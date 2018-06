Arme vor und dann mit Schwung: Im Rhythmus zu indischer Musik bewegen sich die Teilnehmer an diesem Montag. (PETRA STUBBE)

Aerobic nach südamerikanische Rhythmen mit über 80 Jahren? Das geht. Mit seinem neuen Angebot „Zumba im Sitzen“ stellt es der Vahrer Löwentreff gemeinsam mit dem mobilen Sozial- und Pflegedienst Vacances unter Beweis. Das montagliche Fitnessprogramm richtet sich vor allem an Senioren und Seniorinnen, die sich trotz der ein oder anderen körperlichen Einschränkung fit halten möchten. Jüngere Teilnehmer seien natürlich herzlich willkommen, bekräftigt Inka Kusen, Geschäftsführerin und Vorsitzende des Vereins Löwentreffs, der die Begegnungsstätte Olymp in der Eislebener Straße übernommen hat.

In den barrierefreien Räumen in der Eislebener Straße 31A haben sich die ersten Teilnehmerinnen eingefunden. Auch Kusen zögert nicht lange und gesellt sich zu der kleinen Runde in dem lichtdurchfluteten Saal, greift sich einen Stuhl und setzt sich mit den in den Kreis. Übungsleiterin Samanthi Wijayakula strahlt die Teilnehmerinnen mit einem gewinnenden Lächeln an, bevor sie die kleine Musikanlage aufdreht. „So meine Damen, jetzt geht es los“, ruft sie, klatscht in die Hände und zieht die Augenbrauen hoch. Ja, es seien bislang vor allem Damen von dem Angebot begeistert, bestätigt Inka Kusen. „Frauen sind im Alter aktiver. Über mehr Männer in der Runde würden wir uns sehr freuen.“

Aus der schwarzen Box erklingen indische Klänge. „Das muss hier nicht immer südamerikanisch sein. Manchmal hören wir auch Shakira, Hauptsache, wir können danach tanzen“, erklärt Wijayakula. Gekonnt schnörkelt sie mit den Händen, mal rechts oben, mal links oben. Dann kreisen die Schultern und auch die Beine sind gefordert, werden nach vorne ausgestreckt und die Füße gedreht. „Sehr schön“, lobt sie immer wieder. Die erste Strickjacke wird nach wenigen Minuten über die Stuhllehne geworfen. Das, was so leicht und verspielt aussieht, bringt den Kreislauf mächtig in Schwung. Die Übungsleiterin selbst bringt so leicht nichts ins Schwitzen. Zwei Mal pro Woche powert sich die 40-Jährige im Fitnessstudio aus, wo sie seit vier Jahren Zumba-Kurse belegt. Als im Löwentreff die Sitzkreisgymnastik auszufallen drohte, weil der Trainer erkrankt war, brachte Wijayakula sich spontan ins Spiel. Seit einem Jahr ist sie in der ambulanten Pflege im Löwentreff tätig. Die neue Herausforderung nahm sie gerne an – jedoch nur unter einer Bedingung: „Ich wollte das ein kleines bisschen peppiger machen“, erzählt sie lachend. „Sie ist unser Sonnenschein“, sagt Jürgen Weesemeyer, Kooperationspartner von Vacances und Vorstandsmitglied beim Löwentreff. „Den Leuten macht die Stunde mit ihr großen Spaß.“ Dass es sprachlich bei Wijayakula, die vor 14 Jahren aus Sri Lanka nach Deutschland gekommen ist, manchmal etwas holprig ist, stört niemanden. Schließlich geht es ums Tanzen, um das Miteinander und darum, gemeinsam zu lachen.

„Ich bin ganz begeistert“, schwärmt Lotte Seese. Die 87-Jährige wurde bereits drei Mal an der Wirbelsäule operiert. Tanzen war in ihrem Leben immer ein schöner Ausgleichssport, erzählt sie. Beim Sitz-Zumba kann sie ihren Rücken schonen und trotzdem einen Sport in der Gemeinschaft ausüben. Eifrig dreht sie sich zu ihrer Sitznachbarin, klatscht in die Hände und dann über Kreuz im Wechsel mit der Nachbarin ab. „Die ist noch ein junger Hüpfer“, sagt Seese und zwinkert ihrer 81-jährigen Partnerin zu.

Weitere Informationen

Zumba im Sitzen wird jeden Montag von 11 bis 12 Uhr in der Eislebener Straße 31A im Löwentreff am Fuße des Olymps angeboten. Die Kosten belaufen sich auf zwei Euro pro Stunde. Informationen unter Telefon 959 13 48.