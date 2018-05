Schon seit einigen Jahren wird das Angebot für die acht- bis zwölfjährigen von Studierenden der Hochschule Bremen gestaltet, die damit ihre sogenannte „Animationsprüfung“ ablegen, die die Studienordnung im 4. Semester vorsieht. Denn zu den Studieninhalten der Angewandten Freizeitwissenschaften gehören neben Stadt-und Tourismusmarketing oder Betriebswirtschaften auch praktische Aspekte wie Gästeführungen oder eben Freizeitpädagogik mit Kindern.

Die Absolventen sollen später unter anderem im Freizeit- und Tourismussektor als Eventmanager und Planer arbeiten. Oder sie sind in der Geschäftsführung eines Bürgerhauses tätig und für den Bereich der Kinder- und Jugendkultur zuständig, so wie Edna Lüttmann im Bürgerhaus Hemelingen. Selber Absolventin des Studiengangs hat sie in ihrer jetzigen Funktion die Kooperation mit der Hochschule ins Leben gerufen und dabei aus der Not eine Tugend gemacht. „Dem Bürgerhaus sind seinerzeit die Mittel für die Spielaktionen gestrichen worden und da habe ich für beide Seiten einen Vorteil gesehen“, erläutert sie.

Professorin Renate Freericks von der Hochschule betrachtet die Prüfungssituation unter realen Bedingungen ebenfalls als Gewinn. „Unsere Studierenden bekommen so das direkte praktische Feedback zu den Dingen, die sie am grünen Tisch erdacht haben“, sagt die Leiterin des Studiengangs. Damit dieses Feedback im Regelfall positiv ausfällt, werden die Vorbereitungen der Spieleaktionen von Hochschule und Bürgerhaus intensiv begleitet. „Wir geben da viele praktische Hinweise, warum etwas in der Vergangenheit funktioniert hat, auf welche Details zu achten ist und auch wie unser Klientel im Normalfall auf die Angebote reagiert“, erläutert Lüttmann. Das Bürgerhaus gibt auch das jährlich wechselnde Motto aus, zu dem sich die Studenten Gedanken machen sollen. In diesem Jahr lautet es „Straßenspiele“ und umgesetzt wird es jetzt in den drei Stationen „Bauernhof“, „Piratenwelt“ und „Hexenschule“. Da müssen (künstliche) Kühe gemolken werden, es wird auf Planken balanciert, auf Besen geritten oder es werden Zaubertränke gebraut. Das alles hat neben dem Spaßfaktor dann auch einen pädagogischen Überbau, der den Kindern nebenbei noch etwas beibringen will. Bei den Zaubertränken geht es zum Beispiel um einen Einblick in die heimische Kräuterwelt. Und auch die Lebenswelt Bauernhof ist nicht jedem Kind in Hemelingen vertraut.

Wenngleich das Spielprogramm für die acht bis zwölfjährigen einen Schwerpunkt des Hemelinger Marktes darstellt, ist das Programm an diesem Nachmittag damit aber nicht erschöpft. Zusätzliche angeboten werden noch Kinderschminken, eine Hüpfburg, Tischtennis, Weykickertische (Tischfußballspiel mit Magneten) und ein Bewegungsparcours. Für Familien mit kleineren Kindern wird es außerdem eine Kleinkindoase mit entsprechend altersgerechten Angeboten geben.

Ergänzt wird der Hemelinger Markt auch durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm: Daran beteiligen sich als Eigengewächse des Bürgerhauses der Chor “Gospelswingers“, die Bauchtanzgruppe „Rax Meshab“ und eine Jamsession mit Hemelinger Musikern. Zu Gast sind das Kindertheaterstück „Der Maulwurf Grabowski“ und zum Abschluss „Andy and the Beatboys“. Dabei stehen die großen Hits der Rock’n’Roll-Ära der 50er Jahre im Mittelpunkt. Songs wie „Rock and Roll Music“ und „Sweet Little Sixteen“ von Chuck Berry wechseln sich ab mit Hits von Elvis Presley oder Jerry Lee Lewis und sorgen für einen rockigen Abschluss des Hemelinger Marktes. Abgerundet wird das Fest durch einige kulinarische Angebote sowie eine Chill – Out – Oase mit Sitzsäcken aus Luft und den Liegestühlen des Stadtteilmarketings, die bei Ferienaktionen von Kindern des Bürgerhauses mit Textilfarben gestaltet wurden. Das Stadtteilmarketing und der Hemelinger Beirat unterstützen das Fest auch finanziell.