Die Kita Schwedenhaus erstrahlt schon im neuen Glanz. Weitere Neu- und umbauten von Schulen und Kitas sollen folgen. (Petra STUBBE)

Fast zwei Stunden stand Staatsrat Frank Pietzrok (SPD) den Mitgliedern des Beirates Osterholz Rede und Antwort. Der ranghöchste Verwaltungsbeamte im Bildungsressort unter der Leitung von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) und seine Mitarbeiter sprachen über den notwendigen Schul- und Kitaausbau im Stadtteil.

Frank Pietzrok stellte den eigentlichen Plänen zunächst ganz grundsätzliche Gedanken voran: Welche Herausforderungen es in der Vergangenheit gab – Stichworte Flüchtlingskrise und Inklusion –, was angegangen wurde und wohin die schulpolitische Reise gehen soll. „Viele Kinder aus den Übergangswohnheimen mussten in die Schulen integriert werden, wir hatten außerdem den Rechtsanspruch auf Kitaplätze.“ Dazu sei noch ein massiv gestiegener Förderbedarf in den Kitas gekommen, der eine zunehmende Belastung für die Erzieher bedeutet habe.

Geld löst keine Probleme

„Ganz wesentlich ist der Kita-Ausbau, da muss man sagen, dass es nicht am Geld klemmt“, sagte Frank Pietzrok. Schwierigkeiten bereite vor allem die Suche nach geeigneten Flächen, Firmen und Pädagogen. „Jetzt haben wir mal Geld, können aber trotzdem nicht sagen, dass das Problem gelöst ist“, beschrieb er das Dilemma.

Ein wichtiger Meilenstein hingegen sei die Verlängerung des Schulkonsenses gewesen. „Dieser sagt nichts anderes, als dass alle Parteien ein gemeinsames Verständnis zur Weiterentwicklung des Schulsystems haben.“ Damit herrsche für die nächsten Jahre ein hohes Maß an Sicherheit für die Schulen.

Frank Pietzrok kündigte außerdem an, dass ein „Institut für Schulqualität“ gegründet werden solle und dass die Inklusion weitergehen werde. „Ein zentrales Thema ist außerdem eine Fachkräfteoffensive.“ Bremen müsse mehr und anders ausbilden. Insbesondere die bisher stark schulisch orientierte Erzieher-Ausbildung solle zu einer praxisnahen Ausbildung umgebaut werden.

Auf Osterholz kommen in den nächsten Jahren große Herausforderungen zu. Bis 2025 rechnet die Behörde mit einer Zunahme von 21,7 Prozent bei den Grundschulkindern und 13,1 Prozent bei den Schülern der Sekundarschulen. Dem möchte die Behörde mit einem Ausbau der Kapazitäten an den bestehenden Schulen und durch einen Neubau begegnen. Insgesamt sollen so sechseinhalb Klassenzüge im Grundschulbereich und acht Klassenzüge im Sekundarbereich entstehen.

Besonders der geplante Schulneubau südlich der Osterholzer Heerstraße weckte das Interesse der Beiratsmitglieder, hatte der Beirat diese Forderung doch gegenüber der Behörde aufgestellt. Hintergrund ist das Neubaugebiet am Ehlersdamm, wo voraussichtlich Familien mit Kindern einziehen werden. Priorität hat dieser Neubau auch in der Behörde. Daniel de Olano, Schulstandortplaner: „Wir planen mit dem Standort irgendwo zwischen Mahndorf und Osterholzer Heerstraße und wollen der Deputation vorschlagen, diese Schule in die Liste der ersten Maßnahmen aufzunehmen.“

Das recht weit gefasste „irgendwo“ wies daraufhin, dass es längst noch nicht in eine konkrete Umsetzungsphase für die neue zweizügige Grundschule geht. Daniel de Olano sprach von einer Planungs- und Bauphase von etwa fünf Jahren. Derzeit ist Immobilien Bremen mit der Suche nach einem passenden öffentlichen Grundstück beauftragt. „Die Kinder werden aber vor der neuen Schule da sein, deswegen werden wir Interimslösungen mit Containern brauchen“, so Daniel de Olano. Container Dies müsste keine schlechte Lösungen sein. „Manchmal ist das besser, als das, was saniert wird.“

Beiratsmitglied Horst Massmann (SPD): „Ich freue mich, dass die Forderungen des Beirates aufgenommen wurden, nämlich die zu einer neuen Schule in Osterholz.“ Am meiste störten den Beirat aber die langen Vorlaufzeiten. „Eine Vorlaufzeit von fünf, sechs Jahren, das ist eine Zumutung!“

Mangel an Grips und Gips

„Der Senat hat geprüft, wie Verfahren beschleunigt werden können“, erwiderte Frank Pietzrok. Einige Maßnahmen seien inzwischen auch schon umgesetzt. „Aber es gibt stark steigende Anforderungen: zum Beispiel an den Brandschutz und im Vergaberecht.“ Es fehlte aber an noch etwas: „Was wir besonders im Schulausbau brauchen, sind Bauingenieure“, so Frank Pietzrok. Die derzeitige Auftragslage in der Baubranche verknappt aber nicht nur das Angebot an Fachkräften, sondern auch an Baumaterial. „Wir hatten Bauten, wo wir keine Pflastersteine mehr bekommen haben für den Eingangsbereich“, berichtete Frank Pietzrok das Dilemma des derzeitigen Baubooms.

Schon fertiggestellt oder auf einem guten Weg sind dagegen neue Kitas im Stadtteil: Der Umbau der Kita-Schwedenhaus an der Osterholzer Heerstraße ist abgeschlossen, die Kita in einem ehemaligen Aldi-Markt in der Koblenzer Straße wird in Kürze ihren Betrieb aufnehmen und 2019 entsteht eine neue Tageseinrichtung in der Otto-Brenner-Allee. „Dazu kommen noch eine ganze Reihe weiterer Standorte, die wir weiterverfolgen“, sagte Pietzrok. Genaueres könne er noch nicht sagen. Der Beirat verständigte sich darauf, das Thema Kita-Ausbau noch einmal im Detail in einer kommenden Sitzung aufzurufen.