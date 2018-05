Maksim hat für "Schöne Reise" den ersten Preis bekommen. Unter dem Meer sammelt sich der Plastikmüll. (PETRA STUBBE)

„Den ersten Platz hat die 27 bekommen“, verkündet Ilka Mesenbrink als Höhepunkt der Vernissage an der Oberschule Sebaldsbrück, und dafür gibt es viel Beifall von Fünft- und Sechstklässlern und deren Eltern. Das Kunstprojekt „Schön: Schrecklich – Schrecklich: Schön“ hatte für Mädchen und Jungen im Herbst vergangenen Jahres mit dem Besuch des Museums Weserburg begonnen. „Vieles ist schön und hat doch auch etwas Schreckliches. Damit haben sich die Schüler auseinandergesetzt“, erklärt Ilka Mesenbrink die Intention des Projektes im Kunstunterricht, bei dem Mesenbrink die Sechstklässler und Mirja Schilling die Fünftklässler in je zwei Doppelstunden die Woche begleiteten.

„Ich sollte als Jurymitglied die Arbeiten bewerten und war so überrascht und so begeistert von der Kreativität und Tiefe, dass wir für die Auswahl der Gewinner viel mehr Zeit brauchten, als eingeplant war“, erklärte Schulleiterin Claudia Bundesmann. „Alle Arbeiten sind hervorragende Leistungen für die jungen Schüler.“

Bei der Vernissage der Ausstellung, die einige Wochen im Dachgeschoss der Oberschule zu sehen sein soll, erklären die Lehrerinnen ihre drei Bewertungskriterien: Sauberkeit, ordentlich gearbeitet und zu Ende gebracht, gilt als erstes Kriterium, das zweite sind die Texte zu den Bildern, Objekten oder Plastiken und drittes Kriterium sind die Kreativität und die Tiefe der Gedanken.

Unter die Oberfläche geguckt

„Schöne Reise“ nennt Maksim sein gebasteltes weißes Boot, das auf dem Meer, einem blauen Block steht, der verschiedene Öffnungen zum Hineinschauen hat. Das Meer hat es in sich. Schaut man durch die Öffnungen, verunstalten Plastiktüten und -flaschen, bunte Kunststoffschnipsel und Fäden Maksims Meer. Sein Text: „Von außen sieht das Meer schön aus, aber wenn man unter die Oberfläche guckt … Wenn Menschen Müll wegwerfen, liegt er auf dem Boden, wenn dann Wind kommt, fliegt er zum Beispiel zuerst in die Weser und gelangt so ins Meer. Leider machen das sehr viele Menschen auf der Welt, sodass die Meere voll mit Plastikmüll sind. Ich werfe keinen Müll mehr auf die Straße.“

Nachdem Zeit war, die Objekte in beiden Räumen anzuschauen beginnen Mirja Schilling und Ilka Mesenbrink damit, die Juryentscheidungen zu verkünden. Sechs Preise sollenunter den 29 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern verteilt werden. Platz sechs bekommt die Nummer 13. Damit die Jury vorurteilsfrei wählen konnte, tragen die Arbeiten nur Nummern, keine Namen. Die 13 zeigt einen schwarzgrauen, aufgewühlten Unwetterhimmel über Hügellandschaft, den ein leuchtender Regenbogen durchzieht. Eine Arbeit von Faba. Nummer 24 von Alegna bekommt Platz fünf. Sie hat einen großen Schmetterling gebastelt, der sofort durch vier Flügel auffäll,t wovon zwei prächtig bunt das Leben und zwei braunschwarz den toten Zustand symbolisieren.

Emely mit der Nummer 9 bekommt für ihren Hund hinter Gittern, der für verschenkte Tiere steht, die häufig „aussortiert“ werden, Platz vier. Nyriel mit Nummer 10 auf Platz drei zeigt wohl das kleinste Objekt, das allerdings durch immensen Fleiß entstanden ist. Sie macht mit einem „dreidimensionalen“ Bild auf übermäßigen Fleischkonsum zu Lasten von Schweinen und Kühen aufmerksam. Von einer Seite betrachtet, zeigt das Bild durch eine raffinierte Falttechnik eine Kuh, von der anderen ein Schwein und in der Draufsicht ein proper gefülltes Grillrost.

Alexa kommt mit Nummer 18 und einer Handtasche auf Platz zwei. „Immer mehr Frauen kaufen sich Handtaschen aus Fell, dafür sterben Tiere“, sagt sie.

Platz 1 wird für die Nummer 27 von Maksim vergeben. Seine Aufregung ist ihm deutlich anzumerken. Wie viele Gedanken ihm beim Schneiden der Pappen und Kleben gekommen sind. Wie viel er beim Streichen mit Blau und Weiß, bis Boot und Meer fertig waren, nachgedacht hat. Wie viel Anstrengung hat ihm dieser kurze und treffende Text bereitet, der die dreckige Tiefe seines blauen Meeres erklärt und gleichzeitig von Bremen zu den großen Meeren führt. Ein Gutschein, der nicht nur für den Eintritt in die Weserburg ausreicht, bekommt er als Auszeichnung.

Weitere Informationen

Die Ausstellung soll etwa vier Wochen in der Oberschule Sebaldsbrück, Parsevalstraße 1, zu sehen sein. Am 21. Juni feiert die Schule einen Dschungeltag.