„Den Februar-Blues wegzusingen“ war eine ursprüngliche Absicht beim Singen ohne Noten im Bürgerhaus Hemelingen. Da an diesem klaren Wintertag aber eher niemand den Blues hatte, wurde einfach aus Spaß an der Musik ein Mitmachkonzert gestaltet.

„Singen macht glücklich und hält lange vor“, davon ist Chorleiterin Ingrid Strajhar-Herbig überzeugt. Gemeinsam mit dem Spaß-Chor hat sie zum offenen Singen ohne Noten ins Bürgerhaus eingeladen. Sie sitzt mit Gitarre auf der Bühne, ebenso der von ihr geleitete Spaß-Chor und Gitarrist Wolfgang Hildebrandt. Im vollen Saal haben sich sangeswillige Menschen jedes Alters zusammengefunden. Zuallererst startet Strajhar-Herbig mit Lockerungs- und Aufwärmübungen. Beim Anstimmen von „Schwabbeldabbel“ in unterschiedlichen Tonhöhen war das Eis ganz schnell gebrochen, und eventuell anfänglich bestehende Hemmungen einfach verschwunden.

Das Publikum hatte Texthefte vorliegen, der Chor stimmte das erste Lied an, und alle sangen mit. Selbst wenn es bei den Strophen nicht ganz so klappt – beim Refrain sind alle wieder dabei. Gesungen werden Popmusik und Schlager, englische und deutsche Hits, beispielsweise „Yellow Submarine“ von den Beatles und „As tears go by“ von den Stones. Aber auch Rocko Granatas „Marina“ wurde zum Besten gegeben, und Lolitas „Seemann“ wurde musikalisch bis nach Rio und Shanghai begleitet.

Die Idee, ein Mitmachkonzert mit dem Publikum zu machen, ist vor einigen Jahren aufgekommen – und eingeschlagen. Seitdem machen Ingrid Strajhar-Herbig und der Spaß-Chor ein bis zweimal jährlich im Bürgerhaus Hemelingen und auch im Brodelpott Walle ein Singen ohne Noten. Der Kontakt zum Hemelinger Bürgerhaus, das die in Hastedt lebende Strajhar-Herbig „mein Bürgerhaus“ nennt, war schon lange durch ihre anderen Projekte vorhanden. Mit der Idee zum Singen ohne Noten, gemeinsam mit dem Spaß-Chor und sangesfreudigem Publikum, wurde sie dort mit offenen Armen empfangen.

Der Spaß-Chor, der sonst eher nur für sich singt, ist entstanden aus einer Gruppe von Freunden, die auf einer Geburtstagsfeier singen wollten. Sie haben Ingrid Strajhar-Herbig als Chorleiterin angefragt, die dann kurzerhand mit ihnen in knapper Zeit drei Lieder für den Jubilar einstudiert hat. Die Freunde hatten Spaß an diesem gemeinschaftlichen Singen und sind dabei geblieben. Der Chor hat noch immer Bestand und existiert seit mittlerweile 15 Jahren. Die Sängerinnen und Sänger treffen sich regelmäßig und erarbeiten neue Stücke und am Ende der Probenzeit mit Ingrid Strajhar-Herbig gibt es immer auch ein Wunschkonzert.

Das niedrigschwellige Angebot des Mitmachkonzerts richte sich an alle, die gern singen, und besonders auch an Leute, die keine Noten lesen können, sagt Strajhar-Herbig. Viele Menschen würden gern singen, glauben aber, es nicht zu können, auch sie seien herzlich willkommen. Für Ingrid-Strajhar-Herbig ist wichtig: „Es muss Freude machen.“

Mit dabei an diesem Abend sind aber auch erfahrene Chorsänger. Der 82-jährige Günter Dörr aus Mahndorf und der 76-jährige Nikolai Schmidt aus Osterholz sind Bässe bei den „Gospelswingers“ in Hemelingen. Beide nehmen gern auch dieses Angebot wahr, und freuen sich, hier einfach mitsingen zu können. Renate Pohler ist aus Alt-Osterholz ins Bürgerhaus gekommen, weil sie gern in Gemeinschaft singen möchte. Karin Jungemann aus Arbergen hat 50 Jahre in Hemelingen gewohnt und dort auch im Gospelchor gesungen. Sie ist heute zum Mitmachkonzert gekommen, um zu singen, aber auch in der Hoffnung, mal wieder alte Bekannte zu treffen. „Singen hat mir immer gut getan“, sagt sie.

Chorleiterin Ingrid Strajhar-Herbig ist beruflich Neurologin und Psychiaterin, und sie sagt von sich: „Ich möchte ganz viel Musik in meinem Leben haben.“ Mit Julia Jansky-Heldmann singt sie im A-Capella-Duo „Such Fine Ladies“, und sie ist als Mitglied im „Kriminaltango“-Ensemble bekannt. Strajhar-Herbig ist leidenschaftliche Musikerin. Von Kindesbeinen an singt sie, sie hat früh Gitarre gelernt, und hatte sogar eine eigene Band. Strajhar-Herbig, die altersmäßig „über 45 Jahre ist“, entdeckt auch immer wieder neue Lieder und Musiker für sich. So zum Beispiel die englische Sängerin Adele oder den Soundtrack zur Serie „Sons of Anarchy“ mit (Hard-) Rocksongs und auch Balladen. Ihre musikalischen Favoriten aber sind Leonard Cohen, die Beatles und auch Element of Crime.

Schnell ist die Zeit vergangen beim Mitmachkonzert. Nach gut einer Stunde waren die letzten Töne der, wie Strajhar-Herbig sagt, „wilden Mischung“ an Songs verklungen. Als Zugabe brachte sie alle dazu, „eines der schönsten deutschen Volkslieder“ – „Kein schöner Land in dieser Zeit“ – zu singen. Kaum hatte die Chorleiterin den Abend beendet, wurde aus dem Publikum sofort der Wunsch nach einem nächsten Mitmachkonzert-Termin laut.

Beschwingt und gut gelaunt gingen die Teilnehmer dann nach Hause – der eine oder die andere dabei noch den persönlichen ­Ohrwurm des Abends singend. Woran das gelegen hat? „Schuld war nur der Bossa Nova.“