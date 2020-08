Die Schulleiterinnen Silke Zimmermann und Aysun Kuhl (von links) helfen an ihrer neuen Schule Sodenmatt beim letzten Schliff. (Roland Scheitz)

Die erste Aufregung hat sich gelegt, die Kinder haben den ersten Schultag nach den Sommerferien gemeistert. Doch für manche Schülerinnen und Schüler gab es zusätzlich zu den neuen Hygienevorschriften wegen des Coronavirus auch noch eine weitere Nachricht zu verdauen: Ihre neuen Klassenzimmer sind zum Ferienende nicht fertig geworden.

Betroffen sind im Bremer Süden die Wilhelm-Kaisen-Oberschule (WKO) sowie die Helene-Kaisen-Grundschule in Huckelriede. Beide sind derzeit auf weitere Mobilbauten angewiesen, um ihre wachsende Schülerschaft angemessen unterzubringen, bis feste Schulgebäude fertig sind. Die Oberschule bekommt bis zum Jahr 2025 mehrere Anbauten. Und nebenan wird für die heute bereits in Mobilbauten untergebrachte neue Grundschule bis Ende 2025 ein Neubau hochgezogen.

Einzug der Schüler zwei Wochen zu spät

Zwei Wochen im Verzug ist Immobilien Bremen (IB) nun bei beiden neuen Anlagen für Container-Klassenzimmer in Huckelriede. In den dreistöckig angelegten Mobilbau der Oberschule sollten am ersten Schultag eigentlich insgesamt acht Klassen der achten und zehnten Jahrgangsstufe einziehen. In der Grundschule sind es knapp 80 Kinder von den neuen Erstklässlern bis zu Viertklässlern, die in ihr neues, provisorisches Schulhaus einziehen sollten.

„Wir haben mit Hochdruck an den Standorten gearbeitet, aber es gab leider Bauverzögerungen, die wir nicht alle wieder aufholen konnten“, sagt ein Sprecher des stadteigenen Unternehmens Immobilien Bremen zu dem Umstand, dass derzeit noch Handwerker am Innenausbau der Container arbeiten. Er verweist aber darauf, dass IB in den vergangenen Wochen und Monaten mit einer Vielzahl an Schulneubauten, Containeranlagen und dem Coronavirus geschuldeten Problem der besseren Belüftung von Schulgebäuden beschäftigt gewesen sei. „Das hat alles einen hohen Personaleinsatz erfordert, und wenn viele Gewerke beteiligt sind, kann schon eine kleine Störung wie ein Krankheitsfall zu solch einer geringen Verzögerung führen“, erklärt der Sprecher.

In das neue, provisorische Schulhaus der Helene-Kaisen-Grundschule können die Kinder voraussichtlich am 9. September einziehen. Der Schulhof soll in den Herbstferien fertig sein. (Roland Scheitz)

WKO-Schulleiter Oliver Seipke hat Verständnis für die Verspätung. „Die Arbeiten liefen an sieben Tagen in der Woche und die Zusammenarbeit mit IB und der Bildungsbehörde war diesmal richtig gut“, sagt der Schulleiter. Daher habe die Schulgemeinschaft sich frühzeitig darauf einstellen können, dass zwei Wochen zu überbrücken seien. Ähnliches ist von Claudia von Zmuda zu hören, der Schuldirektorin der Helene-Kaisen-Grundschule.

Aus Seipkes Sicht ist es nicht weiter schlimm, dass die Zehntklässler nun noch zwei Wochen länger in ihren eigentlich bereits ausgedienten Mobilbauten auf dem Schulhof lernen müssen. „Und die Achtklässler können wir kurzfristig noch in Fachräumen unterbringen.“

Improvisieren musste der Schulleiter angesichts einer permanenten Raumnot in den vergangenen Jahren bereits häufig (wir berichteten). „Da ist es für uns nun schön, in absehbarer Zeit wieder eine entspanntere Raumsituation zu haben“, sagt Seipke.

Kritik vom Elternsprecher

Deutlich weniger entspannt reagiert hingegen der Elternsprecher der WKO, Oliver Steffens, auf die Bauverzögerung: „Ich finde das in der ohnehin durch Corona unsicheren Situation fatal.“ Die Siebtklässler, zu denen auch seine Kinder zählen, hätten am Ende des vergangenen Schuljahres ihre Klassenzimmer im Hauptgebäude für die neuen Fünftklässler freigemacht. „Und nun werden sie in Fachräumen zwischengeparkt, das ist kein schöner Schulstart.“

In der Grundschule ist ebenfalls eine Zwischenlösung gefunden worden. Die Mädchen und Jungen werden bis zum Einzug in ihr neues Schulhaus auf Zeit im alten Mobilbau bleiben, der eigentlich schon zur Mensa mit Küche und Ganztagsräumen umgebaut werden sollte. „Das wird eng, aber zum Glück haben wir die Räume noch und die Zeit bis zum Umzug ist absehbar“, sagt von Zmuda.

Besser geklappt hat der Schulstart indes in Huchting: Dort ist die neue Grundschule Sodenmatt pünktlich zur Einschulung der ersten Kinder an ihrem Interimsstandort am Willakedamm fertig geworden. Später soll die Schule ein neues Schulgebäude an der Amersfoorter Straße erhalten.

„Die Pflasterarbeiten für den Schulhof sollten in den kommenden Tagen fertig sein“, kündigt ein Sprecher von Immobilien Bremen an. Aufgrund sehr langer Lieferzeiten müssten die Kinder allerdings noch auf ihre Spielgeräte bis zu den Herbstferien warten. „Die relativ umfangreiche Kletter-Rutsch-Kombination kann nicht einfach während des laufenden Schulbetriebs aufgebaut werden, daher wurden in Abstimmung mit der Schule die Herbstferien als Zeitfenster gewählt“, ist von Immobilien Bremen zu erfahren.

Freude über die fertigen Räume

Silke Zimmermann und Aysun Kuhl freuen sich als künftige Schulleiterinnen über die fertigen Räume. Derzeit sind sie formal noch „Gründungsbeauftragte“, bis die Schule offiziell als eigenständige Bildungseinrichtung eröffnet wird. Bis dahin gilt sie als Ableger der Grundschule Delfter Straße. „Eine neue Schule zu gründen ist etwas Besonderes. Das ganze Team ist voll motiviert“, sagt Zimmermann. Der Interimsstandort umfasst nun Klassen- und flexibel nutzbare Räume sowie eine Mensa.

Der Zeitplan war laut Immobilien Bremen durchaus straff: Im November 2019 begann die Planung, im Dezember wurde der Bauantrag gestellt, im Januar 2020 starteten die Ausschreibungen, im April wurden die Aufträge vergeben, Mitte Juli kamen die Container, aktuell wird der Außenbereich gestaltet. Für IB-Geschäftsführerin Susanne Kirchmann ist das „ein rekordverdächtiges Tempo“.