffen teil.