Shawn (von links) und Leon, stolz mit Polizeimützen vor Ralf von Oehsen, Bürgerschaftspräsident Christian Weber, Heinz-Christoph Blume und Quartiersmanager Aykut Tasan. (fotos: sTUBBE)

Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein kann man ein Frühlingsfest besonders gut genießen. Die Interessengemeinschaft (IG) Schweizer Viertel hatte in den vergangenen Wochen Nachbarn und Gäste mit dem Verteilen von mehr als 5000 Schokotäfelchen und einem bunten Programmheft zum siebten Frühlingsfest im Quartier eingeladen. Und so kamen die Anwohner-Familien zahlreich, zumal es insbesondere auch für Kinder tolle Angebote gab.

Bei der Eröffnung durch Senatorin Claudia Bogedan auf dem Platz vor dem Walliser Einkaufszentrum herrschte schon reges Treiben. Beim Rundgang zu den verschiedenen Ständen zeigte sich die Senatorin besonders von dem Zauberer Victor Renner beeindruckt, der vor ihren Augen Unmögliches schaffte.

Für einen munteren musikalischen Rahmen sorgte der Shantychor Bremen-Mahndorf unter der Leitung von Ursula Vollborn. Die Melodien und Seemannslieder passten wunderbar zum blauen Himmel. Die Luftballonkünstlerin Sarah Dietlof faszinierte Groß und Klein mit ihren künstlerisch modellierten Luftballons in allen erdenklichen Farben. Christiane Klaucke bastelte und malte mit den Kindern. Aus Stoffen, Filz und Farben wurden Tiere aus Wald und Flur gestaltet. Zur Erfrischung konnten sich alle Besucher und Teilnehmer zwischendurch in dem großen italienischen Eiscafé bei einem leckeren Eisbecher und Getränken stärken und erholen.

Die Initiatoren des Frühlingsfestes wollen den Zusammenhalt im Stadtteil stärken. „Die wohnungsnahe Versorgung mit Mitteln des täglichen Bedarfs, die das Walliser Einkaufszentrum zusammen mit dem Einzelhandel hier im Zentrum von Osterholz wahrnimmt, ist ganz wichtig für unser Quartier“, betont IG-Vorsitzender Siegbert Meß.

Besonderer Dank ging an die Polizeibeamten des Osterholzer Polizeireviers, an die Freiwillige Feuerwehr Osterholz und an die ehrenamtlichen Frauen und Männer der DLRG, die sich wieder am Stadtteilfest beteiligten und Tipps und Informationen an die Gäste bringen konnten. Spannend wurde es, als die Freiwilligen Feuerwehr ganz unerwartet zu einem Brand gerufen wurde und mit lauten Sirenen das Fest vorübergehend verlassen musste.

Am Stand von „Move About“ informierten Mitarbeiter über die Vorzüge der Elektromobilität, und der Verein Bultensee nahm die Gelegenheit wahr, die Besucher über die Probleme mit dem am Bultensee geplanten Windrad zu informieren. Als Ehrengast begrüßten die Veranstalter den Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft, Christian Weber, der es sich nicht nehmen ließ, mit den Veranstaltern während des Festes zwanglos zu plaudern.