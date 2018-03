Susanne Hammacher vom Übersee-Museum begrüßt die Klasse 8f der Wilhelm-Olbers-Schule, die die Ergebnisse ihres "Forschens in eigener Sache" präsentiert. (Scheitz)

Den Film "Last Samurai" mit Tom Cruise kennt Jannik zwar nicht. Trotzdem hat sich der Achtklässler von der coolen Kampfkunst der Samurai faszinieren lassen, deren respekteinflößende Metallrüstungen in der Ausstellung "Cool Japan" zu bestaunen sind. Die Rüstungen sind mit Konterfeis von Löwen verziert, die das Böse vertreiben sollen. Die Schau ist noch bis zum 1. Mai im Übersee-Museum zu sehen. Jannik und seine Klassenkameraden von der Klasse 8f der Wilhelm-Olbers-Schule haben eine ganze Woche des Projektes "Fies – Forschen in eigener Sache" in dem Traditionshaus am Bahnhof verbracht, um sich mit allen Facetten Japans in Geschichte und Gegenwart zu beschäftigen.

Angeleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von der bildenden Künstlerin Andrea Fanelsa aus Borgfeld, die auch freie Mitarbeiterin im Museum ist. Eine Einführung erhielten sie von Kuratorin Renate Noda. Betreut wurden sie zudem von der Schülerpraktikantin Viktoria Palmer von der Oberschule Findorff. Die 14-Jährige hat schon öfter im Übersee-Museum mitgearbeitet, unter anderem beim Format "Wissensreise".

Ihre Lieblingsaspekte hielten die Schülerinnen und Schüler aus Hemelingen auf Acrylgemälden fest. Die Jungen geben bei der abschließenden Präsentation einen Einblick in die Geschichte der Samurai: "Die Samurai dienten bis zum 12. Jahrhundert dem Tenno, dem japanischen Kaiser. Dann verlor der Tenno seine Macht an den Shogun, den Samurai-General". Und weiter: "Schon im Alter von fünf Jahren bekamen japanische Jungen ihr Samurai-Schwert. Verlor der Samurai sein Schwert, dann verlor er seine Ehre."

Klassenlehrerin Silke Beckmann aus der Gartenstadt-Vahr staunte schon nicht schlecht, dass bei ihren Schülern die Samurai höher im Kurs standen als etwa die Computerspiele Super-Mario oder der Spitzenreiter unter den Video-Spielen, das Pokémon. Allerdings widmeten sich einige Schülerinnen und Schüler auch diesem Thema.

Amanissa hat sich dagegen etwas ganz anderes ausgeguckt: Den Shintoismus (im Deutschen auch als 'Weg der Götter' übersetzt). "Es gibt ja viele Religionen, aber vom Shintoismus hatte ich noch nie etwas gehört. Ich fand das besonders interessant", sagt die Schülerin. Ihre Klassenkameradinnen haben sich etwa mit den kulturellen Hintergründen des Hamami, des Kirschblütenfestes, oder auch mit dem Leben der Geishas beschäftigt.

"Wenn sie lange Ärmel trugen, dann war das ein Zeichen dafür, dass sie noch unverheiratet waren", erklärt eine Schülerin. So ist auf ihrem Gemälde zu sehen, wie eine Geisha im Kimono unter Kirschblüten tanzt. Die Achtklässler präsentieren ihre Werke am Mikrofon souverän, das Lampenfieber scheint weitestgehend verschwunden zu sein.

Ganz begeistert von den vielfältigen Werken zeigt sich Susanne Hammacher, Teamleiterin Bildung und Vermittlung am Übersee-Museum, bei der feierlichen Übergabe der Urkunden. Es sei gar nicht hoch genug zu bewerten, dass die Schule selbst die Kosten für die Teilnahme an der "FIES"-Projektwoche aufgebracht habe, nachdem die Drittmittelförderung dafür vor vier Jahren ausgelaufen sei, sagt Susanne Hammacher. "Das Lernen außerhalb der Schule hat schon noch einmal einen ganz anderen Stellenwert. Hier geht es auch darum, selbst zu recherchieren, Präsentationstechniken auszuprobieren und Medienkompetenz zu erproben", betont die Teamleiterin.

Das Projekt "Fies" läuft im Übersee-Museum bereits seit dem Jahr 2005. Inzwischen haben unzählige Bremer Schulen daran teilgenommen, einige Jugendliche von damals kommen heute als Lehrer. Das sei schon eine sehr prägende Erfahrung, so Hammacher, die das Forschen in eigener Sache als Baustein der Bremer Bildungslandschaft sieht. Schulen können sich für das Projekt beim Übersee-Museum bewerben. Pro Halbjahr werden mehrere Projektdurchgänge angeboten.