Juni, um 10 Uhr auf dem Marktplatz in der Innenstadt veranstaltet werden. Mitmachen können Einzelsänger und -sängerinnen ebenso wie Chorgruppen.

Die Lieder für das Ereignis können aus dem Internet über die Seite bremen-so-frei.de heruntergeladen werden, die Noten sind dabei und auch ein paar Videos helfen, die Stücke einzustudieren.

Wer sich lieber mit anderen zusammen auf das „Fest in elf Liedern“ vorbereiten möchte, kann am Sonntag, 27. Mai, von 14 bis 17 Uhr in einem Workshop mit Susanne Gläß an der Uni Bremen im GW1-Hörsaal teilnehmen.

Für Fortgeschrittene Sänger und Sängerinnen gibt es weitere Workshops am Freitag, 25. Mai, von 19 bis 22 Uhr und am Sonnabend, 26. Mai, von 15.30 bis 19 Uhr. Dort werden vierstimmige Versionen der Musikstücke geübt. Die Noten sollten dazu möglichst vorab heruntergeladen, ausgedruckt und mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Chöre werden gebeten, sich über die Internetseite bremen-so-frei.de anzumelden, damit die Veranstalter ungefähr einschätzen können, wie viele Menschen mitsingen werden.