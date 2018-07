Bürgermeister Carsten Sieling (Dritter von rechts) mit dem Jugendhausteam und Akteuren in Tenever. (STUBBE)

Das St. Petri Jugendhaus in der Koblenzer Straße in Tenever hatte den Bremer Bürgermeister bei seinem Sommerfest zu Gast und erlebte „Sommer-Feeling mit Carsten Sieling“. Der Bürgermeister wollte mit der Jugend Tenevers feiern und ihnen sogar die Würstchen grillen. Das versprach eine schweißtreibende Angelegenheit zu werden angesichts der sommerlichen Temperaturen auf dem geteerten Vorplatz des Jugendhauses in windgeschützter Betonlandschaft.

Zum Festbeginn um 15 Uhr sind vor allem Beschäftigte des Jugendhauses, der St. Petri Kinder und Jugendhilfe, Quartiersmanager und Beiräte vor Ort. Jugendliche helfen bei letzten Vorbereitungen, wie Planen an Gestängen zu befestigen oder die Torwand für das sportliche Engagement zu platzieren. Carsten Sieling meldet telefonisch seine Verspätung an, was dazu animiert, den Grill vorzuheizen.

Im Saal ertönt Rapmusik, aber auch Schlager werden gespielt. Tischkicker warten auf Fluren. Schiebkarren sind mit Sitzauflagen für Wettbewerbe gepolstert, der Bolzplatz liegt noch verlassen da. Erste junge Gäste flitzen auf Powerboards die Betonauffahrt zum Jugendhaus hinauf und hinab. Trampoline werden noch auf Funktion geprüft. Langsam füllt sich das Haus. Kühlen Schatten bietet der Bereich zum Chillen mit seiner gepolsterten Palettenlandschaft, dort, wo einst die Fahrradwerkstatt war. Das künstlerische Studio von Guck-Mal bleibt geschlossen, dient heute als Lager.

Josephine und Leslie, Dennis und Anna haben sich am Kreativstand zusammengefunden, wo Besucherinnen und Besucher aus Bändern und Perlen Windspiele basteln können. Anastasia und Sahra, Silvia und Gabriela ziehen die Schminkstation vor, wo zum Sommerfest Kinder die Kinder schminken dürfen.

Bis 19 Uhr darf das bunte Treiben, schweißtreibend und laut, im Jugendhaus andauern. Da kommt er endlich und gibt den Kindern und den Jugendlichen, den Offiziellen wie Cemile Tolan, Fachbereichsleitung Offene Kinder- und Jugendarbeit in Osterholz/Tenever, Ramona Buchholz und André Rulfs von der St. Petri Kinder und Jugendhilfe, den Quartiersmanagern Katrin Höpker und Aykut Tasan, den Beiräten Christine und Wolfgang Haase die Ehre: der Bürgermeister von Bremen Carsten Sieling. Und er zelebriert keinen würdevollen Auftritt, sondern entschuldigt sich für die Wartezeit, begrüßt mit freundlicher Ansprache und Handschlag den einen und den nächsten, versinkt, in Jeans und kurzärmligem Freizeithemd, bald in der Traube Neugieriger und Feierlauniger.

Ob Carsten Sieling auch einfach feiern kann, abschalten von den Problemen? Sicher wird ihm auch der Renovierungsstau im Jugendhaus unterbreitet, als eine weitere von vielen Baustellen in Bremen. Es duftet leicht nach Gegrilltem, die Musik wird lauter, das Kaffee und Kuchen- Buffet wird eröffnet, die Laune steigt, Platz und Haus füllen sich. Gespräche werden lauter, Gesten raumgreifender. Es wird gefeiert.

Weitere Informationen

Das Jugendhaus Tenever, St. Petri Kinder- und Jugendhilfe, Koblenzer Straße 5, Telefon 83 58 179.