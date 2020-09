Obwohl lange her, sind die Kriegszeiten sehr präsent in den Erinnerungen von Günther Tietje aus Hastedt. Er habe kein Antikriegsbuch ­geschrieben, aber wer sein Buch ­gelesen habe, sei ­anschließend gegen den Krieg, sagt er. (PETRA STUBBE)

„Die letzten Kriegstage waren grausam“, erzählt Günther Tietjen, „das war, weil Bremen so eine fanatische Naziführung hatte. Und die Hemelinger und Hastedter Bevölkerung hat dafür bezahlen müssen.“ Der 91 Jahre alte Bremer ist am Osterdeich aufgewachsen und verfügt über einen wahren Erinnerungsschatz: Bremen in der Vorkriegszeit, im Krieg, im Wiederaufbau, im wirtschaftlichen Aufstieg. Und immer dabei: Günther Tietjen. Nun hat er seine Erinnerungen unter dem Titel „Leben an der Weser – eine autobiografische Stadtteilgeschichte“ zu Papier gebracht, um sie auch späteren Generationen zugänglich zu machen.

Erinnerungen, die schön sind, skurril, aber auch grausam, wie die Erlebnisse des Hastedters zeigen: „Die Engländer haben die ganze männliche Bevölkerung zusammengetrommelt und ein Massengrab für bestimmt 1000 Menschen ausheben lassen“, erinnert er sich. Tote der letzten Bombenangriffe seien das gewesen, und beerdigt worden seien sie am westlichen Fuß des Jakobsberges. „Dann mussten wir mit bloßen Händen die Leichenteile aufsammeln und in die Grube werfen.“

Grausame Erlebnisse im Krieg

Zuvor aber sei er auf Wunsch seiner Stiefmutter kurz vor Kriegsende mit dem Rad nach Verden zum Hamstern gefahren: „Auf dem Weg dorthin bin ich an Baden vorbeigefahren, da brannte es schon lichterloh. Und bei Langwedel wechselte ich auf die andere Gleisseite. Dort traf ich auf eine Artilleriekolonne, gezogen von Pferden.“ Kaum dort angekommen, sei ein englischer Jagdflieger auf sie zugekommen – geschossen habe er aber nicht, obwohl der junge Günther dachte, sein letztes Stündlein habe geschlagen: „Aber anscheinend hatte der keine Munition mehr.“ Weiter ging es und er fuhr 200 Meter von der Frontlinie entfernt, während die Engländer die dortige SS mit Raketenwerfern beschoss. Unversehrt kam er bei seinen Verwandten an, die einen Kolonialwarenladen besaßen. Beladen mit Lebensmitteln, machte er sich auf dem Heimweg, bis er in Arbergen am Umspannwerk vorbeikam: „Da hing an jedem Schild und jeder Laterne ein Offizier, dem Verrat vorgeworfen wurde.“ Grausame Erinnerung.

Ein paar Tage später war er mit einem Freund am Osterdeich, als plötzlich die Sirenen heulten: „Wir liefen die Inselstraße runter und kamen gerade noch so im Bunker an. Ich habe mich noch umgedreht und gesehen, dass hinter uns die fliegenden Festungen direkt auf uns zukamen.“ Beim anschließenden Bombardement fiel die Lüftungsanlage aus, sodass die Jugendlichen die Lüftung per Kurbel in Gang halten mussten. Drei Angriffswellen später zogen die Flugzeuge ab: „Dann haben wir gesehen, dass ganz Hemelingen und Hastedt dem Erdboden gleichgemacht wurden.“

Günther Tietjens Frau Dagmar sagt, ihr Mann habe viele Schutzengel im Leben gehabt – er selbst verneint das nicht: Kurz nach dem Krieg etwa wollte er auf eine Straßenbahn der Linie 3 aufspringen, was nicht gelang, und er wurde einige Meter mitgeschleift. Er überlebte, wenngleich mit starken Schmerzen. Weniger Glück hatte eine Frau, die ein anderes Mal auf die Linie 10 aufspringen wollte. In Höhe des Spucksteins am Domshof wollte sie auf diese Weise die Bahn besteigen, was ihr misslang. Günther Tietje konnte sie nicht festhalten, so dass die Frau in der Kurve vom Waggon fiel und beide Füße verlor.

Später dann macht der Tietje eine Lehre als Exportkaufmann bei der Firma Boden & Haag in der Baumwollbörse. Nachdem er ausgelernt hatte, fragte ihn sein Chef, ob er für die Firma in die USA wolle. Günther Tietje wollte, er blieb zwei Jahre, es folgten Auslandsaufenthalte in Großbritannien, Spanien und Kanada.

Schule und Beruf in Bremen, Leben in Bremen in der Nachkriegszeit, ein Leben mit einem Vater, der überzeugter Nationalsozialist war, Kinderlandverschickung, Militärlager im Erzgebirge und das „Beste zum Schluss“: „1973, vor rund 40 Jahren, lernte ich meine Frau kennen“, schreibt Günther Tietjes, der mittlerweile in einem Pflegeheim am Osterdeich lebt, in seinen Erinnerungen

„Ein aufregendes, ein mutiges Leben“, sagt Dagmar Tietje über die reichhaltigen Erinnerungen und Aufzeichnungen ihres Mannes. Und der 91 Jahre alte Günther Tietje bekräftigt: „Dieses Buch kann zeigen, wie das Leben damals war. Es wäre schade, wenn dieses Wissen verloren ginge. Dieses Wissen hat ja kaum ein Mensch mehr.“

Veröffentlicht sind seine Erinnerungen noch nicht, doch Günther Tietje steht einer Veröffentlichung positiv gegenüber: „Weil es doch viele interessiert, wie es früher war. Und es zeigt, was Krieg bedeutet. Es ist kein Antikriegsbuch, doch wer es gelesen hat, wird anschließend gegen den Krieg sein.“