Zielstrebig geht die an MS erkrankte Selin Kilinc ihren Weg in Richtung Traumziel: ein Schuljahr in den USA. (Christina Kuhaupt)

Seit ihrer Kindheit schwärmt Selin Kilinc für die USA, verfolgt amerikanische Serien und Stars, liest und recherchiert über Land und Leute im Internet. Daraus hat sich ein Lebenstraum entwickelt: Die 15-Jährige möchte ein Auslandsjahr an einer Highschool absolvieren. Daran hält die Osterholzerin unbeirrt fest, auch nachdem sie durch einen plötzlichen Unfall Ende vergangenen Jahres „praktisch per Zufall“ die Diagnose Multiple Sklerose erhielt. Selin kämpft weiter, um ihr Ziel zu erreichen.

„Ich liebe es, andere Kulturen kennenzulernen, und fand Amerika schon immer interessant“, sagt die Zehntklässlerin der Gesamtschule Bremen-Ost. „Die Menschen sind anders drauf, es ist einfach alles anders als in Deutschland – vom Essen bis hin zum Straßenbild“, erklärt das Mädchen. „Ich liebe diese Sprache und versuche, mich darin zu verbessern, indem ich englische Bücher lese oder Filme schaue.“

Ihre Eltern davon zu überzeugen, dass ihre Tochter ein Jahr lang nicht zu Hause leben möchte, sei ein „großer Kampf“ gewesen, berichtet die Schülerin aus Osterholz. Denn deren kulturellen Wurzeln liegen in der Türkei. „Ich habe es aber trotzdem geschafft“, schildert sie stolz.

Doch ihre Eltern seien leider nicht in der Lage, ihr das Auslandsjahr zu finanzieren. „Wir würden unserer Tochter gerne ein Auslandsjahr ermöglichen, doch leider fehlen uns die finanziellen Mittel“, sagt Songül Kilinc. Ihr Mann sei Alleinverdiener, da sie durch eine Krebserkrankung berufsunfähig sei. Außerdem hätten sie noch drei weitere Kinder zu versorgen.

Deshalb hat sich Selin um ein Stipendium bemüht und dafür beim Verein „Experiment“ beworben. Damit hat es nicht geklappt, jedoch hat dieser der Bremer Schülerin ein zeitlich bis März befristetes alternatives Angebot gemacht. Denn sie musste einen schweren Rückschlag einstecken.

Im November 2019 ist die 14-Jährige auf der Treppe gestolpert und mit dem Kopf auf die Fliesen gefallen. Ihr sei es zuerst so weit gut gegangen, sodass sie tags darauf auch in die Schule gegangen sei. Doch dann habe der Lehrer registriert, das es ihr nicht gut gehe. Mit einem Rettungswagen ist Selin dann ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie gründlich untersucht und vielen Tests unterzogen worden ist, inklusive CT- und MRT-Untersuchung und Hirnwasserentzug durchs Rückenmark. Im Januar 2020 bekam Selin Kilinc dann die eindeutige Diagnose: Muliple Sklerose.

„Das war ein Schock“, erklärt die Schülerin, die mit Medikamenten eingestellt worden ist und sich nun regelmäßig spritzen muss. Die Auswirkungen der chronisch-entzündlichen Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems spürt Selin im Alltag. „Ich merke, dass ich eingeschränkter bin: sensibler, schwächer und vergesslicher“, erzählt die Osterholzerin. „Ich kriege starke Kopfschmerzen, wenn ich mir mehr Gedanken um eine Sache mache, und manchmal knicke ich beim Laufen ein.“

Ihr sei klar, sagt sie, dass sich ihr Leben durch die Krankheit komplett ändern werde. „Aber trotz dieser Diagnose möchte ich meinen Traum nicht aufgeben“, erklärt die 15-Jährige kämpferisch.

Ihre Eltern und ihr Lehrer würden sie darin bestärken, berichtet Selin. Der Pädagoge habe sie dazu ermutigt, dem Beispiel einer ebenfalls erkrankten Mitschülerin zu folgen und einen Spendenaufruf im Internet über die Plattform „gofoundme“ zu starten. „Das hat mir sehr geholfen“, sagt sie, und hat den Rat Ende November 2020 befolgt, weil sie das alternative Angebot von „Experiment“ annehmen möchte.

Der Verein würde einen Teil der rund 15.000 Euro Gesamtkosten für den Flug, die Unterkunft und schulische Ausbildung an der Highschool übernehmen, berichtet ihre Mutter Songül Kilinc, sodass die Familie noch 10.800 Euro aufbringen müsse. „Unsere Tochter Selin hat sehr viel durchgemacht und es verdient, diese Chance zu bekommen“, sagt sie.

Über die Plattform „gofoundme“ sind inzwischen 2600 Euro an Spenden eingegangen. Selins persönliches ambitioniertes Ziel wäre, bis März 15.000 Euro zusammenzubekommen. Denn für das Einreisevisum, Schulmaterial, Fahrtkosten zur Highschool und Taschengeld müsste sie selbst genug Geld für ein Jahr aufbringen.

Am liebsten würde die Schülerin nach Kalifornien reisen. „Aber eigentlich kann ich so etwas gar nicht verlangen, ich würde mich dann schlecht fühlen“, schiebt sie rasch hinterher und hofft, dass es überhaupt irgendwie mit den USA klappt und sie ab August dieses Jahres die 11. Klasse auf einer Highschool besuchen kann.

Zur Sache

Der Verein „Experiment“

sitzt in Bonn und bietet seit über 85 Jahren Auslandsaufenthalte für Schülerinnen und Schüler, Studierende und junge Erwachsene sowie Menschen in und nach dem Berufsleben in über 70 Ländern an. Der Verein vermittelt auch Gastfamilien. Das Programmangebot umfasst unter anderem Schüleraustausch, Freiwilligendienst, Demi Pair und Auslandspraktikum. Außerdem vergibt der Verein in fast allen Programmbereichen Stipendien aus dem eigenen Stipendienfonds. Mehr unter https://www.experiment-ev.de.

Weitere Informationen

Wer Selin Kilinc unterstützen möchte, kann im Internet folgende Adresse aufrufen: https://www.gofundme.com/f/hilfe-fur-selin?utm_source=customer&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp+share-sheet.