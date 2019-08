Karsten Koczwara aus dem Beirat Hemelingen macht sich Sorgen um das Naherholungsgebiet Mahndorfer See. Ein Steg in den See führt jetzt über mehrere Meter Land. (PETRA STUBBE)

Wenn Karsten Koczwara auf den Uferbereich des Mahndorfer See schaut, kräuselt er nachdenklich seine Stirn. Der Grund ist der deutlich sichtbar gesunkene Wasserstand des Sees, der im Bremer Osten Naherholungsgebiet für viele tausend Einwohner ist. Der Wasserstand ist so weit gesunken, dass die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Schwierigkeiten hat, ein größeres Boot ins Wasser zu lassen.

Nach zwei Sommern mit ausgeprägter Dürre ist auch bei anderen Gewässern in Bremen der Pegel gesunken. Karsten Koczwara, seit Juli Beiratsmitglied der Satirepartei Die Partei im Beirat Hemelingen, bezweifelt jedoch, dass die geringe Niederschlagsmenge der einzige Grund für den niedrigen und immer weiter abnehmenden Wasserstand im Mahndorfer See ist. „Noch im April stand das Gitter noch ganz unter Wasser“, sagt er und weist auf eine Lücke zwischen der Abzäunung des DLRG und dem Uferbereich. Selbst der Regen der vergangenen Tage hat daran nichts ändern können. „Im vorigen Jahr war das nicht so dramatisch“, erinnert sich der Mahndorfer.

Nicht nur Dürre als Ursache vermutet

Er vermutet eine Kombination aus mehreren Ursachen: die Hitze, die Dürre, aber eben auch Bauarbeiten auf der gegenüberliegenden Seite hinter der Autobahn, deren beständiges Rauschen jeden Badegang am Mahndorfer See begleitet.

Dort entsteht der zweite Abschnitt des Gewerbegebiets Hansalinie, das sich künftig südlich der A 1 von Hemelingen bis nach Mahndorf erstrecken soll. In unmittelbarer Nähe ist außerdem das Gewerbegebiet Achim-West geplant. Der fruchtbare Marschboden hat in der Regel einen hohen Grundwasserspiegel, für Bauarbeiten muss das Grundwasser daher abgesenkt werden. Darin vermutet Karsten Kocz­wara einen Grund für den sinkenden Pegel in Mahndorf.

Vor Ort bestätigen mehrere Spaziergänger, dass der See noch nie einen so niedrigen Pegel gehabt habe. Deutlich wird der Wasserverlust des knapp 22 Hektar großen Sees an der alten Uferlinie, knapp 40 bis 60 Zentimeter über dem derzeitigen Stand. Auf der gegenüberliegenden Seeseite wachsen die Bäume bis an die Wasserkante oder besser: sie wuchsen. Denn nun ist eine deutliche Kante zu erkennen, die Wurzeln hängen in der Luft.

Der DLRG hat sich auf die neue Uferlinie eingestellt. „Wir setzen nun ein anderes Boot ein, das notfalls auch getragen werden kann“, sagt Eike Wehrenberg vom DLRG. „Es gibt immer einen Plan B“, beruhigt er. Die Arbeit der Lebensretter sei durch den niedrigen Wasserstand nicht eingeschränkt und auch die Wasserqualität sei nach wie vor gut.

Umweltbehörde hält Pegel für normal

Tatsächlich habe der DLRG aber auch Gespräche mit der Umweltbehörde geführt. „Der Wasserstand ist schon sehr, sehr niedrig“, sagt Eike Ehrenberg. Vor allem der durch die Dürre sinkende Grundwasserspiegel sei offenbar für den Abfluss verantwortlich. Die dadurch resultierende Lücke zwischen Zaun und Wasser soll nach Möglichkeit geschlossen werden. Die Umweltbehörde spricht dagegen von einem noch normalen Wasserstand für die Jahreszeit.

Auch an anderen Stellen im Bremer Südosten sind die Pegel in den beiden vergangenen Jahren deutlich gesunken, zum Beispiel auf dem Osterholzer Friedhof. Dort hadern Anwohner aber noch mit etwas Anderem. „Die optische Qualität nimmt seit Jahren ab“, sagt Bernd Muchow, der in unmittelbarer Nähe des Friedhofs wohnt. „Es sieht natürlich noch weniger gepflegt aus, wenn der Wasserstand wie jetzt noch niedriger ist.“ Daneben seien die Gewässer zum Teil verschlammt und mit Ästen und Zweigen verdreckt. „Ich habe gelesen, dass der Osterholzer Friedhof nächstes Jahre 100-jähriges Bestehen feiert, das wäre doch ein Anstoß hier mal aktiv zu werden“, meint Bernd Muchow. Seiner Ansicht nach benötigten die Gewässer eine grundsätzliche Sanierung. Einen Ball, den er auch per Schreiben dem zuständigen Umweltbetrieb Bremen zuspielte.

Kerstin Doty vom Umweltbetrieb bestätigt den niedrigen Wasserstand. Ursache dafür sei der niedrige Grundwasserspiegel. „Die Gewässer auf den Friedhöfen werden ausschließlich aus Grundwasser und Regen gespeist. Sie erfüllen neben der Heimat von Flora und Fauna in erster Linie eine Entwässerungsfunktion, um die Gräber vor Unterspülungen zu schützen“, sagt Kerstin Doty. In der Hinsicht sei der niedrige Wasserpegel nicht dramatisch. „Weniger gut ist die Tendenz des sinkenden Grundwasserspiegels für die Bäume auf dem Friedhof, für die die Wasserversorgung bei anhaltender Trockenheit knapp werden könnte.“ Zum Ausgleich könne aber Wasser aus der Kleinen Wümme in die Wasserläufe des Friedhofs gepumpt werden. Das Laub werde an drei Stelle von Gittern aufgehalten. Laub in den Seen werde dagegen nicht entfernt, da es sich bei guter Wasserqualität von selbst zersetze. Das letzte Gewässermonitoring habe außerdem gezeigt, dass der Schlamm nicht zugenommen habe.

Aufwertung der Wasserflächen geplant

Eine Sanierung der Fleete wünschen sich auch viele Einwohner der Vahr, denn auch dort sind viele Fleete nicht mehr zugänglich oder in einem eher ungepflegten Zustand. Tatsächlich stehen die Wasserläufe und -flächen der Vahr im Fokus des von der Gewoba ins Leben gerufene Zukunftsleitbild „Vahr 2035“. Aktuell läuft eine Ausschreibung, deren Inhalt die Aufwertung der Grün- und Wasserflächen in der Vahr ist.

Für den Erhalt als Lebensraum können aber auch die Bewohner der Quartiere etwas beitragen. Die Umweltbehörde hat beispielsweise zuletzt Anfang August darum gebeten, keine Enten und andere Wasservögel auf und an den Seen zu füttern. Durch das Brot kommt es zu einem zusätzlichen Nährstoffangebot, das bei den derzeit noch hohen Wassertemperaturen das Algenwachstum beschleunigen kann. Dadurch kann es zu einem Sauerstoffmangel kommen, der dann wiederum zu einem Fischsterben führen kann.

Für Karsten Koczwara geht es in Mahndorf nun um Ursachenforschung. Dafür wird es einen eigenen Termin mit allen verantwortlichen Behörden direkt vor Ort geben. Für ihn geht es aber auch um eine grundsätzliche Aufwertung des Mahndorfer Sees: Mehr Bänke, mehr Mülleimer, schönere Grünanlagen. Das sehe der Mann von der „Spaßpartei“ gerne, dem es damit ganz ernst ist.