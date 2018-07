Torsten ist zehn Jahre alt. Er trägt eine Kette mit einem Speckstein um den Hals und zeigt ihn stolz vor. Torsten hat den Stein selbst bearbeitet: erst mit der Feile, dann mit Schleifpapier und schließlich mit Polierpapieren in immer feineren Abstufungen. Dann hat er den Stein eingeölt und ihn auf das Halsband gezogen. Nun hat er eine rundliche, angenehme Form, ist ganz glatt und glänzt. Torsten freut sich über das Ferienprogramm im Bürgerhaus Hemelingen, das ab 30. Juli fortgesetzt wird.

„Gestern war ich zum ersten Mal hier. Wir haben Fußball gespielt und dann habe ich meinen ersten Stein gemacht. Heute mache ich noch einen. Morgen machen wir einen Ausflug. Dann gehen wir in die Botanika. Übermorgen bauen wir Bogen aus Bambus und schießen dann damit auf eine Scheibe und was wir Freitag machen, weiß ich noch nicht“, erzählt Torsten. Er hat sichtlich Spaß dabei. Nando Schenk leitet die Kinder an und hilft ihnen, zum Beispiel beim Löcher bohren. Der Betreuer studiert in Leipzig, kommt aber immer gern nach Hemelingen. Das Bürgerhaus ist so etwas wie eine zweite Heimat für ihn.

Bei seinem Vater hat Nando Schenk gelernt, mit Steinen zu arbeiten. "Der war erst Steinmetz, dann Bildhauer und er hat später auch Kurse gegeben. Mit 16 habe ich angefangen, ihm zu helfen und dabei habe ich gelernt, aus Speck- oder Ytong-Steinen Formen herauszuarbeiten.“ Schenk freut sich sehr darüber, wie engagiert die Kinder an den Steinen arbeiten. „Wir haben heute ziemlich harte Steine“, sagt er, „deshalb dauert es ziemlich lange, bis sie die gewünschte Oberfläche haben. Einige Kinder arbeiten fast vier Stunden lang an einem Stein.“ In einem anderen Raum sind Kinder damit beschäftigt, Handy-Taschen zu nähen. Sie schneiden einen weichen Stoff zu, der das Handy schützen kann und nähen unter Anleitung und fügen anschließend ein Band an, um sich das Mobiltelefon um den Hals hängen zu können.

Ein paar Tische weiter werden Pompoms gebastelt. Leila Geckin leitet die Kinder dabei an. „Ich helfe den Kindern beim Schneiden der Wolle und beim Knoten.“ Leila ist noch Schülerin. „Ich habe gerade Ferien und will hier ehrenamtlich ein bisschen mithelfen.“ Sie hat sich mit der Pompom-Idee eingebracht. Die Kinder basteln begeistert mit. Die fertigen Pompoms kann man auf Mützen anbringen oder auf Hausschuhen oder wo immer man sie haben möchte.

Nebenan stellen Kinder selbstentworfene Uhren her. Die Idee dazu hatte Maischa. Sie ist Studentin der angewandten Freizeitwissenschaften an der Hochschule Bremen und macht ihr Praxissemester im Bürgerhaus Hemelingen. Eine ihrer Dozentinnen, Edna Lüttmann, die im Bürgerhaus Hemelingen für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig ist, hat das Programm gemeinsam mit ihr entwickelt. Sie ist dann ins Lager gegangen und hat auf der Suche nach Bastelideen geschaut, was man vielleicht verwenden könnte. Da hat sie Uhrwerke gefunden, Uhrzeiger und Malpappen – und ist in sich gegangen und hat die Uhren-Idee entwickelt. „Ich dachte, statt ganz viel neue Sachen zu kaufen, könnte man vielleicht die alten verwerten. Uhren zu bauen, ist mal was ganz anderes, als immer nur mit Papier zu basteln – das macht natürlich auch Spaß, aber hier sind alle mit großem Eifer dabei.“

Der elfjährige José erzählt, wie sie die Pappen in eine runde Form geschnitten haben. In die Mitte kam ein Loch, um die Achse des Uhrwerks durchzustecken. Die Pappen wurden bemalt. José hat einen Sonnenuntergang gemalt und ist gerade dabei, sich ein weiteres Motiv auszudenken. Andere Kinder haben florale Bilder oder figürliche Motive auf ihre Zifferblätter gemalt. So sind viele unterschiedliche Zifferblätter entstanden, einige davon verwenden für die Zeitanzeige kleine Perlen, die sie auf die Zifferblätter kleben. Jede Uhr ist damit ein Unikat. Zum Abschluss steckt man die Zeiger auf die Achse der Uhr und stellt die richtige Zeit ein.

José wohnt in Arbergen. Sein Vater oder seine älteren Brüder bringen ihn jeden Morgen mit dem Auto nach Hemelingen. Er ist begeistert von dem Ferienangebot des Bürgerhauses. Wenn man sieht, wie die Betreuer mit den Kindern umgehen, wie freundlich und geduldig sie die einzelnen Schritte erklären, dann muss man sagen, jede und jeder Einzelne ist hier an der richtigen Stelle.

Weitere Informationen

Weitere Infos zu den Ferienprogrammen finden sich im Internet auf www.buergerhaus-hemelingen.de.