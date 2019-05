Oliver Trey (links) und Timo Bahr freuen sich schon auf das Eisfest. (Kuhaupt)

Mit dem Explosive-Festival am vergangenen Wochenende startete die Schlachthofkneipe in Findorff ihr Sommerprogramm. Der Open-Air-Sommer der Kneipe im Kulturzentrum hält noch weiteres für Besucherinnen und Besucher in den nächsten Monaten bereit. Mit dabei: Das Freiluftkino im angrenzenden Amphitheater Kino, an gleicher Stelle das Public Viewing der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft und an diesem Wochenende das Eisfest.

Den Auftakt markiert am 30. Mai das Open- Air-Kino ab 20.30 Uhr mit dem Musical-Film „Grease“, der einen Tag später wegen voraussichtlich großer Nachfrage noch einmal präsentiert wird. „Jedes Jahr zeigen wir Klassiker und neue Filme“, erzählt Oliver Trey, Inhaber der Schlachthofkneipe. Ausgewählt werden die Werke auch auf Basis von Vorschlägen und Diskussionen mit den Besucherinnen und Besuchern auf Facebook. Die Karten können im Vorverkauf im Schlachthof, im Ihretwegen oder spontan vor Ort gekauft werden.

Aufgrund der hohen Nachfrage bei einigen Filmen empfiehlt Trey allerdings den Vorverkauf. „Wenn wir die eingeplanten Ersatztage aufgrund des Wetters nicht brauchen, gibt es die Möglichkeit, besonders beliebte Filme auch zweimal zu zeigen“, erzählt er. Zum ­Programm bis zum 30. Juni gehören bekannte Streifen wie „Forest Gump“, „Star Trek“ aber auch Liebhaber-Stücke wie „Rock ’n’ Roll High School“, eine überdrehte Highschool-Musikkomödie aus den späten 1970er-Jahren mit den Ramones im Mittelpunkt.

Am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Juni, folgt dann direkt das Eisfest, jeweils von 11 bis 19 Uhr. „Alles begann mit einer Schnapsidee“, erinnert sich Timo Bahr, von dem die Idee stammt, an das erste Eisfest 2016 in Bremerhaven und Bremen. Man habe damals alles spontan organisiert und mit sechs Eisständen angefangen. „Es kamen an einem Tag knapp 9000 Besucherinnen und Besucher“, erzählt er. Seitdem findet das Eisfest jedes Jahr zweimal für ein Wochenende in Bremen und Bremerhaven statt, das zweite in diesem Jahr im August. Erwartet werden zwölf bis 15 Eisstände.

Fußball-WM auf der Leinwand

Dazu kommt eine Handvoll weitere, eher herzhafte Leckereien. Mittlerweile reicht das Fest vom Schlachthof bis zur Bürgerweide. „In Bremen gibt es zu wenig Familienprogramm“, erzählt Bahr weiter. Deswegen wird es in diesem Jahr auch Hüpfburgen, Zauberer und weitere Attraktionen geben. Die Zielgruppe seien ganz klar Familien. Der Eintritt ist frei.

Die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft schafft es danach auf die Leinwand des Schlachthofs. Am 8. Juni ab 15 Uhr wird das erste Spiel gegen China gezeigt, die zwei darauf folgenden deutschen Spiele am 12. und 17. Juni werden ebenfalls übertragen. „Wenn es gut läuft und viele Besucherinnen und Besucher kommen, wollen wir ab dem Viertelfinale alle Spiele zeigen“, sagt Trey. Zur Europa- und Weltmeisterschaft der Männer wurde bisher jedes Spiel übertragen. Frauen-Fußball sei immer noch nicht so gefragt, aber man müsse abwarten wie hoch die Nachfrage ist.

Gemeinsam mit der Wasserinitiative Viva Con Agua organisiert die Schlachthofkneipe außerdem zwei Sonderevents: Am Donnerstag, 27. Juni, soll für den guten Zweck Bingo gespielt werden, und am Dienstag, 2. Juli, wird es ein Quiz geben. Viva Con Agua sieht man häufig auf Festivals und Konzerten. An den Ständen kann man für einen guten Zweck Pfandbecher abgeben. Zumeist geht es um den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Aktuell finden unter anderem Projekte in Indien und Kenia statt.

Am 7. September folgt schließlich das Findorffer Sommerfest, eine Veranstaltung der Findorffer Geschäftsleute. „Diesmal gastieren wir direkt neben dem Schlachthofgelände auf der Bürgerweide“, erzählt Mitveranstalterin Gabriele Greger-Gleitze. Von 14 bis 18 Uhr wird ein privater Flohmarkt stattfinden, zu dem sich interessierte Verkäufer ab August im Weinladen von Greger-Gleitze anmelden können.

Besucherinnen und Besucher können bei einer Tombola außerdem ein Fahrrad gewinnen. Die Einnahmen gehen an einen noch zu bestimmenden guten Zweck. Ab 18 Uhr gibt es Livemusik unter anderem mit den Flying Soul Toasters.