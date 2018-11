Laura Heller und Mareike Strechel in der Stadtbibliothek-Filiale in der Vahr mit dem Plakat der Aktion, die bundesweit läuft und Schülerinnen und Schülern auf möglichst spannende Weise das Schmöckern schmackhaft machen will. (PETRA STUBBE)

So ist es nicht nur Theorie, sondern offenbar auch Praxis. Jonah, zehn Jahre, aus der Vahr jedenfalls empfiehlt den Titel „Galactic Hot Dogs – Würstchen im Weltall“ von Max Brallier. „Das Buch ist spannend geschrieben und es sind viele Comic-Ausschnitte darin“, findet Jonah.

Jonah entspricht der Zielgruppe, die der Sommer-Leseclub der Stadtbibliothek ansprechen möchte: Schülerinnen und Schüler, die nach den Ferien in die fünfte Klasse einer weiterführenden Schule kommen oder in den Klassen sechs bis zehn sind. Das Projekt geht auf ein ähnliches Programm von vor etwa 15 Jahren zurück. In Los Angeles, Kalifornien, USA war damals der „Teen Reading Club“ gestartet. Inzwischen sind Bibliotheken in ganz Deutschland dabei. Jährlich nehmen bundesweit rund 20 000 Leserinnen und Leser teil.

Seitdem soll so die Lesekompetenz gestärkt werden. Wie wichtig diese ist, stellt das Bundesministerium für Forschung und Bildung in einer Expertise zur Lesekompetenz fest. „Lesekompetenz ist eine Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben“, heißt es darin. „Über die Schriftsprache werden neben Informationen und Fakten auch Ideen, Wertvorstellungen und kulturelle Inhalte vermittelt.“ Lesefähigkeit ist demnach universelles Kulturwerkzeug. Eine geringe Lesefähigkeit sei ein enormer Chancennachteil. Zur Lesefähigkeit tragen die Bibliotheken mit dem Sommer-Leseclub bei. So sollen Kinder und Jugendliche ihre Chancen in Schule und Beruf verbessern.

Die Bücher-Vorauswahl treffen Lektoren der Stadtbibliothek, die auf Kinder- und Jugendbücher spezialisiert sind. Aus dieser Bücherliste suchen sich die einzelnen Stadtbibliotheken die Bücher aus, die sie in den Sommer-Leseclub einstellen. Die meisten Bücher werden neu beschafft und stehen bis zum 4. August ausschließlich den Mitgliedern des Sommer-Leseclubs zur Verfügung.

Erfolgreich teilnehmen geht so: Mit der Anmeldung bekommt man ein eigenes Lese-Logbuch. Jedes Mal, wenn man ein gelesenes Buch zurückbringt und drei einfache Fragen zum Inhalt des Buches beantwortet, gibt es einen Stempel oder einen Sticker ins Logbuch. Jedem, der drei Stempel oder Sticker gesammelt hat, ist eine Urkunde sicher.

Kleine Anreize gehören offenbar dazu. So sind etwa am Sonnabend, den 12. August, alle erfolgreichen Teilnehmer zu einer Abschlussparty eingeladen. Bei diesem Fest erhalten sie dann auch eine Urkunde, die die Teilnahme bestätigt. Außerdem bekommt jeder, der sich anmeldet, ein Eis. Erfolgreiche Teilnehmer bekommen einen Preis, etwa ein Kinogutschein, ein Einkaufsgutschein oder etwas aus dem Werder Bremen Fanshop. Denn Werder unterstützt das Leseprojekt. Wer großes Glück hat, kann sogar eine Eintrittskarte gewinnen.

Glaubt man den jungen Lesern, dürften materielle Dinge nicht die Hauptsache sein. Den Teilnehmern scheint es um die Inhalte zu gehen. Marlon, elf Jahre, zum Beispiel. Er empfiehlt das Buch „Game over – Wir retten die Welt“ von Susanne Rauchhaus.

In dem Roman geht es um Daniel und Ben, die ein Spiel am Computer spielen. Sie sind die besten Gamer in ihrer Klasse. Als sie cheaten, also im Computerspiel schummeln, stehen die Figuren aus dem Computer direkt im Zimmer: zwei Piloten und der Riesenroboter Gigantus. Die zehnjährige Paula empfiehlt „Die Händlerin der Worte“ von Claude Theil. Darin geht es um Leonie und Jonas, die auf dem Markt den Stand der Händlerin der Worte entdecken. Ihr wurden wertvolle Worte für gutes Zusammenleben gestohlen. Die beiden helfen, die gestohlenen Worte zurückzubekommen, denn plötzlich können alle nicht mehr anders, als nur noch miteinander zu streiten.

Wer einen Preis gewinnen will, muss sich anmelden und zwischen dem 17. Juni und 4. August insgesamt drei Bücher lesen, anschließend drei einfache Fragen zum Inhalt der Bücher beantworten. Anmeldetickets gibt es in der Zentralbibliothek, Am Wall 20, oder in den Stadtteilbibliotheken Osterholz, Vahr, Vegesack und West oder Online unter www.sommerleseclub.de.

